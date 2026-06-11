https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlu-sunucunun-annesi-dolandiricilara-900-bin-lirasini-kaptirdi-1106432499.html
Ünlü sunucunun annesi dolandırıcılara 900 bin lirasını kaptırdı
Ünlü sunucunun annesi dolandırıcılara 900 bin lirasını kaptırdı
Sputnik Türkiye
Sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu, internette gördüğü yatırım şirketi reklamlarına inanınca dolandırıcılara 900 bin lirasını kaptırdı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T15:35+0300
2026-06-11T15:35+0300
2026-06-11T15:35+0300
yaşam
cumhuriyet başsavcılığı
whatsapp
dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
sunucu
haber sunucusu
deniz kilislioğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088922678_0:336:1536:1200_1920x0_80_0_0_0c8d047d013450c45c6e2719d58ebd9c.jpg
Sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu, dolandırıcıların tuzağına düştü. İnternette gördüğü yatırım şirketi reklamlarına inanan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ekonomi alanında görev yapan bürokratların isimleri kullanan dolandırıcılara inanan kadın yaklaşık 900 bin lirasını kaptırdı. Yatırım şirketi reklamına inandıSabah'ın haberine göre, sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu geçtiğimiz aylarda internette Aberdeen isimli yatırım şirketine ait reklam gördü. Neşe Kilislioğlu sonrasında iddiaya göre şüphelilere ait WhatsApp grubuna dahil oldu. Grupta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ekonomi alanında görev yapan bürokratların isimleri kullanılarak güven kazanılmaya çalışıldı. Neşe Kilislioğlu şüpheli şahıslara inanarak dolandırıcılara toplamda 900 bin TL para gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Neşe Kilislioğlu durumu kızına bildirdi. Sunucu Deniz Kilislioğlu annesi adına savcılığın yolunu tutarak şüphelilerden şikayetçi oldu.Annesi adına şikayetçi olduKilislioğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, annesinin telefonuna yükletilen uygulamalarla kar otomasyonu aracılığıyla sahte görseller sunulduğunu, ilk etapta düşük paralar çekebildiğini yüksek tutar çekmek istediğinde izin verilmemesi üzerine annesinin dolandırıldığını anladığını ifade etti. Deniz Kilislioğlu ifadesinde annesinin içinde bulunduğu psikolojik durumdan ötürü müracaat edebilecek durumda olmadığını kendisinin şikayetçi olduğunu dile getirdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık şebekesine ortak operasyon düzenlemişti. Baskında Deniz Kilislioğlu'nun annesinin dolandıran şüphelilerin de içinde olduğu 84 şüpheli yakalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/hong-konglu-kadini-evlilik-vaadiyle-dolandiran-nijeryali-esenyurtta-yakalandi-25-milyon-dolarini-1106428328.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088922678_0:192:1536:1344_1920x0_80_0_0_0d98b2996c0ea4e7890f2ec4758db768.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhuriyet başsavcılığı, whatsapp, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, sunucu, haber sunucusu, deniz kilislioğlu
cumhuriyet başsavcılığı, whatsapp, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, sunucu, haber sunucusu, deniz kilislioğlu
Ünlü sunucunun annesi dolandırıcılara 900 bin lirasını kaptırdı
Sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu, internette gördüğü yatırım şirketi reklamlarına inanınca dolandırıcılara 900 bin lirasını kaptırdı.
Sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu, dolandırıcıların tuzağına düştü. İnternette gördüğü yatırım şirketi reklamlarına inanan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ekonomi alanında görev yapan bürokratların isimleri kullanan dolandırıcılara inanan kadın yaklaşık 900 bin lirasını kaptırdı.
Yatırım şirketi reklamına inandı
Sabah'ın haberine göre, sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu geçtiğimiz aylarda internette Aberdeen isimli yatırım şirketine ait reklam gördü. Neşe Kilislioğlu sonrasında iddiaya göre şüphelilere ait WhatsApp grubuna dahil oldu. Grupta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ekonomi alanında görev yapan bürokratların isimleri kullanılarak güven kazanılmaya çalışıldı. Neşe Kilislioğlu şüpheli şahıslara inanarak dolandırıcılara toplamda 900 bin TL para gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Neşe Kilislioğlu durumu kızına bildirdi. Sunucu Deniz Kilislioğlu annesi adına savcılığın yolunu tutarak şüphelilerden şikayetçi oldu.
Annesi adına şikayetçi oldu
Kilislioğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, annesinin telefonuna yükletilen uygulamalarla kar otomasyonu aracılığıyla sahte görseller sunulduğunu, ilk etapta düşük paralar çekebildiğini yüksek tutar çekmek istediğinde izin verilmemesi üzerine annesinin dolandırıldığını anladığını ifade etti. Deniz Kilislioğlu ifadesinde annesinin içinde bulunduğu psikolojik durumdan ötürü müracaat edebilecek durumda olmadığını kendisinin şikayetçi olduğunu dile getirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık şebekesine ortak operasyon düzenlemişti. Baskında Deniz Kilislioğlu'nun annesinin dolandıran şüphelilerin de içinde olduğu 84 şüpheli yakalandı.