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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/zaharova-abd-istihbaratinin-ukraynadaki-biyolaboratuvarlara-iliskin-belgeleri-rusyanin-uyarilarini-1106468626.html
Zaharova: ABD istihbaratının Ukrayna’daki biyolaboratuvarlara ilişkin belgeleri, Rusya'nın uyarılarını doğruladı
Zaharova: ABD istihbaratının Ukrayna’daki biyolaboratuvarlara ilişkin belgeleri, Rusya'nın uyarılarını doğruladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD istihbaratı tarafından gizliliği kaldırılarak yayınlanan 'Ukrayna'daki biyolaboratuvar' belgelerinin... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T22:50+0300
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dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
biyolojik laboratuvar
abd
ukrayna
ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni)
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün kamuoyuyla paylaşılan şok edici biyolaboratuvar belgeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.Telegram kanalından açıklama yapan Zaharova, ortaya çıkan dokümanların Rusya'nın haklılığını kanıtladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından gizliliği kaldırılarak paylaşılan resmi belgeler, Washington’ın Ukrayna genelinde çok sayıda biyolaboratuvar ağı inşa ettiğini ortaya koymuştu.Raporda, söz konusu laboratuvarların doğrudan Amerikan askeri araştırma enstitüleriyle ortaklaşa çalıştığı ve ülke genelinde ABD tarafından finanse edilip desteklenen toplam 40 tesisin bulunduğu bilgisi yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/abdden-biyolaboratuvar-itirafi-tehlikeli-projeler-yillarca-halktan-gizlendi-1106465980.html
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ukrayna
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, biyolojik laboratuvar, abd, ukrayna, ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni), rusya, rusya savunma bakanlığı
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, biyolojik laboratuvar, abd, ukrayna, ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni), rusya, rusya savunma bakanlığı

Zaharova: ABD istihbaratının Ukrayna’daki biyolaboratuvarlara ilişkin belgeleri, Rusya'nın uyarılarını doğruladı

22:50 12.06.2026
© Sputnik / Александр ВильфRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© Sputnik / Александр Вильф
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD istihbaratı tarafından gizliliği kaldırılarak yayınlanan 'Ukrayna'daki biyolaboratuvar' belgelerinin, Moskova'nın yıllardır dile getirdiği endişeleri tamamen teyit ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün kamuoyuyla paylaşılan şok edici biyolaboratuvar belgeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Telegram kanalından açıklama yapan Zaharova, ortaya çıkan dokümanların Rusya'nın haklılığını kanıtladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Yayınlanan bu belgeler, hem bizim hem de Rusya Savunma Bakanlığı’nın uluslararası topluma defalarca aktardığı gerçeklerin teyidi niteliğindedir. Yıllarca, ABD’nin kendi sınırları dışında, özellikle de Ukrayna’da kimse tarafından denetlenmeyen son derece tehlikeli askeri-biyolojik faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekmeye çalıştık.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından gizliliği kaldırılarak paylaşılan resmi belgeler, Washington’ın Ukrayna genelinde çok sayıda biyolaboratuvar ağı inşa ettiğini ortaya koymuştu.
Raporda, söz konusu laboratuvarların doğrudan Amerikan askeri araştırma enstitüleriyle ortaklaşa çalıştığı ve ülke genelinde ABD tarafından finanse edilip desteklenen toplam 40 tesisin bulunduğu bilgisi yer almıştı.
laboratuar, bakteri, araştırma, iğne, şarbon, ebola - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
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ABD'den biyolaboratuvar itirafı: Tehlikeli projeler yıllarca halktan gizlendi
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