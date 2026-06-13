https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/abd-baskani-trump-duyurdu-iran-ile-anlasmanin-imzalanmasi-yarin-planlaniyor-ve-sonrasinda-hurmuz-1106482760.html

ABD Başkanı Trump duyurdu: 'İran ile anlaşmanın imzalanması yarın planlanıyor ve sonrasında Hürmüz açılacak'

ABD Başkanı Trump duyurdu: 'İran ile anlaşmanın imzalanması yarın planlanıyor ve sonrasında Hürmüz açılacak'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın yarın imzalanmasının planlandığını ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu. 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T20:10+0300

2026-06-13T20:10+0300

2026-06-13T20:21+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

donald trump

i̇ran

hürmüz boğazı

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın pazar günü imzalanmasının planlandığını açıkladı.Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Trump, "Anlaşmanın imzalanması yarın için planlandı” dedi.'Anlaşma, Tahran’ın nükleer silaha sahip olma yolunu tamamen kapatmalı'ABD Başkanı Trump, ABD ile İran arasında yapılacak anlaşmanın Tahran’ın nükleer silaha sahip olma yolunu tamamen kapatması gerektiğini söyledi.Trump konuşmasında şu cümleleri kaydetti:İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 13 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında karşılıklı anlayış memorandumunun hazırlanmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu bildirmişti.'ABD, uygun zamanda İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu çıkaracak ve imha edecek'ABD Başkanı Trump, ABD’nin İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun çıkarılması ve imha edilmesi meselesiyle 'uygun zamanda' ilgileneceğini söyledi.Trump açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:'İran ile ilişkilerimiz önceki ABD yönetimlerine kıyasla daha iyi hale geldi'ABD Başkanı Trump, ABD ile İran arasındaki ilişkilerin önceki Amerikan yönetimleri dönemindekinden çok daha iyi olduğuna inandığını belirtti.Trump açıklamasında, "İran ile ilişkilerimiz, önceki yönetimler dönemindekinden belirgin şekilde farklı ve daha iyi” iddiasında bulundu.'ABD, İran ve Orta Doğu ile gelecekte de iş birliğini sürdürmeyi umuyor'ABD Başkanı Trump, Washington yönetiminin İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun vadede iş birliğini sürdürmeyi hedeflediğini açıkladı. Ancak Trump, bu sürecin istenildiği şekilde ilerlememesi halinde ABD'nin alternatif seçeneklere sahip olduğunu ve gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini belirtti.Trump açıklamasında, “İran ve tüm Orta Doğu ile uzak gelecekte iş birliği yapmayı umuyoruz. Bu sürecin hızlı, kolay ve sorunsuz ilerlemesini temenni ediyoruz. Eğer böyle olmazsa, umarım bir daha asla kullanmak zorunda kalmayacağımız nihai bir alternatifimiz var!” diye yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/iran-disisleri-bakanligi-sozcusu-bekayi-hurmuz-bogazinda-sunulan-hizmetlerin-bedelini-almaliyiz-1106482488.html

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