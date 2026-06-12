https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/viking-toplu-mezarinda-dev-iskelet-bulundu-kafatasinda-gizemli-delik-tespit-edildi-1106461588.html

Viking toplu mezarında dev iskelet bulundu: Kafatasında gizemli delik tespit edildi

Viking toplu mezarında dev iskelet bulundu: Kafatasında gizemli delik tespit edildi

Sputnik Türkiye

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi öğrencilerinin yürüttüğü arkeolojik kazılarda, Vikingler dönemine ait olduğu düşünülen bir toplu mezar ortaya çıkarıldı. Detaylar haberde...

2026-06-12T15:26+0300

2026-06-12T15:26+0300

2026-06-12T15:26+0300

yaşam

viking

arkeoloji

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Cambridge yakınlarındaki Wandlebury bölgesinde 2025’te gerçekleştirilen eğitim kazısında ortaya çıkarılan mezarın MS 9. yüzyıla tarihlendiği belirtildi. Kafatası sayısına göre çukurda en az 10 kişiye ait kalıntı bulunduğu değerlendiriliyor.En dikkat çekici buluntu, yaklaşık 1.96 metre boyundaki bir erkeğe ait iskelet oldu. O dönemde erkeklerin ortalama boyunun 1.68 metre olduğu düşünüldüğünde, bu kişinin çağdaşları tarafından “dev” olarak görülebileceği ifade edildi.Söz konusu bireyin kafatasında yaklaşık 2.5 santimetrelik bir delik tespit edildi. Uzmanlar bunun, kafatasına cerrahi müdahaleyi içeren “trepanasyon” işlemi olabileceğini değerlendiriyor.Aşırı büyüme hormonu olabilirCambridge Üniversitesi’nden Dr. Trish Biers, kişinin hipofiz bezini etkileyen bir tümör nedeniyle aşırı büyüme hormonu üretmiş olabileceğini, bunun da şiddetli baş ağrılarına yol açmış olabileceğini söyledi. Trepanasyonun bu ağrıları hafifletme amacı taşıdığı düşünülüyor.Araştırmacılar mezarın, Vikingler ile Saksonlar arasındaki çatışmalarla bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Bölge, 8'inci yüzyılın sonlarında Mercia ve Doğu Anglia krallıkları arasındaki sınır hattında yer alıyordu. 874’te Viking Büyük Ordusu’nun bölgeyi ele geçirmesiyle Cambridgeshire Viking kontrolüne geçmişti.Mezardaki kalıntıların tamamının genç erkeklere ait olması, bunların savaşta ölen kişiler ya da toplu infaz kurbanları olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. İskeletlerde kopmuş uzuvlar, üst üste yığılmış kemikler ve bağlı olabilecek beden pozisyonları tespit edildi.Bazı kemiklerde kesici alet izleri bulunurken, bir kişinin başının kesilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, cesetlerin cenaze ritüeli olmadan, gelişigüzel şekilde çukura atıldığını belirtiyor.Öğrenciler bunu beklemiyorduRadyokarbon analizleri kalıntıların 9. yüzyıla ait olduğunu doğruladı. Ancak mezarda kesin tarihleme sağlayacak ek bulgular bulunamadı. Araştırmalar DNA ve izotop analizleriyle devam ediyor.Kazıya katılan öğrencilerden Grace Grandfield, “Böylesi bir keşfi beklemiyorduk. Sakin bir alanın altında bu kadar dramatik bir tarih yatması şaşırtıcıydı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hayatta-olmasi-bile-mucizeydi-olumcul-sakatliktan-dunya-kupasina-meksikanin-9-numarasi--raul-1106460103.html

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viking, arkeoloji