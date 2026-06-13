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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: Hürmüz Boğazı'nda sunulan hizmetlerin bedelini almalıyız
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: Hürmüz Boğazı'nda sunulan hizmetlerin bedelini almalıyız
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda sunulan hizmetlerin bedelini... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T19:41+0300
2026-06-13T19:41+0300
poli̇ti̇ka
hürmüz boğazı
türkiye
abd
i̇ran
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası hukuka göre İran ve Umman'ın karasuları sınırında yer aldığını ve egemenlik haklarının da bu iki ülkeye ait olduğunu söyleyerek, “Hürmüz Boğazı'nda sunulan hizmetlerin bedelini almalıyız” ifadelerini kullandı.ABD ve İsrail’in İran’a yönelik tehdit ve saldırılarında Hürmüz Boğazı’ndaki durumdan istifade ettiğini ve bu durumun İran’a Hürmüz Boğazı ile ilgili önlem alma yetkisi verdiğini belirten Bekayi, Hürmüz Boğazı’nın emniyete kavuşmasının uluslararası toplumu da memnun edeceğini vurguladı.Bekayi, ABD ile yürütülen müzakereler hakkında ise, “ABD’lilerin neyi kabul edip etmeyeceği bizi ilgilendirmiyor, ABD birçok şeyi kabul etmiyor. Kendi işimizi kendimiz halletmeliyiz” dedi.Geçmişte iki kez müzakere halinde saldırıya uğradıklarına atıf yapan Bekayi, mevcut şartlarda ABD ile yapılan mevcut görüşmeleri ihtiyatla takip ettiklerini belirtti.
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hürmüz boğazı, türkiye, abd, i̇ran, i̇smail bekayi
hürmüz boğazı, türkiye, abd, i̇ran, i̇smail bekayi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: Hürmüz Boğazı'nda sunulan hizmetlerin bedelini almalıyız

19:41 13.06.2026
© AA / Fatemeh Bahramiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda sunulan hizmetlerin bedelini almaları gerektiğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası hukuka göre İran ve Umman'ın karasuları sınırında yer aldığını ve egemenlik haklarının da bu iki ülkeye ait olduğunu söyleyerek, “Hürmüz Boğazı'nda sunulan hizmetlerin bedelini almalıyız” ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik tehdit ve saldırılarında Hürmüz Boğazı’ndaki durumdan istifade ettiğini ve bu durumun İran’a Hürmüz Boğazı ile ilgili önlem alma yetkisi verdiğini belirten Bekayi, Hürmüz Boğazı’nın emniyete kavuşmasının uluslararası toplumu da memnun edeceğini vurguladı.
Bekayi, ABD ile yürütülen müzakereler hakkında ise, “ABD’lilerin neyi kabul edip etmeyeceği bizi ilgilendirmiyor, ABD birçok şeyi kabul etmiyor. Kendi işimizi kendimiz halletmeliyiz” dedi.
Geçmişte iki kez müzakere halinde saldırıya uğradıklarına atıf yapan Bekayi, mevcut şartlarda ABD ile yapılan mevcut görüşmeleri ihtiyatla takip ettiklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
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