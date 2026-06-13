https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/kuba-ulusal-ekonomisinde-reforma-gidiyor-1106469604.html

Küba, ulusal ekonomisinde reforma gidiyor

Küba, ulusal ekonomisinde reforma gidiyor

Sputnik Türkiye

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ulusal ekonomiyi yeniden yapılandırmayı hedefleyen kapsamlı bir reform paketinin yakında kamuoyuna açıklanacağını... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T01:12+0300

2026-06-13T01:12+0300

2026-06-13T01:12+0300

dünya

miguel diaz-canel

vietnam

çin

abd

küba

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072208220_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_cc4726f2e7d98b2803517b27729fb3d3.jpg

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel yaptığı açıklamada, Küba hükümetinin yakında ulusal ekonomiyi yeniden yapılandırmayı ve belediyelerin ve devlete ait işletmelerin özerkliğini genişletmeyi amaçlayan büyük ölçekli bir reform paketi sunacağını söyledi.Diaz-Canel gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Diaz-Canel, 2026 ekonomik ve sosyal gündeminin bir parçası olarak yirmiyi aşkın reformun hazırlandığını ve bunların Çin ve Vietnam'ın deneyimlerinden ilham alınarak yapıldığını söyledi.Karayip adası ülkesinin hükümeti, belediyelere üretimi artırmak, uluslararası yatırımları çekmek ve dış ticarete katılmak için daha geniş yetkiler vermeyi planlıyor.Devlete ait işletmelere yönetim, ücret belirleme, karların kullanımı, tedarikçi ve müşteri seçimi ve dış ticaretin yürütülmesi konularında daha fazla takdir yetkisi verilecek.Diaz-Canel, maliyetleri düşürmek için hükümette yeniden yapılanma yapılacağını, bir dizi bakanlık ve pozisyonun kaldırılacağını, elde edilen paranın ise sosyal girişimlere ve kamu görevlilerinin maaşlarına yönlendirileceğini söyledi.Diaz-Canel, hükümetin ayrıca tarım ve gıda üretimini desteklemeyi, dış ticareti geliştirmeyi, enerji sektörüne yatırım çekmeyi, yeşil enerji kullanımını yaygınlaştırmayı ve düşük gelirli vatandaşlara yönelik doğrudan desteği artırmayı amaçladığını söyledi.Bu reformların, ABD ablukasının benzeri görülmemiş bir şekilde sıkılaştırılması ortamında geliştirildiğini ve sosyal adalet ilkelerini korurken ekonomik verimliliği artırmayı amaçladığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/pentagon-sefi-hegsethten-kuba-aciklamasi-baskani-diaz-canelin-kacirilma-ihtimali-degerlendiriliyor-1106414148.html

vietnam

çin

abd

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

miguel diaz-canel, vietnam, çin, abd, küba