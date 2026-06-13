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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/dmitriyevden-hunter-bidena-cagri-ukraynadaki-yolsuzluk-ve-biyolaboratuvarlari-anlat-1106469781.html
Dmitriyev’den Hunter Biden’a çağrı: Ukrayna’daki yolsuzluk ve biyolaboratuvarları anlat
Dmitriyev’den Hunter Biden’a çağrı: Ukrayna’daki yolsuzluk ve biyolaboratuvarları anlat
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ı ailesinin Ukrayna’daki... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T01:17+0300
2026-06-13T01:17+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
abd
hunter biden
ukrayna
joe biden
yolsuzluk
biyolojik laboratuvar
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Hunter Biden'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Bu yüzyılda hiçbir Demokrat aday, pusulada Biden ismi olmadan seçim kazanamadı" şeklindeki paylaşımına yanıt veren Dmitriyev, şu ifadeleri kullandı:Kısa süre önce ABD istihbaratı tarafından gizliliği kaldırılarak yayımlanan resmi belgeler, Washington’ın Ukrayna genelinde Amerikan askeri araştırma enstitüleriyle bağlantılı 40 biyolaboratuvar kurduğunu ve bunları finanse ettiğini ortaya koymuştu.Öte yandan Hunter Biden, özellikle 2020'den bu yana Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkileri nedeniyle ABD iç siyasetinin en tartışmalı figürlerinden biri konumunda. Ekim 2020’de New York Post gazetesinin yayınladığı e-postalarda, Hunter Biden’ın o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan babası Joe Biden’ı Burisma’daki zengin iş bağlantılarıyla "tanıştırdığı" öne sürülmüştü. ABD Başkan Donald Trump da uzun süredir Hunter Biden’ı "babasının siyasi nüfuzunu kullanarak milyonlarca dolar haksız kazanç elde etmekle" suçluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/abdden-biyolaboratuvar-itirafi-tehlikeli-projeler-yillarca-halktan-gizlendi-1106465980.html
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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), abd, hunter biden, ukrayna, joe biden, yolsuzluk, biyolojik laboratuvar, new york post
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), abd, hunter biden, ukrayna, joe biden, yolsuzluk, biyolojik laboratuvar, new york post

Dmitriyev’den Hunter Biden’a çağrı: Ukrayna’daki yolsuzluk ve biyolaboratuvarları anlat

01:17 13.06.2026
© Sputnik / Михаил КлиментьевKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ı ailesinin Ukrayna’daki yolsuzlukları ve biyolaboratuvar projelerindeki rolü hakkında kamuoyuna açıklama yapmaya çağırdı.
Hunter Biden'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Bu yüzyılda hiçbir Demokrat aday, pusulada Biden ismi olmadan seçim kazanamadı" şeklindeki paylaşımına yanıt veren Dmitriyev, şu ifadeleri kullandı:
Sevgili Hunter… Ailenin Ukrayna’daki yolsuzluk faaliyetleri, biyolaboratuvarlar, Burisma şirketinin ihlalleri ve o meşhur ‘patron için yüzde 10’ meselesi hakkında tüm gerçekleri anlattığında kendini çok daha rahatlamış hissedeceksin. Lütfen bunu yap.
Kısa süre önce ABD istihbaratı tarafından gizliliği kaldırılarak yayımlanan resmi belgeler, Washington’ın Ukrayna genelinde Amerikan askeri araştırma enstitüleriyle bağlantılı 40 biyolaboratuvar kurduğunu ve bunları finanse ettiğini ortaya koymuştu.
Öte yandan Hunter Biden, özellikle 2020'den bu yana Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkileri nedeniyle ABD iç siyasetinin en tartışmalı figürlerinden biri konumunda. Ekim 2020’de New York Post gazetesinin yayınladığı e-postalarda, Hunter Biden’ın o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan babası Joe Biden’ı Burisma’daki zengin iş bağlantılarıyla "tanıştırdığı" öne sürülmüştü. ABD Başkan Donald Trump da uzun süredir Hunter Biden’ı "babasının siyasi nüfuzunu kullanarak milyonlarca dolar haksız kazanç elde etmekle" suçluyor.
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