https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/bati-trakyali-turkler-mahkemenin-bati-trakya-fenerbahceliler-dernegi-kararina-tepki-gosterdi-1106479249.html
Batı Trakyalı Türkler, mahkemenin Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği kararına tepki gösterdi
Batı Trakyalı Türkler, mahkemenin Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği kararına tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Fenerbahçeliler Kültür ve Spor Derneğinin istinaf başvurusunun reddedilmesine tepki gösterdi. 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T16:15+0300
2026-06-13T16:15+0300
2026-06-13T16:15+0300
poli̇ti̇ka
gümülcine
batı trakya
avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0f/1058752489_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_c3a2ba2b05ea3c1217428d001029f405.jpg
ABTTF'den yapılan açıklamada, Trakya İstinaf Mahkemesinin kararının Batı Trakya Türk Azınlığı'nın örgütlenme özgürlüğünün ihlali olduğu belirtildi.Açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu" kararlarının Yunanistan tarafından uzun süredir uygulanmadığı hatırlatılarak Trakya İstinaf Mahkemesinin son kararının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.Kararın AİHM içtihadıyla uyumlu olmadığı ifade edilen açıklamada, konunun Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin gündemine taşınacağı kaydedildi.Türk azınlığa gönderme yaptığı gerekçesiyle kapatılmıştıBatı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor ve Kültür Derneği, Gümülcine'deki yetkili mahkemenin gerekli izinleri vermesinin ardından Ekim 2022'de faaliyetlerine başlamıştı.Ancak Gümülcine Savcısı Maria Kapetanyanni, derneğin adının yasalara aykırı olduğunu ve "Türk azınlık" çağrışımı oluşturabileceğini ileri sürerek derneğin kapatılması talebiyle dava açmıştı.Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Vasiliki Thanu da derneğin "kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu" öne sürerek kapatılması çağrısında bulunmuştu.Rodop Asliye Hukuk Mahkemesi, 28 Mayıs 2024 tarihinde, dernek adında yer alan "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlığa gönderme yaptığı gerekçesiyle derneğin kapatılmasına karar vermişti.Bu karar üzerine dernek yönetimi, kararın kaldırılması talebiyle istinaf mahkemesine başvurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/adalet-bakani-gurlekten-avrupa-parlamentosu-aciklamasi-1106479091.html
gümülcine
batı trakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0f/1058752489_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_b2f9c7ba7d2316760b6c73de3d82c619.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gümülcine, batı trakya, avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)
gümülcine, batı trakya, avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)
Batı Trakyalı Türkler, mahkemenin Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği kararına tepki gösterdi
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Fenerbahçeliler Kültür ve Spor Derneğinin istinaf başvurusunun reddedilmesine tepki gösterdi.
ABTTF'den yapılan açıklamada, Trakya İstinaf Mahkemesinin kararının Batı Trakya Türk Azınlığı'nın örgütlenme özgürlüğünün ihlali olduğu belirtildi.
Açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu" kararlarının Yunanistan tarafından uzun süredir uygulanmadığı hatırlatılarak Trakya İstinaf Mahkemesinin son kararının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Kararın AİHM içtihadıyla uyumlu olmadığı ifade edilen açıklamada, konunun Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin gündemine taşınacağı kaydedildi.
Türk azınlığa gönderme yaptığı gerekçesiyle kapatılmıştı
Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor ve Kültür Derneği, Gümülcine'deki yetkili mahkemenin gerekli izinleri vermesinin ardından Ekim 2022'de faaliyetlerine başlamıştı.
Ancak Gümülcine Savcısı Maria Kapetanyanni, derneğin adının yasalara aykırı olduğunu ve "Türk azınlık" çağrışımı oluşturabileceğini ileri sürerek derneğin kapatılması talebiyle dava açmıştı.
Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Vasiliki Thanu da derneğin "kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu" öne sürerek kapatılması çağrısında bulunmuştu.
Rodop Asliye Hukuk Mahkemesi, 28 Mayıs 2024 tarihinde, dernek adında yer alan "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlığa gönderme yaptığı gerekçesiyle derneğin kapatılmasına karar vermişti.
Bu karar üzerine dernek yönetimi, kararın kaldırılması talebiyle istinaf mahkemesine başvurmuştu.