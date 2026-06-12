https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/erdogandan-chp-ye-elestiri-siyasi-parti-degil-sanki-dovus-kulubu-ne-zamandan-beri-anarsi-1106462074.html
Erdoğan'dan CHP'ye 'aksiyon filmi' benzetmesi: 'Siyasi parti değil sanki dövüş kulübü'
Erdoğan'dan CHP'ye 'aksiyon filmi' benzetmesi: 'Siyasi parti değil sanki dövüş kulübü'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'deki konuşmasında CHP'yi eleştirdi. Erdoğan "Haberlere baktıkça ana muhalefet adına üzülüyoruz, millet aksiyon filmi izler gibi... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T15:46+0300
2026-06-12T15:46+0300
2026-06-12T15:48+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
edirne
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105963045_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c75fab0fc8ae159868b9aa47bccf2f0f.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne’de “Selimiye Camisi’nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu.
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105963045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e84ca5dfc291b30f21b12daa2d129c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, edirne, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, edirne, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, kemal kılıçdaroğlu
Erdoğan'dan CHP'ye 'aksiyon filmi' benzetmesi: 'Siyasi parti değil sanki dövüş kulübü'
15:46 12.06.2026 (güncellendi: 15:48 12.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'deki konuşmasında CHP'yi eleştirdi. Erdoğan "Haberlere baktıkça ana muhalefet adına üzülüyoruz, millet aksiyon filmi izler gibi CHP'yi izliyor, siyasi parti değil sanki dövüş kulübü." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne’de “Selimiye Camisi’nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu.
Haberlere baktıkça ana muhalefet adına üzülüyoruz, millet aksiyon filmi izler gibi CHP'yi izliyor, siyasi parti değil sanki dövüş kulübü. Herkes Gazi Mustafa Kemal'in partisini çekiştiriyor. Hayırdır siz milletvekili misiniz militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi, sokakları karıştırmak siyaset oldu?