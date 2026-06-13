https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/cumhurbaskani-erdogan-yapay-zeka-eylem-planini-tanitti-turkiye-yapay-zekada-lider-konumuna-ulasacak-1106477939.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planını tanıttı: Türkiye yapay zekada lider konumuna ulaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planını tanıttı: Türkiye yapay zekada lider konumuna ulaşacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yapay zekada lider konuma ulaşacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapay Zeka Eylem... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T15:14+0300

2026-06-13T15:14+0300

2026-06-13T15:14+0300

türki̇ye

yapay zeka

recep tayyip erdoğan

eylem planı

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Yapay Zeka Eylem Planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yapay zekada lider ülke konumun ulaşacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okuryazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz" dedi. Yeni bir düzen kurulurken eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyorCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçiyoruz. Diplomasiden ticarete, enerjiden ulaşıma, tarımdan güvenliğe değişimin etkileri hemen her alana nüfuz ediyor. Yeni bir düzen kurulurken eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Kimileri bu süreci tarihi bir fırsat olarak görürken, bazıları da bu dönüşümü aşılması gereken bir kriz olarak değerlendiriyor.Yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin hakikat ötesi olarak adlandırılan bu çağda, olgularla birlikte algıları da dönüştürdüğüne, yeni gerçekliğin temel dinamiği haline geldiğine şahit oluyoruz. Şu bir gerçek ki, günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Dezenformasyon gibi bilgi düzensizlikleri de aynı ölçüde yaygınlaştı. Veriye artık saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Fakat veri emniyeti ve siber güvenlikte oluşacak en küçük zafiyetin hangi ölümcül sonuçlara yol açtığını da çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalarda sık sık görüyoruz. Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz.Türkiye nadir ülkelerden biridirTürkiye teknolojideki dönüşümü en erken fark eden, tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir. Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. Son 23 yılda çok az sayıda ülkenin sahip olduğu büyük bir inovasyon altyapısı inşa ettik. Teknofestlerle, Deneyap atölyeleriyle, bilim şenlikleri ve bilim fuarlarıyla her yıl milyonlarca gencimizi teknoloji yolculuğuna dahil ettik. 114 teknopark, 13 binin üzerinde teknoloji firması yenilikçi fikirleri ürüne dönüştürüyor. Teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür. Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye Yüzyılı'nda büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız. Yapay zeka insana hizmet mi edecek, yoksa kontrol mu edecek? Hızla büyüyen şirketlerin derebeyi olmasının önü nasıl alınacak? Toplumların manipülasyonu nasıl önlenecek? Bu sorulara verilecek cevaplar hayati önemde olacaktır.Yapay Zeka Eylem Planı dört temel eksen üzerine inşa edildiYapay zeka eylem planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere dört temel eksen, dört eylem üzerine inşa edildi. Fark et; yapay zekanın risklerini anlatacak. Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okuryazarlığı programımızı başlatacağız. 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. İstifade et kapsamında yapay zekayı eğitimden sağlığa kadar hayatın farklı alanlarında faydaya dönüştüreceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Türkiye'yi yapay öncüleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/erdogandan-chp-ye-elestiri-siyasi-parti-degil-sanki-dovus-kulubu-ne-zamandan-beri-anarsi-1106462074.html

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yapay zeka, recep tayyip erdoğan, eylem planı, türkiye