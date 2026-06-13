https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/heyecan-dorukta-a-milli-futbol-takiminin-ilk-maci-icin-dev-ekranlar-kuruluyor-1106482047.html

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçı için Türkiye'nin birçok yerinde dev ekranlar kuruluyor

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçı için Türkiye'nin birçok yerinde dev ekranlar kuruluyor

Sputnik Türkiye

Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak Türk A Milli Takımı'nin Avusturalya karşılaşması heyecanla beklenirken birçok belediye meydanlara dev ekranlar kurdu. 13.06.2026, Sputnik Türkiye

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spor

dünya kupası

avusturalya

milli takım

futbol

a milli futbol takımı

türkiye a milli futbol takımı

belediye

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Türk A Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda pazar günü saat 07.00'de Avusturalya ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için birçok belediye meydanlara dev ekranlar kurarak herkesi maçı birlikte izlemeye davet etti. Birçok belediye meydanlara dev ekran kurduİstanbul'da çok sayıda ilçe belediyesi, milli maç için dev ekran kurma kararı aldı. Kadıköy, Maltepe, Beykoz, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Kağıthane, Çatalca, Pendik, Şişli ve Üsküdar belediyeleri taraftarları ortak izleme alanlarında buluşturacak.Yine Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği, Antalya'da Olbia Kent Meydanı ve Muratpaşa Deniz Yüzü Kafe, Gaziantep'te Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ile Şehitkamil Korupark, Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Nevşehir'de Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi, Bodrum'da Belediye Meydanı, Bursa'da Tarihi Ulu Camii Önü, Orhan Gazi Meydanı, Kırıkkale'de Büyük Şehir Parkı ve Antakya'da 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde de milli maç izlenebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/a-milli-takimin-avustralya-macinin-hakemi-aciklandi-1106402805.html

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