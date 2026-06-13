https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/iranli-yetkiliden-hurmuz-bogazi-aciklamasi-kalici-bir-girisim-1106474535.html
İranlı yetkiliden Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Kalıcı bir girişim'
İranlı yetkiliden Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Kalıcı bir girişim'
Sputnik Türkiye
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin hazırlanan planın “petrolün millileştirilmesi gibi kalıcı... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T13:37+0300
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin hazırlanan yeni yönetim planına dair açıklamalarda bulundu.İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) konuşan Azizi, Meclis’te hazırlanan ve Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş düzenlemelerini içeren yasa tasarısının kapsamlı ve eksiksiz olduğunu belirtti.Azizi, “(Basra) Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesine ilişkin hazırlanan plan, petrolün millileştirilmesi gibi kalıcı bir girişimdir” ifadelerini kullandı.İranlı yetkili ayrıca, ülkesinin tehditlere karşı milli çıkarlar temelinde hareket ettiğini ve bölgede “akıllı politikalar” izlediğini söyledi.Söz konusu düzenlemeye ilişkin detaylar ve uygulama takvimi konusunda ise ek bilgi paylaşılmadı.Arakçi: Anlaşma Hürmüz Boğazı ve deniz ablukasının kaldırılmasını kapsıyorİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün yaptığı açıklamada, ABD ile yürütülen müzakerelerde deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’ndan geçişe ilişkin konuları içeren ön bir mutabakata varıldığını açıklamıştı.Arakçi, devlet televizyonunda yaptığı değerlendirmede, söz konusu ilk aşamanın ağırlıklı olarak denizcilik alanındaki krizlerin çözümüne odaklandığını belirtti. Bu kapsamda deniz ablukasının tamamen kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer düzenlemelerinin ele alınacağı ifade edildi. Arakçi ayrıca, nükleer program ve kapsamlı yaptırımlar gibi daha kritik başlıkların ise sürecin ilerleyen aşamasında yapılacak nihai anlaşmaya bırakıldığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/bati-basini-trump-irandaki-uranyuma-yonelik-kara-harekati-planini-durdurdu-1106473398.html
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ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, basra
ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, basra
İranlı yetkiliden Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Kalıcı bir girişim'
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin hazırlanan planın “petrolün millileştirilmesi gibi kalıcı bir girişim” olduğunu söyledi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin hazırlanan yeni yönetim planına dair açıklamalarda bulundu.
İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) konuşan Azizi, Meclis’te hazırlanan ve Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş düzenlemelerini içeren yasa tasarısının kapsamlı ve eksiksiz olduğunu belirtti.
Azizi, “(Basra) Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesine ilişkin hazırlanan plan, petrolün millileştirilmesi gibi kalıcı bir girişimdir” ifadelerini kullandı.
İranlı yetkili ayrıca, ülkesinin tehditlere karşı milli çıkarlar temelinde hareket ettiğini ve bölgede “akıllı politikalar” izlediğini söyledi.
Söz konusu düzenlemeye ilişkin detaylar ve uygulama takvimi konusunda ise ek bilgi paylaşılmadı.
Arakçi: Anlaşma Hürmüz Boğazı ve deniz ablukasının kaldırılmasını kapsıyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün yaptığı açıklamada, ABD ile yürütülen müzakerelerde deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’ndan geçişe ilişkin konuları içeren ön bir mutabakata varıldığını açıklamıştı.
Arakçi, devlet televizyonunda yaptığı değerlendirmede, söz konusu ilk aşamanın ağırlıklı olarak denizcilik alanındaki krizlerin çözümüne odaklandığını belirtti. Bu kapsamda deniz ablukasının tamamen kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer düzenlemelerinin ele alınacağı ifade edildi.
Arakçi ayrıca, nükleer program ve kapsamlı yaptırımlar gibi daha kritik başlıkların ise sürecin ilerleyen aşamasında yapılacak nihai anlaşmaya bırakıldığını söyledi.