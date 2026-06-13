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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/istanbuldaki-rus-baskonsoloslugunda-rusya-gunu-dolayisiyla-resepsiyon-duzenlendi-1106474330.html
İstanbul’daki Rus Başkonsolosluğu'nda Rusya Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
İstanbul’daki Rus Başkonsolosluğu'nda Rusya Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Rusya Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona en az 13 ülkenin başkonsolosunun katıldığı bildirildi. 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T13:34+0300
2026-06-13T13:34+0300
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rusya'nın i̇stanbul başkonsolosluğu
i̇stanbul başkonsolosluğu
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Sputnik muhabirinin haberine göre, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Rusya Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona en az 13 başkonsolos katıldı.Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Aleksandr Kalaçev, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Değerli meslektaşlarımı, Azerbaycan, Belarus, Gine-Bissau, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Küba, Malezya, Sırbistan, Türkmenistan ve Özbekistan başkonsoloslarını selamlıyorum” ifadelerini kullandı.Resepsiyona ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı. Etkinliğe ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan, İstanbul Valiliği’nden ve konsolosluğun bulunduğu Beyoğlu Valiliği’nden temsilciler, Türkiye'nin önde gelen siyasi parti üyeleri, Rusya Federasyon Konseyi’nden Senatör Anna Otke ve Senatör Aleksandr Novyuhov'un yanı sıra İstanbul'daki Tataristan ve Başkurdistan temsilcileri de katıldı.“Rusya güvenilir bir ortak ve iyi bir komşudur” diye konuşan Kalaçev, Rusya’nın sorunlara barışçıl çözümden yana olduğunu ancak aynı zamanda ‘çatışmadan kaçmadığını’, Rus kültür ve medeniyetine mensup olanları korumaya hazır olduğunu vurguladı.Rus diplomat, “Moskova Türkiye ile özel ilişkilerine değer veriyor, işbirliğimiz neredeyse tüm alanları etkiliyor ancak halklarımızın yararına çok daha fazlasının yapılabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Etkinliğe katılan konuklara Rusya halklarının gelenek çeşitliliğini yansıtan zengin bir kültürel program sunuldu, Rus halk mutfağından yemekler ikram edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/putin-rusya-gununu-kutladi-ulkemizin-bin-yillik-yolu-bolunmez-bir-butundur-1106460917.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rusya'nın i̇stanbul başkonsolosluğu, i̇stanbul başkonsolosluğu, rusya federasyon konseyi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), dışişleri bakanlığı, i̇stanbul valiliği, türkiye, nuri aslan
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rusya'nın i̇stanbul başkonsolosluğu, i̇stanbul başkonsolosluğu, rusya federasyon konseyi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), dışişleri bakanlığı, i̇stanbul valiliği, türkiye, nuri aslan

İstanbul’daki Rus Başkonsolosluğu'nda Rusya Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

13:34 13.06.2026
© SputnikRusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Rusya Günü resepsiyonu
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Rusya Günü resepsiyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
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Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Rusya Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona en az 13 ülkenin başkonsolosunun katıldığı bildirildi.
Sputnik muhabirinin haberine göre, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Rusya Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona en az 13 başkonsolos katıldı.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Aleksandr Kalaçev, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Değerli meslektaşlarımı, Azerbaycan, Belarus, Gine-Bissau, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Küba, Malezya, Sırbistan, Türkmenistan ve Özbekistan başkonsoloslarını selamlıyorum” ifadelerini kullandı.
Resepsiyona ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı. Etkinliğe ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan, İstanbul Valiliği’nden ve konsolosluğun bulunduğu Beyoğlu Valiliği’nden temsilciler, Türkiye'nin önde gelen siyasi parti üyeleri, Rusya Federasyon Konseyi’nden Senatör Anna Otke ve Senatör Aleksandr Novyuhov'un yanı sıra İstanbul'daki Tataristan ve Başkurdistan temsilcileri de katıldı.
“Rusya güvenilir bir ortak ve iyi bir komşudur” diye konuşan Kalaçev, Rusya’nın sorunlara barışçıl çözümden yana olduğunu ancak aynı zamanda ‘çatışmadan kaçmadığını’, Rus kültür ve medeniyetine mensup olanları korumaya hazır olduğunu vurguladı.
Rus diplomat, “Moskova Türkiye ile özel ilişkilerine değer veriyor, işbirliğimiz neredeyse tüm alanları etkiliyor ancak halklarımızın yararına çok daha fazlasının yapılabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılan konuklara Rusya halklarının gelenek çeşitliliğini yansıtan zengin bir kültürel program sunuldu, Rus halk mutfağından yemekler ikram edildi.
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