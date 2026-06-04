https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/mucteba-hamaney-dusman-yenilginin-ardindan-halkin-direncini-kirmak-ve-ic-bolunmeler-yaratmak-1106247576.html
Mücteba Hamaney: 'Düşman, yenilginin ardından halkın direncini kırmak ve iç bölünmeler yaratmak istiyor'
Mücteba Hamaney: 'Düşman, yenilginin ardından halkın direncini kırmak ve iç bölünmeler yaratmak istiyor'
Sputnik Türkiye
İran Ruhani Lideri Mücteba Hamaney, "İran'ın düşmanı, savaş alanındaki yenilgisinin ardından, 'halkın direncini kırmak ve iç bölünmeler yaratmak' istiyor"... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T12:22+0300
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2026-06-04T12:22+0300
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İran'ın Ruhai Lideri Mücteba Hamaney, bugünkü yazılı açıklamasında İran'ın düşmanlarının savaş alanında yenilgiye uğradıktan sonra şimdi halkın direncini zayıflatmaya ve iç bölünmeler yaratmaya çalıştığı ifadeleri yer aldı. Hamaney, bu tehditler karşısında ulusal birlik çağrısında bulundu ve halk arasında karamsarlık veya hayal kırıklığı yaratan her türlü eylemin düşmana yardım etmek anlamına geldiğini kaydetti.Açıklama, Humeyni’nin vefatının 37. yıl dönümü münasebetiyle yayımlandı.Mücteba Hamaney'in X'teki sosyel medya hesabında da şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/iran-havalimanini-vurmadiklarini-acikladi-kuveyt-ise-vurulma-anlarini-paylasti-1106240914.html
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mücteba hamaney, i̇ran, abd, i̇srail, ortadoğu
mücteba hamaney, i̇ran, abd, i̇srail, ortadoğu
Mücteba Hamaney: 'Düşman, yenilginin ardından halkın direncini kırmak ve iç bölünmeler yaratmak istiyor'
İran Ruhani Lideri Mücteba Hamaney, "İran'ın düşmanı, savaş alanındaki yenilgisinin ardından, 'halkın direncini kırmak ve iç bölünmeler yaratmak' istiyor" açıklamasını yaptı. Açıklama Humeyni'nin ölüm yıldönümü anmasında okundu.
İran'ın Ruhai Lideri Mücteba Hamaney, bugünkü yazılı açıklamasında İran'ın düşmanlarının savaş alanında yenilgiye uğradıktan sonra şimdi halkın direncini zayıflatmaya ve iç bölünmeler yaratmaya çalıştığı ifadeleri yer aldı.
Hamaney, bu tehditler karşısında ulusal birlik çağrısında bulundu ve halk arasında karamsarlık veya hayal kırıklığı yaratan her türlü eylemin düşmana yardım etmek anlamına geldiğini kaydetti.
Açıklama, Humeyni’nin vefatının 37. yıl dönümü münasebetiyle yayımlandı.
Mücteba Hamaney'in X'teki sosyel medya hesabında da şunlar kaydedildi:
ABD'nin öncülük ettiği emperyalizm, son 80 yılda İsrail adı verilen bir askerî üs inşa etmiştir. Ve onlar, "Büyük İsrail" olarak adlandırılan sahte ve gayrimeşru coğrafyanın doğu sınırında, yani Fırat Nehri'nin doğusunda, güçlü ve bağımsız bir İran'ın varlığını kabul etmemektedir.
Emperyalizm, İran'ın ilerlemesini engellemek için her şeyi yapmaya hazırdır.