https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/arakci-abd-ile-anlasma-hurmuz-bogazi-ve-deniz-ablukasinin-kaldirilmasini-kapsiyor-1106469341.html

Arakçi: ABD ile anlaşma Hürmüz Boğazı ve deniz ablukasının kaldırılmasını kapsıyor

Arakçi: ABD ile anlaşma Hürmüz Boğazı ve deniz ablukasının kaldırılmasını kapsıyor

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yürütülen müzakerelerde deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konularını içeren ön mutabakatın... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T23:35+0300

2026-06-12T23:35+0300

2026-06-12T23:35+0300

dünya

abbas arakçi

i̇ran

abd

anlaşma

hürmüz boğazı

nükleer anlaşma

seyrüsefer serbestliği

tahran

müzakere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105754261_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_d03ceadef4a247053ffe3c5cdc1a7552.jpg

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet televizyonunda ABD ile devam eden müzakere sürecine ilişkin kritik detayları paylaştı. Tahran ile Washington arasında kademeli bir plan üzerinde çalışıldığını belirten Arakçi, imzalanacak ilk mutabakatın ağırlıklı olarak denizcilik alanındaki krizin çözümüne odaklanacağını söyledi.'Nükleer dosya nihai anlaşmaya bırakıldı'Sorunların kademeli olarak çözüleceğinin altını çizen Arakçi, ilk etabın ardından tarafların "nihai anlaşma" için yeniden masaya oturacağını vurguladı.Geniş kapsamlı bu ikinci anlaşmada çok daha kritik konuların yer alacağını belirten Arakçi, "İran’ın nükleer programı ve kapsamlı yaptırımların kaldırılması konusu nihai anlaşmada karara bağlanacak. Ayrıca her iki taraf birbirinin iç işlerine müdahale etmeme ve askeri güç kullanmaktan kaçınma konusunda yazılı taahhütte bulunacak" dedi.'Dondurulmuş varlıklar için mekanizma belirlendi'İran'ın yurt dışında dondurulan milyarlarca dolarlık mal varlığının iadesi konusuna da değinen Dışişleri Bakanı, fonların serbest bırakılması için iki ülke arasında özel bir mekanizma üzerinde uzlaşıldığını açıkladı.Süreci Tahran açısından "başarılı" olarak nitelendiren Arakçi, İran'ın masada önemli bir avantaja sahip olduğunu belirterek, "Bu müzakerelerden kazanan taraf olarak çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ust-duzey-abdli-yetkili-acikladi-iran-abd-mutabakat-zapti-neleri-ongoruyor-1106468297.html

i̇ran

hürmüz boğazı

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abbas arakçi, i̇ran, abd, anlaşma, hürmüz boğazı, nükleer anlaşma, seyrüsefer serbestliği, tahran, müzakere