https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/doga-yuruyusu-sirasinda-kalp-krizi-gecirdi-izci-icin-butun-ekipler-seferber-oldu--1106477641.html

Doğa yürüyüşü sırasında kalp krizi geçirdi: İzci için bütün ekipler seferber oldu

Doğa yürüyüşü sırasında kalp krizi geçirdi: İzci için bütün ekipler seferber oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Nuri Karslı, doğa yürüyüşü sırasında kalp krizi geçirdi. Karslı, sedye ile engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T14:54+0300

2026-06-13T14:54+0300

2026-06-13T14:54+0300

türki̇ye

erzurum

kalp krizi

izci

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Erzurum'da ormanlık ve dağlık alanda doğa yürüyüşüne çıkan Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Nuri Karslı kalp krizi geçirdi. Karslı için ekipler seferber olurken, sedye ile engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre taşınırken kalp masajı yapılarak ambulansa ulaştırıldı. Araç yolu olmadığı için 2 km taşıdılarFederasyon üyesi emekli öğretmen Nuri Karslı (66), Atatürk Üniversitesinden yaklaşık 15 kişilik grup ile Abdurrahman Gazi Türbesi'nin üst kısmındaki ormanlık ve dağlık alanda doğa yürüyüşüne çıktı. Yürüyüş esnasında Karslı'nın baygınlık geçirmesi üzerine gruptakiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Araç için yolu olmayan noktaya yürüyerek ulaşan ekipler, Karslı'yı bulunduğu yerden aldı.Ekipler, Karslı'yı sedye ile engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre taşırken kalp masajı yaparak ambulansa ulaştırdı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karslı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/hali-saha-macinda-kalp-krizi-gecirdi-hayatini-kaybetti-1106028543.html

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erzurum, kalp krizi, izci