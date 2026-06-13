https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/isvicre-nufusa-ust-sinir-getirecek-teklifi-referanduma-goturuyor-1106471369.html

İsviçre, nüfusa üst sınır getirecek teklifi referanduma götürüyor

İsviçre, nüfusa üst sınır getirecek teklifi referanduma götürüyor

Sputnik Türkiye

İsviçre'de nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklif hafta sonu halk oylamasına sunulacak. Hükümet ve ekonomi çevreleri... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T09:58+0300

2026-06-13T09:58+0300

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İsviçre'de nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören tartışmalı teklif, bu hafta sonu referandumda seçmenlerin önüne geliyor. İsviçre Halk Partisi tarafından hazırlanan öneri, ülkede son yıllarda hızla artan nüfusun altyapı, konut, eğitim ve sosyal hizmetler üzerindeki baskısını azaltmayı amaçlıyor.Teklife göre nüfusun 2050 yılı öncesinde 9,5 milyona ulaşması halinde aile birleşimi başvuruları, oturma izinleri ve sığınma taleplerine yönelik daha sert kısıtlamalar uygulanacak. Buna rağmen nüfusun 10 milyonu aşması durumunda ise hükümetin Avrupa Birliği ile imzalanan serbest dolaşım anlaşmasını sona erdirmesi gerekecek.Senaryo gerçekleşirse sonuçları ne olur?Batı basınında yer alan haberlerde bu senaryonun gerçekleşmesi halinde İsviçre'nin Avrupa ortak pazarıyla olan ilişkilerinin ciddi şekilde etkilenebileceği ve ekonomik sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.Teklif, siyasi tartışmaların merkezine yerleşirken hükümet, parlamentonun iki kanadı, iş dünyası temsilcileri ve sendikalar ortak şekilde karşı cephede yer alıyor. Yetkililer, nüfus artışını sınırlamaya yönelik böylesine sert adımların ülkenin refahı ve ekonomik istikrarı açısından risk oluşturacağını savunuyor.Uzmanlar ise düşük doğum oranları ve yaşlanan nüfus nedeniyle İsviçre'nin uzun vadede dışarıdan iş gücüne ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Önümüzdeki yıllarda 65 yaş üstü nüfusun önemli ölçüde artmasının beklendiğine dikkat çeken ekonomistler, göçün sert biçimde sınırlandırılmasının iş gücü piyasasında ciddi açıklar yaratabileceği görüşünde.Sonuçlar pazar günü açıklanabilirDünya genelinde bir ülkenin nüfusuna doğrudan üst sınır getirilmesini öngören referandum örneğinin bulunmadığı için oylama bu yönüyle de dikkat çekiyor. Kamuoyu yoklamaları teklife karşı çıkanların az farkla önde olduğunu gösterse de sonuçların başa baş çıkabileceği değerlendiriliyor.İsviçre'de referandumun kabul edilmesi için hem ülke genelindeki seçmenlerin çoğunluğunun hem de kantonların çoğunluğunun onayı gerekiyor. Sonuçların pazar günü açıklanması bekleniyor.

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