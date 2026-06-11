https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/pentagon-sefi-hegsethten-kuba-aciklamasi-baskani-diaz-canelin-kacirilma-ihtimali-degerlendiriliyor-1106414148.html

Pentagon Şefi Hegseth'ten Küba açıklaması: Başkanı Diaz-Canel'in kaçırılma ihtimali değerlendiriliyor

Pentagon Şefi Hegseth'ten Küba açıklaması: Başkanı Diaz-Canel'in kaçırılma ihtimali değerlendiriliyor

Sputnik Türkiye

ABD ile Küba arasındaki gerilim tırmanırken, Pentagon’dan uluslararası arenada çok konuşulacak bir açıklama geldi. ABD Savaş Bakanı Hegseth, Küba lideri... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T08:17+0300

2026-06-11T08:17+0300

2026-06-11T08:16+0300

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Guantanamo Bay Donanma Üssü'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon Şefi Pete Hegseth, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in alıkonulması senaryolarına ilişkin bir soru üzerine, “Tüm seçenekler masada” ifadelerini kullandı.Bakan Hegseth, askeri operasyonlar ve olası adımlara ilişkin nihai karar merciinin doğrudan ABD Başkanı Donald Trump olduğunu sözlerine ekledi.Küba üzerindeki ekonomik ve siyasi baskı artıyorWashington, son aylarda Havana üzerindeki siyasi ve ekonomik yaptırımların dozunu önemli ölçüde artırdı. Ocak ayında Trump tarafından imzalanan kararnameyle, Küba’ya petrol tedarik eden ülkelere yönelik ithalat tarifeleri getirilmiş ve Havana’dan kaynaklanan "ulusal güvenlik tehdidi" gerekçesiyle acil durum ilan edilmişti.Söz konusu yaptırımlar ve uygulanan petrol ablukası nedeniyle Küba genelinde ciddi yakıt kıtlığıyaşanırken; elektrik üretimi, ulaşım, gıda üretimi, sağlık ve eğitim gibi hayati sektörlerde büyük aksamalar meydana geliyor.Venezuela senaryosunu hatırlattıHegseth’in bu çıkışı, ABD’nin geçtiğimiz ocak ayında Venezuela’da gerçekleştirdiği askeri operasyonu akıllara getirdi. ABD güçleri, Venezuela’nın başkenti Karakas’a düzenledikleri baskınla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırarak New York’a götürmüştü.Başkan Trump, Maduro çiftinin ‘uyuşturucu terörizmiyle’ bağlantılı oldukları gerekçesiyle ABD mahkemelerinde yargılanacağını duyurmuş, Maduro ve eşi yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Siyasi analistler, Pentagon’dan gelen son açıklamaların Küba liderliği için de benzer bir operasyon sinyali olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

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abd, küba, abd savaş bakanlığı, pentagon, pete hegseth, miguel diaz-canel, venezuela, nicolas maduro, donald trump