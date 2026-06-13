Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/9-yillik-parkinson-hastasi-ameliyatla-sagligina-kavustu-1106480381.html
9 yıllık Parkinson hastası ameliyatla sağlığına kavuştu
9 yıllık Parkinson hastası ameliyatla sağlığına kavuştu
Sputnik Türkiye
Manisa'da 2017 yılından bu yana Parkinson hastalığıyla mücadele eden hastaya beyin pili takıldı. 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T16:41+0300
2026-06-13T16:41+0300
türki̇ye
manisa celal bayar üniversitesi
türkiye
parkinson
parkinson hastalığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106480224_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_19134ec0f6f91d21dacb28f1b2b26fff.jpg
Manisa Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 9 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele eden 66 yaşındaki Salih Kara, hastaneye başvurdu.Bu kapsamda gerekli çalışmaların ardından Manisa Şehir Hastanesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hastaya derin beyin stimülasyonu ameliyatı uygulandı.Hastaya beyin pili takılan operasyonda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melike Batum ile Manisa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi hekimleri Op. Dr. Canan Subaşı Kalaycı ile Doç. Dr. Ülkün Ünlü Ünsal, Nöroloji Uzmanı Dr. Zeynep Zerrin Göz, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Berkem Büyükakkuş görev aldı.Ameliyat sonrası şikayetlerinde belirgin düzelme görülen Kara'nın hareket kabiliyetinin arttığı, kendisini daha iyi hissettiği belirtildi.Kara, ameliyatı gerçekleştiren hekimlere teşekkür etti.Manisa'da ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen operasyonun, ileri teknoloji ve multidisipliner yaklaşımın hasta tedavisindeki önemini ortaya koyduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/bati-trakyali-turkler-mahkemenin-bati-trakya-fenerbahceliler-dernegi-kararina-tepki-gosterdi-1106479249.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106480224_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5ffd162bb6cb7847d2a59619916d52cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
manisa celal bayar üniversitesi, türkiye, parkinson, parkinson hastalığı
manisa celal bayar üniversitesi, türkiye, parkinson, parkinson hastalığı

9 yıllık Parkinson hastası ameliyatla sağlığına kavuştu

16:41 13.06.2026
© AA / Manisa Şehir Hastanesi9 yıllık Parkinson hastası ameliyatla sağlığına kavuştu
9 yıllık Parkinson hastası ameliyatla sağlığına kavuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© AA / Manisa Şehir Hastanesi
Abone ol
Manisa'da 2017 yılından bu yana Parkinson hastalığıyla mücadele eden hastaya beyin pili takıldı.
Manisa Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 9 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele eden 66 yaşındaki Salih Kara, hastaneye başvurdu.
Bu kapsamda gerekli çalışmaların ardından Manisa Şehir Hastanesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hastaya derin beyin stimülasyonu ameliyatı uygulandı.
Hastaya beyin pili takılan operasyonda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melike Batum ile Manisa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi hekimleri Op. Dr. Canan Subaşı Kalaycı ile Doç. Dr. Ülkün Ünlü Ünsal, Nöroloji Uzmanı Dr. Zeynep Zerrin Göz, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Berkem Büyükakkuş görev aldı.
Ameliyat sonrası şikayetlerinde belirgin düzelme görülen Kara'nın hareket kabiliyetinin arttığı, kendisini daha iyi hissettiği belirtildi.
Kara, ameliyatı gerçekleştiren hekimlere teşekkür etti.
Manisa'da ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen operasyonun, ileri teknoloji ve multidisipliner yaklaşımın hasta tedavisindeki önemini ortaya koyduğu ifade edildi.
Fenerbahçe logo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
POLİTİKA
Batı Trakyalı Türkler, mahkemenin Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği kararına tepki gösterdi
16:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала