https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlu-sunucunun-annesi-dolandiricilara-900-bin-lirasini-kaptirdi-1106432499.html

Ünlü sunucunun annesi dolandırıcılara 900 bin lirasını kaptırdı

Ünlü sunucunun annesi dolandırıcılara 900 bin lirasını kaptırdı

Sputnik Türkiye

Sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu, internette gördüğü yatırım şirketi reklamlarına inanınca dolandırıcılara 900 bin lirasını kaptırdı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T15:35+0300

2026-06-11T15:35+0300

2026-06-11T15:35+0300

yaşam

cumhuriyet başsavcılığı

whatsapp

dolandırıcılık

internet dolandırıcılığı

sunucu

haber sunucusu

deniz kilislioğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088922678_0:336:1536:1200_1920x0_80_0_0_0c8d047d013450c45c6e2719d58ebd9c.jpg

Sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu, dolandırıcıların tuzağına düştü. İnternette gördüğü yatırım şirketi reklamlarına inanan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ekonomi alanında görev yapan bürokratların isimleri kullanan dolandırıcılara inanan kadın yaklaşık 900 bin lirasını kaptırdı. Yatırım şirketi reklamına inandıSabah'ın haberine göre, sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu geçtiğimiz aylarda internette Aberdeen isimli yatırım şirketine ait reklam gördü. Neşe Kilislioğlu sonrasında iddiaya göre şüphelilere ait WhatsApp grubuna dahil oldu. Grupta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ekonomi alanında görev yapan bürokratların isimleri kullanılarak güven kazanılmaya çalışıldı. Neşe Kilislioğlu şüpheli şahıslara inanarak dolandırıcılara toplamda 900 bin TL para gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Neşe Kilislioğlu durumu kızına bildirdi. Sunucu Deniz Kilislioğlu annesi adına savcılığın yolunu tutarak şüphelilerden şikayetçi oldu.Annesi adına şikayetçi olduKilislioğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, annesinin telefonuna yükletilen uygulamalarla kar otomasyonu aracılığıyla sahte görseller sunulduğunu, ilk etapta düşük paralar çekebildiğini yüksek tutar çekmek istediğinde izin verilmemesi üzerine annesinin dolandırıldığını anladığını ifade etti. Deniz Kilislioğlu ifadesinde annesinin içinde bulunduğu psikolojik durumdan ötürü müracaat edebilecek durumda olmadığını kendisinin şikayetçi olduğunu dile getirdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık şebekesine ortak operasyon düzenlemişti. Baskında Deniz Kilislioğlu'nun annesinin dolandıran şüphelilerin de içinde olduğu 84 şüpheli yakalandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/hong-konglu-kadini-evlilik-vaadiyle-dolandiran-nijeryali-esenyurtta-yakalandi-25-milyon-dolarini-1106428328.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet başsavcılığı, whatsapp, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, sunucu, haber sunucusu, deniz kilislioğlu