https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/etimesgut-havalimani-yeni-adiyla-15-haziranda-acilacak-1106473967.html

Etimesgut Havalimanı yeni adıyla 15 Haziran'da açılacak

Etimesgut Havalimanı yeni adıyla 15 Haziran'da açılacak

Sputnik Türkiye

NATO Zirvesi'nde de kullanılacak Etimesgut Havalimanı, 'Ankara Havalimanı' olarak 15 Haziran'da açılacak. 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T12:53+0300

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türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

nato

etimesgut

havalimanı

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Temmuz ayında yapılacak NATO Zirvesi'nde de kullanılacak Etimesgut Havalimanı, "Ankara Havalimanı" olarak 15 Haziran Pazartesi günü açılacak. 15 Haziran'da açılacakUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri paylaştı: "Başkent hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Havalimanı'nı hizmete açıyoruz." ifadesini kullandı.Uraloğlu, paylaşımda yer verdiği görselde, törenin 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirileceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/ankara-istanbul-yht-hattinda-yeni-donem-seyahat-suresi-30-dakika-kisalacak-1106398678.html

türki̇ye

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