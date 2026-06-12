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Erdoğan'dan CHP'ye 'aksiyon filmi' benzetmesi: 'Siyasi parti değil sanki dövüş kulübü'
Erdoğan'dan CHP'ye 'aksiyon filmi' benzetmesi: 'Siyasi parti değil sanki dövüş kulübü'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'deki konuşmasında CHP'yi eleştirdi. Erdoğan "Haberlere baktıkça ana muhalefet adına üzülüyoruz, millet aksiyon filmi izler gibi... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
edirne
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özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne’de “Selimiye Camisi’nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu.
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, edirne, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, edirne, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, kemal kılıçdaroğlu

Erdoğan'dan CHP'ye 'aksiyon filmi' benzetmesi: 'Siyasi parti değil sanki dövüş kulübü'

15:46 12.06.2026 (güncellendi: 15:48 12.06.2026)
© AA / Cemal YurttaşCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© AA / Cemal Yurttaş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'deki konuşmasında CHP'yi eleştirdi. Erdoğan "Haberlere baktıkça ana muhalefet adına üzülüyoruz, millet aksiyon filmi izler gibi CHP'yi izliyor, siyasi parti değil sanki dövüş kulübü." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne’de “Selimiye Camisi’nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu.
Haberlere baktıkça ana muhalefet adına üzülüyoruz, millet aksiyon filmi izler gibi CHP'yi izliyor, siyasi parti değil sanki dövüş kulübü. Herkes Gazi Mustafa Kemal'in partisini çekiştiriyor. Hayırdır siz milletvekili misiniz militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi, sokakları karıştırmak siyaset oldu?
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