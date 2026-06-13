Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/doga-yuruyusu-sirasinda-kalp-krizi-gecirdi-izci-icin-butun-ekipler-seferber-oldu--1106477641.html
Doğa yürüyüşü sırasında kalp krizi geçirdi: İzci için bütün ekipler seferber oldu
Doğa yürüyüşü sırasında kalp krizi geçirdi: İzci için bütün ekipler seferber oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Nuri Karslı, doğa yürüyüşü sırasında kalp krizi geçirdi. Karslı, sedye ile engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T14:54+0300
2026-06-13T14:54+0300
türki̇ye
erzurum
kalp krizi
izci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106477485_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90b46a51873d6a25c18554a89843856a.jpg
Erzurum'da ormanlık ve dağlık alanda doğa yürüyüşüne çıkan Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Nuri Karslı kalp krizi geçirdi. Karslı için ekipler seferber olurken, sedye ile engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre taşınırken kalp masajı yapılarak ambulansa ulaştırıldı. Araç yolu olmadığı için 2 km taşıdılarFederasyon üyesi emekli öğretmen Nuri Karslı (66), Atatürk Üniversitesinden yaklaşık 15 kişilik grup ile Abdurrahman Gazi Türbesi'nin üst kısmındaki ormanlık ve dağlık alanda doğa yürüyüşüne çıktı. Yürüyüş esnasında Karslı'nın baygınlık geçirmesi üzerine gruptakiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Araç için yolu olmayan noktaya yürüyerek ulaşan ekipler, Karslı'yı bulunduğu yerden aldı.Ekipler, Karslı'yı sedye ile engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre taşırken kalp masajı yaparak ambulansa ulaştırdı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karslı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/hali-saha-macinda-kalp-krizi-gecirdi-hayatini-kaybetti-1106028543.html
türki̇ye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106477485_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d6b744c0a56a74d802ea4bd6897f95e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erzurum, kalp krizi, izci
erzurum, kalp krizi, izci

Doğa yürüyüşü sırasında kalp krizi geçirdi: İzci için bütün ekipler seferber oldu

14:54 13.06.2026
© Hilmi Tunahan KarakayaErzurum
Erzurum - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© Hilmi Tunahan Karakaya
Abone ol
Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Nuri Karslı, doğa yürüyüşü sırasında kalp krizi geçirdi. Karslı, sedye ile engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre taşınırken kalp masajı yapılarak ambulansa ulaştırıldı
Erzurum'da ormanlık ve dağlık alanda doğa yürüyüşüne çıkan Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Nuri Karslı kalp krizi geçirdi. Karslı için ekipler seferber olurken, sedye ile engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre taşınırken kalp masajı yapılarak ambulansa ulaştırıldı.

Araç yolu olmadığı için 2 km taşıdılar

Federasyon üyesi emekli öğretmen Nuri Karslı (66), Atatürk Üniversitesinden yaklaşık 15 kişilik grup ile Abdurrahman Gazi Türbesi'nin üst kısmındaki ormanlık ve dağlık alanda doğa yürüyüşüne çıktı. Yürüyüş esnasında Karslı'nın baygınlık geçirmesi üzerine gruptakiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araç için yolu olmayan noktaya yürüyerek ulaşan ekipler, Karslı'yı bulunduğu yerden aldı.
Ekipler, Karslı'yı sedye ile engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre taşırken kalp masajı yaparak ambulansa ulaştırdı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karslı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
SAĞLIK
Halı saha maçında kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti
26 Mayıs, 11:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала