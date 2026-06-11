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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlu-sunucunun-annesi-dolandiricilara-900-bin-lirasini-kaptirdi-1106432499.html
Ünlü sunucunun annesi dolandırıcılara 900 bin lirasını kaptırdı
Ünlü sunucunun annesi dolandırıcılara 900 bin lirasını kaptırdı
Sputnik Türkiye
Sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu, internette gördüğü yatırım şirketi reklamlarına inanınca dolandırıcılara 900 bin lirasını kaptırdı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T15:35+0300
2026-06-11T15:35+0300
yaşam
cumhuriyet başsavcılığı
whatsapp
dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
sunucu
haber sunucusu
deniz kilislioğlu
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Sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu, dolandırıcıların tuzağına düştü. İnternette gördüğü yatırım şirketi reklamlarına inanan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ekonomi alanında görev yapan bürokratların isimleri kullanan dolandırıcılara inanan kadın yaklaşık 900 bin lirasını kaptırdı. Yatırım şirketi reklamına inandıSabah'ın haberine göre, sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu geçtiğimiz aylarda internette Aberdeen isimli yatırım şirketine ait reklam gördü. Neşe Kilislioğlu sonrasında iddiaya göre şüphelilere ait WhatsApp grubuna dahil oldu. Grupta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ekonomi alanında görev yapan bürokratların isimleri kullanılarak güven kazanılmaya çalışıldı. Neşe Kilislioğlu şüpheli şahıslara inanarak dolandırıcılara toplamda 900 bin TL para gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Neşe Kilislioğlu durumu kızına bildirdi. Sunucu Deniz Kilislioğlu annesi adına savcılığın yolunu tutarak şüphelilerden şikayetçi oldu.Annesi adına şikayetçi olduKilislioğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, annesinin telefonuna yükletilen uygulamalarla kar otomasyonu aracılığıyla sahte görseller sunulduğunu, ilk etapta düşük paralar çekebildiğini yüksek tutar çekmek istediğinde izin verilmemesi üzerine annesinin dolandırıldığını anladığını ifade etti. Deniz Kilislioğlu ifadesinde annesinin içinde bulunduğu psikolojik durumdan ötürü müracaat edebilecek durumda olmadığını kendisinin şikayetçi olduğunu dile getirdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık şebekesine ortak operasyon düzenlemişti. Baskında Deniz Kilislioğlu'nun annesinin dolandıran şüphelilerin de içinde olduğu 84 şüpheli yakalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/hong-konglu-kadini-evlilik-vaadiyle-dolandiran-nijeryali-esenyurtta-yakalandi-25-milyon-dolarini-1106428328.html
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cumhuriyet başsavcılığı, whatsapp, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, sunucu, haber sunucusu, deniz kilislioğlu
cumhuriyet başsavcılığı, whatsapp, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, sunucu, haber sunucusu, deniz kilislioğlu

Ünlü sunucunun annesi dolandırıcılara 900 bin lirasını kaptırdı

15:35 11.06.2026
© Fotoğrafİncel
İncel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© Fotoğraf
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Sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu, internette gördüğü yatırım şirketi reklamlarına inanınca dolandırıcılara 900 bin lirasını kaptırdı.
Sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu, dolandırıcıların tuzağına düştü. İnternette gördüğü yatırım şirketi reklamlarına inanan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ekonomi alanında görev yapan bürokratların isimleri kullanan dolandırıcılara inanan kadın yaklaşık 900 bin lirasını kaptırdı.

Yatırım şirketi reklamına inandı

Sabah'ın haberine göre, sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu geçtiğimiz aylarda internette Aberdeen isimli yatırım şirketine ait reklam gördü. Neşe Kilislioğlu sonrasında iddiaya göre şüphelilere ait WhatsApp grubuna dahil oldu. Grupta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ekonomi alanında görev yapan bürokratların isimleri kullanılarak güven kazanılmaya çalışıldı. Neşe Kilislioğlu şüpheli şahıslara inanarak dolandırıcılara toplamda 900 bin TL para gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Neşe Kilislioğlu durumu kızına bildirdi. Sunucu Deniz Kilislioğlu annesi adına savcılığın yolunu tutarak şüphelilerden şikayetçi oldu.
Deniz Kilislioğlu sosyal medya
Deniz Kilislioğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
Deniz Kilislioğlu sosyal medya

Annesi adına şikayetçi oldu

Kilislioğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, annesinin telefonuna yükletilen uygulamalarla kar otomasyonu aracılığıyla sahte görseller sunulduğunu, ilk etapta düşük paralar çekebildiğini yüksek tutar çekmek istediğinde izin verilmemesi üzerine annesinin dolandırıldığını anladığını ifade etti. Deniz Kilislioğlu ifadesinde annesinin içinde bulunduğu psikolojik durumdan ötürü müracaat edebilecek durumda olmadığını kendisinin şikayetçi olduğunu dile getirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık şebekesine ortak operasyon düzenlemişti. Baskında Deniz Kilislioğlu'nun annesinin dolandıran şüphelilerin de içinde olduğu 84 şüpheli yakalandı.
dolandırıcılık - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
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