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A Milli Takım'ın Avustralya maçının hakemi açıklandı
A Milli Takım'ın Avustralya maçının hakemi açıklandı
Sputnik Türkiye
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçını Jesus Valenzuela yönetecek. Yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T15:58+0300
2026-06-10T16:51+0300
spor
milli takım
a milli futbol takımı
a milli futbol takımı
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile yapacağı D Grubu ilk maçını Venezuela'dan Jesus Valenzuela yönetecek.FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Kanada'nın Vancouver kentinde 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak müsabakada Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek.Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peru'dan Kevin Ortega olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/a-milli-takiminin-konvoyu-dunya-genelinde-sosyal-medyayi-salladi-milyonlarca-paylasim-yapildi-1106207283.html
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milli takım, a milli futbol takımı, a milli futbol takımı
milli takım, a milli futbol takımı, a milli futbol takımı

A Milli Takım'ın Avustralya maçının hakemi açıklandı

15:58 10.06.2026 (güncellendi: 16:51 10.06.2026)
© AAHakem
Hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© AA
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A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçını Jesus Valenzuela yönetecek. Yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile yapacağı D Grubu ilk maçını Venezuela'dan Jesus Valenzuela yönetecek.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Kanada'nın Vancouver kentinde 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak müsabakada Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peru'dan Kevin Ortega olacak.
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A Milli Takımı'nın konvoyu dünya genelinde sosyal medyayı salladı: Milyonlarca paylaşım yapıldı
3 Haziran , 07:07
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