https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/a-milli-takimin-avustralya-macinin-hakemi-aciklandi-1106402805.html

A Milli Takım'ın Avustralya maçının hakemi açıklandı

A Milli Takım'ın Avustralya maçının hakemi açıklandı

Sputnik Türkiye

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçını Jesus Valenzuela yönetecek. Yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T15:58+0300

2026-06-10T15:58+0300

2026-06-10T16:51+0300

spor

milli takım

a milli futbol takımı

a milli futbol takımı

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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile yapacağı D Grubu ilk maçını Venezuela'dan Jesus Valenzuela yönetecek.FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Kanada'nın Vancouver kentinde 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak müsabakada Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek.Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peru'dan Kevin Ortega olacak.

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