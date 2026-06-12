Yayınlanan bu belgeler, hem bizim hem de Rusya Savunma Bakanlığı’nın uluslararası topluma defalarca aktardığı gerçeklerin teyidi niteliğindedir. Yıllarca, ABD’nin kendi sınırları dışında, özellikle de Ukrayna’da kimse tarafından denetlenmeyen son derece tehlikeli askeri-biyolojik faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekmeye çalıştık.