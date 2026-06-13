https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/adalet-bakani-gurlekten-avrupa-parlamentosu-aciklamasi-1106479091.html

Adalet Bakanı Gürlek'ten 'Avrupa Parlamentosu' açıklaması

Adalet Bakanı Gürlek'ten 'Avrupa Parlamentosu' açıklaması

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, isminin Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda yaptırım listesine alınmasının önerilmesiyle ilgili açıklama yaptı. 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T16:06+0300

2026-06-13T16:06+0300

2026-06-13T16:06+0300

türki̇ye

akın gürlek

avrupa parlamentosu (ap)

yaptırım

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, isminin Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda yaptırım listesine alınmasının önerilmesi üzerine bir açıklama yayımlayarak, "Avrupa Parlamentosu raporları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır" dedi. Gürlek, "Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın" ifadelerini kullandı. Ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdurAvrupa Parlamentosu’nun 17 Haziran’da oylanacak Türkiye raporunun taslak metnine Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptırım listesine alınması önerisi girmesi üzerine Bakan Gürlek yazılı bir açıklama yayınladı. Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Türk yargısı, kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir.Türkiye’de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek; Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur. Avrupa Parlamentosu’nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım, bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan, Aziz Milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır.Beyhude çabadırAvrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır. Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlementosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır.Türkiye; terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz. Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hsk-kararnamesi-yayimlandi-cumhuriyet-bassavcilari-degisti-1106468754.html

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akın gürlek, avrupa parlamentosu (ap), yaptırım