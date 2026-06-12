https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/abdden-biyolaboratuvar-itirafi-tehlikeli-projeler-yillarca-halktan-gizlendi-1106465980.html

ABD'den biyolaboratuvar itirafı: Tehlikeli projeler yıllarca halktan gizlendi

ABD'den biyolaboratuvar itirafı: Tehlikeli projeler yıllarca halktan gizlendi

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Washington’ın aralarında Ukrayna’nın da bulunduğu 30'u aşkın ülkede 120'den fazla biyolojik laboratuvarı yıllarca... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T18:50+0300

2026-06-12T18:50+0300

2026-06-12T18:50+0300

dünya

abd

ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni)

odni

washington

biyolojik laboratuvar

ukrayna

tulsi gabbard

donald trump

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden (ODNI) yapılan açıklmada, yurt dışında finanse edilen biyolojik laboratuvarlarda tehlikeli patojenler üzerinde ‘işlev kazandırma’ deneyleri yapıldığı ve Biden yönetiminin bu faaliyetleri halktan gizlediği belirtildi.Açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın istihbarat arşivlerinde aylar süren bir inceleme yürüttüğü belirtilerek, "ABD hükümetinin uzun yıllar boyunca 120'den fazla biyolojik laboratuvarı finanse ettiğine dair yeni kanıtlar gün yüzüne çıkarıldı" denildi.‘Tehlikeli patojenlere yeni işlevler kazandırıldı’Yayınlanan belgelere göre, söz konusu laboratuvarların önemli bir kısmında geçmişte veya günümüzde tehlikeli patojenler (hastalık yapıcı mikroorganizmalar) üzerine araştırmalar yürütüldü. Hatta bazı tesislerde, virüs ve bakterileri daha tehlikeli hale getiren "işlev kazandırma" deneylerinin yapıldığı öne sürüldü.‘Gerçeği arayanlar hain ilan edildi’Söz konusu laboratuvarların varlığına dair bilgilerin resmi makamlarca kasıtlı olarak gizlendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Nüfuz sahibi bazı çevreler, resmi söylemi sorgulayan herkesi 'yabancı ajan' veya 'vatan haini' ilan ederek susturmaya çalıştı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca doğrudan önceki yönetime işaret edilerek, "Biden yönetiminin ulusal güvenlik ekibindeki bazı yapılar, ABD destekli bu biyolaboratuvarların varlığı konusunda Amerikan halkına yalan söyledi ve gerçeği ortaya çıkarmak isteyenleri tehdit etti" denildi.Trump finansmanı kesmiştiUlusal İstihbarat Direktörlüğü, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tehlikeli araştırmaların yarattığı tehdidin farkına vararak, 25 Mayıs 2025 tarihinde imzaladığı başkanlık kararnamesiyle bu projelere sağlanan federal fonları resmen durdurduğu hatırlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/uzman-gorusur-abd-biyolaboratuvarlari-hibrit-savasin-en-tehlikeli-silahi-1105857591.html

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abd, ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni), odni, washington, biyolojik laboratuvar, ukrayna, tulsi gabbard, donald trump