https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/kuba-ulusal-ekonomisinde-reforma-gidiyor-1106469604.html
Küba, ulusal ekonomisinde reforma gidiyor
Küba, ulusal ekonomisinde reforma gidiyor
Sputnik Türkiye
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ulusal ekonomiyi yeniden yapılandırmayı hedefleyen kapsamlı bir reform paketinin yakında kamuoyuna açıklanacağını... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T01:12+0300
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel yaptığı açıklamada, Küba hükümetinin yakında ulusal ekonomiyi yeniden yapılandırmayı ve belediyelerin ve devlete ait işletmelerin özerkliğini genişletmeyi amaçlayan büyük ölçekli bir reform paketi sunacağını söyledi.Diaz-Canel gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Diaz-Canel, 2026 ekonomik ve sosyal gündeminin bir parçası olarak yirmiyi aşkın reformun hazırlandığını ve bunların Çin ve Vietnam'ın deneyimlerinden ilham alınarak yapıldığını söyledi.Karayip adası ülkesinin hükümeti, belediyelere üretimi artırmak, uluslararası yatırımları çekmek ve dış ticarete katılmak için daha geniş yetkiler vermeyi planlıyor.Devlete ait işletmelere yönetim, ücret belirleme, karların kullanımı, tedarikçi ve müşteri seçimi ve dış ticaretin yürütülmesi konularında daha fazla takdir yetkisi verilecek.Diaz-Canel, maliyetleri düşürmek için hükümette yeniden yapılanma yapılacağını, bir dizi bakanlık ve pozisyonun kaldırılacağını, elde edilen paranın ise sosyal girişimlere ve kamu görevlilerinin maaşlarına yönlendirileceğini söyledi.Diaz-Canel, hükümetin ayrıca tarım ve gıda üretimini desteklemeyi, dış ticareti geliştirmeyi, enerji sektörüne yatırım çekmeyi, yeşil enerji kullanımını yaygınlaştırmayı ve düşük gelirli vatandaşlara yönelik doğrudan desteği artırmayı amaçladığını söyledi.Bu reformların, ABD ablukasının benzeri görülmemiş bir şekilde sıkılaştırılması ortamında geliştirildiğini ve sosyal adalet ilkelerini korurken ekonomik verimliliği artırmayı amaçladığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/pentagon-sefi-hegsethten-kuba-aciklamasi-baskani-diaz-canelin-kacirilma-ihtimali-degerlendiriliyor-1106414148.html
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miguel diaz-canel, vietnam, çin, abd, küba
miguel diaz-canel, vietnam, çin, abd, küba
Küba, ulusal ekonomisinde reforma gidiyor
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ulusal ekonomiyi yeniden yapılandırmayı hedefleyen kapsamlı bir reform paketinin yakında kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. Reformların, Çin ve Vietnam'ın deneyimlerinden ilham alınarak hazırlandığı belirtildi.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel yaptığı açıklamada, Küba hükümetinin yakında ulusal ekonomiyi yeniden yapılandırmayı ve belediyelerin ve devlete ait işletmelerin özerkliğini genişletmeyi amaçlayan büyük ölçekli bir reform paketi sunacağını söyledi.
Diaz-Canel gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bu fikir ve girişimlerin büyük bir kısmı zaten olgunlaştı. Onaylanmaları için hazırlıklar tamamlanıyor, ardından da yaklaşan değişiklikler hakkında halkı bilgilendirmeye hemen başlayacağız"
Diaz-Canel, 2026 ekonomik ve sosyal gündeminin bir parçası olarak yirmiyi aşkın reformun hazırlandığını ve bunların Çin ve Vietnam'ın deneyimlerinden ilham alınarak yapıldığını söyledi.
Karayip adası ülkesinin hükümeti, belediyelere üretimi artırmak, uluslararası yatırımları çekmek ve dış ticarete katılmak için daha geniş yetkiler vermeyi planlıyor.
Devlete ait işletmelere yönetim, ücret belirleme, karların kullanımı, tedarikçi ve müşteri seçimi ve dış ticaretin yürütülmesi konularında daha fazla takdir yetkisi verilecek.
Diaz-Canel, maliyetleri düşürmek için hükümette yeniden yapılanma yapılacağını, bir dizi bakanlık ve pozisyonun kaldırılacağını, elde edilen paranın ise sosyal girişimlere ve kamu görevlilerinin maaşlarına yönlendirileceğini söyledi.
Diaz-Canel, hükümetin ayrıca tarım ve gıda üretimini desteklemeyi, dış ticareti geliştirmeyi, enerji sektörüne yatırım çekmeyi, yeşil enerji kullanımını yaygınlaştırmayı ve düşük gelirli vatandaşlara yönelik doğrudan desteği artırmayı amaçladığını söyledi.
Bu reformların, ABD ablukasının benzeri görülmemiş bir şekilde sıkılaştırılması ortamında geliştirildiğini ve sosyal adalet ilkelerini korurken ekonomik verimliliği artırmayı amaçladığını açıkladı.