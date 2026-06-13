https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/adalet-bakani-gurlekten-avrupa-parlamentosu-aciklamasi-1106479091.html
Adalet Bakanı Gürlek'ten 'Avrupa Parlamentosu' açıklaması
Adalet Bakanı Gürlek'ten 'Avrupa Parlamentosu' açıklaması
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, isminin Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda yaptırım listesine alınmasının önerilmesiyle ilgili açıklama yaptı. 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T16:06+0300
2026-06-13T16:06+0300
2026-06-13T16:06+0300
türki̇ye
akın gürlek
avrupa parlamentosu (ap)
yaptırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105934151_0:193:2957:1856_1920x0_80_0_0_e1ccc4e151af41cc3ac29a429bc3fb53.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, isminin Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda yaptırım listesine alınmasının önerilmesi üzerine bir açıklama yayımlayarak, "Avrupa Parlamentosu raporları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır" dedi. Gürlek, "Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın" ifadelerini kullandı. Ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdurAvrupa Parlamentosu’nun 17 Haziran’da oylanacak Türkiye raporunun taslak metnine Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptırım listesine alınması önerisi girmesi üzerine Bakan Gürlek yazılı bir açıklama yayınladı. Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Türk yargısı, kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir.Türkiye’de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek; Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur. Avrupa Parlamentosu’nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım, bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan, Aziz Milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır.Beyhude çabadırAvrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır. Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlementosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır.Türkiye; terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz. Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hsk-kararnamesi-yayimlandi-cumhuriyet-bassavcilari-degisti-1106468754.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105934151_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_e06bfa15ba9b8075934cae0056a28181.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akın gürlek, avrupa parlamentosu (ap), yaptırım
akın gürlek, avrupa parlamentosu (ap), yaptırım
Adalet Bakanı Gürlek'ten 'Avrupa Parlamentosu' açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek, isminin Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda yaptırım listesine alınmasının önerilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, isminin Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda yaptırım listesine alınmasının önerilmesi üzerine bir açıklama yayımlayarak, "Avrupa Parlamentosu raporları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır" dedi. Gürlek, "Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın" ifadelerini kullandı.
Ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur
Avrupa Parlamentosu’nun 17 Haziran’da oylanacak Türkiye raporunun taslak metnine Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptırım listesine alınması önerisi girmesi üzerine Bakan Gürlek yazılı bir açıklama yayınladı. Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Türk yargısı, kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir.
Türkiye’de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek; Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur. Avrupa Parlamentosu’nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım, bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan, Aziz Milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır.
Avrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır. Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlementosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır.
Türkiye; terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz. Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz."