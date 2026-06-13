https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/dmitriyevden-hunter-bidena-cagri-ukraynadaki-yolsuzluk-ve-biyolaboratuvarlari-anlat-1106469781.html

Dmitriyev’den Hunter Biden’a çağrı: Ukrayna’daki yolsuzluk ve biyolaboratuvarları anlat

Dmitriyev’den Hunter Biden’a çağrı: Ukrayna’daki yolsuzluk ve biyolaboratuvarları anlat

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ı ailesinin Ukrayna’daki... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T01:17+0300

2026-06-13T01:17+0300

2026-06-13T01:17+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

abd

hunter biden

ukrayna

joe biden

yolsuzluk

biyolojik laboratuvar

new york post

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095175710_0:38:705:435_1920x0_80_0_0_5ebcad05480c80273692469eae58e9d1.png

Hunter Biden'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Bu yüzyılda hiçbir Demokrat aday, pusulada Biden ismi olmadan seçim kazanamadı" şeklindeki paylaşımına yanıt veren Dmitriyev, şu ifadeleri kullandı:Kısa süre önce ABD istihbaratı tarafından gizliliği kaldırılarak yayımlanan resmi belgeler, Washington’ın Ukrayna genelinde Amerikan askeri araştırma enstitüleriyle bağlantılı 40 biyolaboratuvar kurduğunu ve bunları finanse ettiğini ortaya koymuştu.Öte yandan Hunter Biden, özellikle 2020'den bu yana Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkileri nedeniyle ABD iç siyasetinin en tartışmalı figürlerinden biri konumunda. Ekim 2020’de New York Post gazetesinin yayınladığı e-postalarda, Hunter Biden’ın o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan babası Joe Biden’ı Burisma’daki zengin iş bağlantılarıyla "tanıştırdığı" öne sürülmüştü. ABD Başkan Donald Trump da uzun süredir Hunter Biden’ı "babasının siyasi nüfuzunu kullanarak milyonlarca dolar haksız kazanç elde etmekle" suçluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/abdden-biyolaboratuvar-itirafi-tehlikeli-projeler-yillarca-halktan-gizlendi-1106465980.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), abd, hunter biden, ukrayna, joe biden, yolsuzluk, biyolojik laboratuvar, new york post