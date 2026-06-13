https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/bati-basini-trump-irandaki-uranyuma-yonelik-kara-harekati-planini-durdurdu-1106473398.html

Batı basını: Trump, İran'daki uranyuma yönelik kara harekatı planını durdurdu

Batı basını: Trump, İran'daki uranyuma yönelik kara harekatı planını durdurdu

Sputnik Türkiye

Batı basının ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma el koymak amacıyla kara harekatı seçeneğini... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T11:56+0300

2026-06-13T11:56+0300

2026-06-13T11:56+0300

dünya

abd

donald trump

dan caine

cnn

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105514156_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d388f698e317cebabd1b587c1ba94299.jpg

ABD merkezli CNN, konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun İran'daki zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek amacıyla kara harekatı seçeneği üzerinde çalıştığını, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bu planı durdurduğunu bildirdi.Habere göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, mayıs ayında Florida'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) karargahında gerçekleştirilen toplantılara katılarak İran'daki uranyumun ele geçirilmesine yönelik olası askeri planlar hakkında bilgi aldı.CNN'e konuşan kaynaklar, toplantının acil olarak düzenlendiğini ve Caine'in bu nedenle Brüksel'deki NATO toplantısından ayrılarak 19 Mayıs'ta ABD'ye döndüğünü ileri sürdü. Kaynaklar, görüşmelerin üst düzeyde yapılmasının kara harekatı seçeneğinin ciddi şekilde değerlendirildiğini gösterdiğini savundu.Haberde, Caine'in daha sonra planı Trump'a aktardığı, ancak ABD Başkanı'nın operasyonun İran'ın sert misillemesine yol açabileceği, çatışmaları uzatabileceği ve küresel ekonomide yeni dalgalanmalar yaratabileceği yönündeki değerlendirmeler nedeniyle harekata onay vermediği öne sürüldü.Kaynaklar ayrıca Trump'ın olası Amerikan askeri kayıpları konusunda da endişelerini dile getirdiğini iddia etti. CNN'in ayrı bir haberinde ise İran'ın, ABD'nin uranyum stoklarına el koyabileceği endişesiyle bazı uranyum depolarını mühürlediği öne sürüldü.Haberde yer alan kaynaklar, İranlı yetkililerin depolara erişimi zorlaştırmak amacıyla giriş bölgelerine mayın yerleştirdiğini ve bazı tünelleri kasıtlı olarak kullanılmaz hale getirdiğini iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/abd-hurmuz-bogazinda-ticari-gemileri-hedef-alan-iran-ihalari-dusuruldu-1106470199.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, dan caine, cnn, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran