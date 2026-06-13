https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/istanbuldaki-rus-baskonsoloslugunda-rusya-gunu-dolayisiyla-resepsiyon-duzenlendi-1106474330.html

İstanbul’daki Rus Başkonsolosluğu'nda Rusya Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

İstanbul’daki Rus Başkonsolosluğu'nda Rusya Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Rusya Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona en az 13 ülkenin başkonsolosunun katıldığı bildirildi. 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T13:34+0300

2026-06-13T13:34+0300

2026-06-13T13:34+0300

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Sputnik muhabirinin haberine göre, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Rusya Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona en az 13 başkonsolos katıldı.Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Aleksandr Kalaçev, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Değerli meslektaşlarımı, Azerbaycan, Belarus, Gine-Bissau, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Küba, Malezya, Sırbistan, Türkmenistan ve Özbekistan başkonsoloslarını selamlıyorum” ifadelerini kullandı.Resepsiyona ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı. Etkinliğe ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan, İstanbul Valiliği’nden ve konsolosluğun bulunduğu Beyoğlu Valiliği’nden temsilciler, Türkiye'nin önde gelen siyasi parti üyeleri, Rusya Federasyon Konseyi’nden Senatör Anna Otke ve Senatör Aleksandr Novyuhov'un yanı sıra İstanbul'daki Tataristan ve Başkurdistan temsilcileri de katıldı.“Rusya güvenilir bir ortak ve iyi bir komşudur” diye konuşan Kalaçev, Rusya’nın sorunlara barışçıl çözümden yana olduğunu ancak aynı zamanda ‘çatışmadan kaçmadığını’, Rus kültür ve medeniyetine mensup olanları korumaya hazır olduğunu vurguladı.Rus diplomat, “Moskova Türkiye ile özel ilişkilerine değer veriyor, işbirliğimiz neredeyse tüm alanları etkiliyor ancak halklarımızın yararına çok daha fazlasının yapılabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Etkinliğe katılan konuklara Rusya halklarının gelenek çeşitliliğini yansıtan zengin bir kültürel program sunuldu, Rus halk mutfağından yemekler ikram edildi.

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