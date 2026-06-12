https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hayatta-olmasi-bile-mucizeydi-olumcul-sakatliktan-dunya-kupasina-meksikanin-9-numarasi--raul-1106460103.html

Hayatta olması bile mucizeydi: Ölümcül sakatlıktan Dünya Kupası'na Meksika’nın 9 numarası Raul Jimenez

Hayatta olması bile mucizeydi: Ölümcül sakatlıktan Dünya Kupası'na Meksika’nın 9 numarası Raul Jimenez

Sputnik Türkiye

Meksikalı futbolcu Raúl Jimenez, Dünya Kupası'nda attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Detaylar haberde...

2026-06-12T14:33+0300

2026-06-12T14:33+0300

2026-06-12T14:33+0300

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İngiltere temsilcisi Wolverhampton Wanderers forması giyen Jimenez, Kasım 2020'de Arsenal ile oynanan maçta rakip oyuncu David Luiz ile çarpışmış ve kafatasında kırık meydana gelmişti.Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Jimenez, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zorlu bir rehabilitasyon sürecinden geçti. Bir dönem kariyerinin devam edip edemeyeceği bile belirsizliğini koruyordu.Sahalara koruyucu başlıkla dönen Meksikalı oyuncu, yaşadığı sakatlığın ardından yeniden form tutmayı başardı. Meksika formasıyla ilk golMeksikalı futbolcu, Meksika formasıyla attığı ilk Dünya Kupası golünün ardından merhum babasını andığı düşünülen bir kutlama gerçekleştirdi. Jimenez, ceza sahası içinde kaleye birkaç metre mesafedeyken Roberto Alvarado'nun yaptığı etkili ortaya yükseldi ve kafa vuruşuyla topu Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams'ın yanından ağlara gönderdi.Karşılaşmanın 67. dakikasında gelen gol, teknik direktör Javier Aguirre yönetimindeki Meksika'nın farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Mücadelenin sonucu büyük ölçüde bu golle belirlenirken, Güney Afrika ikinci yarının başında Yaya Sithole'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmıştı.Golün ardından gözyaşlarına hakim olamayan Jimenez, ellerini gökyüzüne kaldırarak kutlama yaptı. İlk Dünya Kupası golü Meksika'yı galibiyete taşıdıBu gol, Jimenez'in FIFA Dünya Kupası kariyerindeki ilk golü oldu. Meksikalı forvet, dördüncü Dünya Kupası'nda ilk kez ağları havalandırmayı başardı.Daha önce 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda da Meksika kadrosunda yer alan Jimenez, uzun süredir beklediği gol sevincini 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında, kendi taraftarları önünde yaşadı.Futbol tarihinin en ilginç geri dönüşlerinden31 yaşındaki futbolcunun dönüş hikayesi, spor dünyasında ağır sakatlıkların ardından gelen en dikkat çekici geri dönüşlerden biri olarak gösteriliyor.Meksika'nın turnuvadaki mücadelesi sürerken, Jimenez'in Dünya Kupası sahnesine yeniden çıkabilmesi bile birçok futbolsever tarafından başlı başına bir başarı olarak görülüyor.

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