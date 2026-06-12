Erdoğan'dan CHP'ye 'aksiyon filmi' benzetmesi: 'Siyasi parti değil sanki dövüş kulübü'

Haberlere baktıkça ana muhalefet adına üzülüyoruz, millet aksiyon filmi izler gibi CHP'yi izliyor, siyasi parti değil sanki dövüş kulübü. Herkes Gazi Mustafa Kemal'in partisini çekiştiriyor. Hayırdır siz milletvekili misiniz militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi, sokakları karıştırmak siyaset oldu?