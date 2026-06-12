https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/arakci-abd-ile-anlasma-hurmuz-bogazi-ve-deniz-ablukasinin-kaldirilmasini-kapsiyor-1106469341.html
Arakçi: ABD ile anlaşma Hürmüz Boğazı ve deniz ablukasının kaldırılmasını kapsıyor
Arakçi: ABD ile anlaşma Hürmüz Boğazı ve deniz ablukasının kaldırılmasını kapsıyor
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yürütülen müzakerelerde deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konularını içeren ön mutabakatın... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T23:35+0300
2026-06-12T23:35+0300
2026-06-12T23:35+0300
dünya
abbas arakçi
i̇ran
abd
anlaşma
hürmüz boğazı
nükleer anlaşma
seyrüsefer serbestliği
tahran
müzakere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105754261_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_d03ceadef4a247053ffe3c5cdc1a7552.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet televizyonunda ABD ile devam eden müzakere sürecine ilişkin kritik detayları paylaştı. Tahran ile Washington arasında kademeli bir plan üzerinde çalışıldığını belirten Arakçi, imzalanacak ilk mutabakatın ağırlıklı olarak denizcilik alanındaki krizin çözümüne odaklanacağını söyledi.'Nükleer dosya nihai anlaşmaya bırakıldı'Sorunların kademeli olarak çözüleceğinin altını çizen Arakçi, ilk etabın ardından tarafların "nihai anlaşma" için yeniden masaya oturacağını vurguladı.Geniş kapsamlı bu ikinci anlaşmada çok daha kritik konuların yer alacağını belirten Arakçi, "İran’ın nükleer programı ve kapsamlı yaptırımların kaldırılması konusu nihai anlaşmada karara bağlanacak. Ayrıca her iki taraf birbirinin iç işlerine müdahale etmeme ve askeri güç kullanmaktan kaçınma konusunda yazılı taahhütte bulunacak" dedi.'Dondurulmuş varlıklar için mekanizma belirlendi'İran'ın yurt dışında dondurulan milyarlarca dolarlık mal varlığının iadesi konusuna da değinen Dışişleri Bakanı, fonların serbest bırakılması için iki ülke arasında özel bir mekanizma üzerinde uzlaşıldığını açıkladı.Süreci Tahran açısından "başarılı" olarak nitelendiren Arakçi, İran'ın masada önemli bir avantaja sahip olduğunu belirterek, "Bu müzakerelerden kazanan taraf olarak çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ust-duzey-abdli-yetkili-acikladi-iran-abd-mutabakat-zapti-neleri-ongoruyor-1106468297.html
i̇ran
hürmüz boğazı
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105754261_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_fdc2be4536fc828a3622277e8e72fb20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abbas arakçi, i̇ran, abd, anlaşma, hürmüz boğazı, nükleer anlaşma, seyrüsefer serbestliği, tahran, müzakere
abbas arakçi, i̇ran, abd, anlaşma, hürmüz boğazı, nükleer anlaşma, seyrüsefer serbestliği, tahran, müzakere
Arakçi: ABD ile anlaşma Hürmüz Boğazı ve deniz ablukasının kaldırılmasını kapsıyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yürütülen müzakerelerde deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konularını içeren ön mutabakatın sağlandığını duyurdu. Arakçi, asıl yaptırımların ve nükleer dosyanın ise nihai anlaşmada çözüleceğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet televizyonunda ABD ile devam eden müzakere sürecine ilişkin kritik detayları paylaştı. Tahran ile Washington arasında kademeli bir plan üzerinde çalışıldığını belirten Arakçi, imzalanacak ilk mutabakatın ağırlıklı olarak denizcilik alanındaki krizin çözümüne odaklanacağını söyledi.
Bu aşama deniz ablukasının tamamen kaldırılmasını ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer meselesinin çözümünü içeriyor. Ayrıca İran'ın ekonomik kalkınmasına yönelik adımlar da bu ilk aşamada karara bağlanacak.
'Nükleer dosya nihai anlaşmaya bırakıldı'
Sorunların kademeli olarak çözüleceğinin altını çizen Arakçi, ilk etabın ardından tarafların "nihai anlaşma" için yeniden masaya oturacağını vurguladı.
Geniş kapsamlı bu ikinci anlaşmada çok daha kritik konuların yer alacağını belirten Arakçi, "İran’ın nükleer programı ve kapsamlı yaptırımların kaldırılması konusu nihai anlaşmada karara bağlanacak. Ayrıca her iki taraf birbirinin iç işlerine müdahale etmeme ve askeri güç kullanmaktan kaçınma konusunda yazılı taahhütte bulunacak" dedi.
'Dondurulmuş varlıklar için mekanizma belirlendi'
İran'ın yurt dışında dondurulan milyarlarca dolarlık mal varlığının iadesi konusuna da değinen Dışişleri Bakanı, fonların serbest bırakılması için iki ülke arasında özel bir mekanizma üzerinde uzlaşıldığını açıkladı.
Süreci Tahran açısından "başarılı" olarak nitelendiren Arakçi, İran'ın masada önemli bir avantaja sahip olduğunu belirterek, "Bu müzakerelerden kazanan taraf olarak çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.