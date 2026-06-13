https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/icisleri-bakanligi-acikladi-aranan-90-supheli-turkiyeye-getirildi-1106472880.html

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Aranan 90 şüpheli Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Aranan 90 şüpheli Türkiye'ye getirildi

Sputnik Türkiye

Kırmızı bültenle aranan 40, ulusal seviyede aranan 48 şüpheli Türkiye'ye geri getirildi. 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T11:22+0300

2026-06-13T11:22+0300

2026-06-13T11:22+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

kırmızı bülten

adalet bakanlığı

i̇nterpol

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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 42, ulusal seviyede aranan 48 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu. Gürcistan, Tayland, Japonya, Yunanistan gibi birçok ülkeden getirilen şüphelilerin dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı gibi çeşitli suçlardan arandıkları vurgulandı. Ortak operasyonlarla yakalandılar Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, istihbarat, narkotik suçlarla mücadele başkanlıkları, siber, asayiş ve TEM daire başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan etkin işbirliği neticesinde kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere 90 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D, K.A, A.A, U.A, K.G, B.K, S.C, B.F, U.Y, M.Ç, M.A, Ş.Ş, L.P, C.K, A.S, O.A, A.A.K, A.A.M, S.G, M.F, A.D, M.Ö, B.K, M.M, N.İ, R.A, T.E.O, A.Ç, S.Ö, M.O, N.Ç, N.D, R.B, O.G, İ.Ç, C.Y, H.R, U.A, M.T, B.T, E.L, N.İ. ile ulusal seviyede aranan G.Y, V.A, M.T, A.D, C.T, C.Ç, N.O, A.E, A.M.G, K.K, Y.A, A.Y, B.H.Ö, M.E.Ö, A.Ö, F.G, U.A, H.G, H.Ş, M.A, S.Ç, H.K, M.Ş.S, G.P, O.Ç, Y.K, E.Ş, C.A, B.B, Y.Y, H.H.Ö, E.Ç, M.A.D, B.M, B.C, O.T, B.S, H.İ, M.E, H.S, M.A, E.D, M.K, B.B, A.O, İ.E, Y.E. ve F.G. yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."Hangi ülkelerden geri getirildiler?Gürcistan'dan 58, Almanya'dan 12, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 3, Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 2, Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland, Ukrayna ve Japonya'dan ise 1'er olmak üzere toplam 90 şüphelinin dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı gibi çeşitli suçlardan arandıklarının belirlendiği vurgulanan açıklamada, "Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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i̇çişleri bakanlığı, kırmızı bülten, adalet bakanlığı, i̇nterpol