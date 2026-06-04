Mücteba Hamaney: 'Düşman, yenilginin ardından halkın direncini kırmak ve iç bölünmeler yaratmak istiyor'

ABD'nin öncülük ettiği emperyalizm, son 80 yılda İsrail adı verilen bir askerî üs inşa etmiştir. Ve onlar, "Büyük İsrail" olarak adlandırılan sahte ve gayrimeşru coğrafyanın doğu sınırında, yani Fırat Nehri'nin doğusunda, güçlü ve bağımsız bir İran'ın varlığını kabul etmemektedir.