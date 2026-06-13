https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/etimesgut-havalimani-yeni-adiyla-15-haziranda-acilacak-1106473967.html
Etimesgut Havalimanı yeni adıyla 15 Haziran'da açılacak
Etimesgut Havalimanı yeni adıyla 15 Haziran'da açılacak
Sputnik Türkiye
NATO Zirvesi'nde de kullanılacak Etimesgut Havalimanı, 'Ankara Havalimanı' olarak 15 Haziran'da açılacak. 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T12:53+0300
2026-06-13T12:53+0300
2026-06-13T13:25+0300
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etimesgut
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Temmuz ayında yapılacak NATO Zirvesi'nde de kullanılacak Etimesgut Havalimanı, "Ankara Havalimanı" olarak 15 Haziran Pazartesi günü açılacak. 15 Haziran'da açılacakUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri paylaştı: "Başkent hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Havalimanı'nı hizmete açıyoruz." ifadesini kullandı.Uraloğlu, paylaşımda yer verdiği görselde, törenin 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirileceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/ankara-istanbul-yht-hattinda-yeni-donem-seyahat-suresi-30-dakika-kisalacak-1106398678.html
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abdulkadir uraloğlu, nato, etimesgut, havalimanı
abdulkadir uraloğlu, nato, etimesgut, havalimanı
Etimesgut Havalimanı yeni adıyla 15 Haziran'da açılacak
12:53 13.06.2026 (güncellendi: 13:25 13.06.2026)
NATO Zirvesi'nde de kullanılacak Etimesgut Havalimanı, 'Ankara Havalimanı' olarak 15 Haziran'da açılacak.
Temmuz ayında yapılacak NATO Zirvesi'nde de kullanılacak Etimesgut Havalimanı, "Ankara Havalimanı" olarak 15 Haziran Pazartesi günü açılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri paylaştı: "Başkent hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Havalimanı'nı hizmete açıyoruz." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, paylaşımda yer verdiği görselde, törenin 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirileceğini kaydetti.