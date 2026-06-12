Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/viking-toplu-mezarinda-dev-iskelet-bulundu-kafatasinda-gizemli-delik-tespit-edildi-1106461588.html
Viking toplu mezarında dev iskelet bulundu: Kafatasında gizemli delik tespit edildi
Viking toplu mezarında dev iskelet bulundu: Kafatasında gizemli delik tespit edildi
Sputnik Türkiye
İngiltere'de Cambridge Üniversitesi öğrencilerinin yürüttüğü arkeolojik kazılarda, Vikingler dönemine ait olduğu düşünülen bir toplu mezar ortaya çıkarıldı. Detaylar haberde...
2026-06-12T15:26+0300
2026-06-12T15:26+0300
yaşam
viking
arkeoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106461253_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_de8bc5fcdfc765f3afca6af66ccfa39f.jpg
Cambridge yakınlarındaki Wandlebury bölgesinde 2025’te gerçekleştirilen eğitim kazısında ortaya çıkarılan mezarın MS 9. yüzyıla tarihlendiği belirtildi. Kafatası sayısına göre çukurda en az 10 kişiye ait kalıntı bulunduğu değerlendiriliyor.En dikkat çekici buluntu, yaklaşık 1.96 metre boyundaki bir erkeğe ait iskelet oldu. O dönemde erkeklerin ortalama boyunun 1.68 metre olduğu düşünüldüğünde, bu kişinin çağdaşları tarafından “dev” olarak görülebileceği ifade edildi.Söz konusu bireyin kafatasında yaklaşık 2.5 santimetrelik bir delik tespit edildi. Uzmanlar bunun, kafatasına cerrahi müdahaleyi içeren “trepanasyon” işlemi olabileceğini değerlendiriyor.Aşırı büyüme hormonu olabilirCambridge Üniversitesi’nden Dr. Trish Biers, kişinin hipofiz bezini etkileyen bir tümör nedeniyle aşırı büyüme hormonu üretmiş olabileceğini, bunun da şiddetli baş ağrılarına yol açmış olabileceğini söyledi. Trepanasyonun bu ağrıları hafifletme amacı taşıdığı düşünülüyor.Araştırmacılar mezarın, Vikingler ile Saksonlar arasındaki çatışmalarla bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Bölge, 8'inci yüzyılın sonlarında Mercia ve Doğu Anglia krallıkları arasındaki sınır hattında yer alıyordu. 874’te Viking Büyük Ordusu’nun bölgeyi ele geçirmesiyle Cambridgeshire Viking kontrolüne geçmişti.Mezardaki kalıntıların tamamının genç erkeklere ait olması, bunların savaşta ölen kişiler ya da toplu infaz kurbanları olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. İskeletlerde kopmuş uzuvlar, üst üste yığılmış kemikler ve bağlı olabilecek beden pozisyonları tespit edildi.Bazı kemiklerde kesici alet izleri bulunurken, bir kişinin başının kesilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, cesetlerin cenaze ritüeli olmadan, gelişigüzel şekilde çukura atıldığını belirtiyor.Öğrenciler bunu beklemiyorduRadyokarbon analizleri kalıntıların 9. yüzyıla ait olduğunu doğruladı. Ancak mezarda kesin tarihleme sağlayacak ek bulgular bulunamadı. Araştırmalar DNA ve izotop analizleriyle devam ediyor.Kazıya katılan öğrencilerden Grace Grandfield, “Böylesi bir keşfi beklemiyorduk. Sakin bir alanın altında bu kadar dramatik bir tarih yatması şaşırtıcıydı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hayatta-olmasi-bile-mucizeydi-olumcul-sakatliktan-dunya-kupasina-meksikanin-9-numarasi--raul-1106460103.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106461253_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3113d5af2c543a47c2e61a4b4cbfb531.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
viking, arkeoloji
viking, arkeoloji

Viking toplu mezarında dev iskelet bulundu: Kafatasında gizemli delik tespit edildi

15:26 12.06.2026
© Fotoğraf : David Matzliach (University of Cambridge)University of Cambridge archaeology students excavated a mass grave from the ninth century.
University of Cambridge archaeology students excavated a mass grave from the ninth century. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© Fotoğraf : David Matzliach (University of Cambridge)
Abone ol
İngiltere’de Cambridge Üniversitesi öğrencilerinin yürüttüğü arkeolojik kazılarda, Vikingler dönemine ait olduğu düşünülen bir toplu mezar bulundu. Mezarda en az 10 genç erkeğe ait kalıntılar tespit edilirken, içlerinden birinin sıra dışı boyu ve kafatasındaki gizemli delik dikkat çekti.
Cambridge yakınlarındaki Wandlebury bölgesinde 2025’te gerçekleştirilen eğitim kazısında ortaya çıkarılan mezarın MS 9. yüzyıla tarihlendiği belirtildi. Kafatası sayısına göre çukurda en az 10 kişiye ait kalıntı bulunduğu değerlendiriliyor.
En dikkat çekici buluntu, yaklaşık 1.96 metre boyundaki bir erkeğe ait iskelet oldu. O dönemde erkeklerin ortalama boyunun 1.68 metre olduğu düşünüldüğünde, bu kişinin çağdaşları tarafından “dev” olarak görülebileceği ifade edildi.
Söz konusu bireyin kafatasında yaklaşık 2.5 santimetrelik bir delik tespit edildi. Uzmanlar bunun, kafatasına cerrahi müdahaleyi içeren “trepanasyon” işlemi olabileceğini değerlendiriyor.

Aşırı büyüme hormonu olabilir

Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Trish Biers, kişinin hipofiz bezini etkileyen bir tümör nedeniyle aşırı büyüme hormonu üretmiş olabileceğini, bunun da şiddetli baş ağrılarına yol açmış olabileceğini söyledi. Trepanasyonun bu ağrıları hafifletme amacı taşıdığı düşünülüyor.
Araştırmacılar mezarın, Vikingler ile Saksonlar arasındaki çatışmalarla bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Bölge, 8'inci yüzyılın sonlarında Mercia ve Doğu Anglia krallıkları arasındaki sınır hattında yer alıyordu. 874’te Viking Büyük Ordusu’nun bölgeyi ele geçirmesiyle Cambridgeshire Viking kontrolüne geçmişti.
Mezardaki kalıntıların tamamının genç erkeklere ait olması, bunların savaşta ölen kişiler ya da toplu infaz kurbanları olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. İskeletlerde kopmuş uzuvlar, üst üste yığılmış kemikler ve bağlı olabilecek beden pozisyonları tespit edildi.
Bazı kemiklerde kesici alet izleri bulunurken, bir kişinin başının kesilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, cesetlerin cenaze ritüeli olmadan, gelişigüzel şekilde çukura atıldığını belirtiyor.

Öğrenciler bunu beklemiyordu

Radyokarbon analizleri kalıntıların 9. yüzyıla ait olduğunu doğruladı. Ancak mezarda kesin tarihleme sağlayacak ek bulgular bulunamadı. Araştırmalar DNA ve izotop analizleriyle devam ediyor.
Kazıya katılan öğrencilerden Grace Grandfield, “Böylesi bir keşfi beklemiyorduk. Sakin bir alanın altında bu kadar dramatik bir tarih yatması şaşırtıcıydı” dedi.
Mexico's Raul Jimenez - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
SPOR
Hayatta olması bile mucizeydi: Ölümcül sakatlıktan Dünya Kupası'na Meksika’nın 9 numarası Raul Jimenez
14:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала