https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ust-duzey-abdli-yetkili-acikladi-iran-abd-mutabakat-zapti-neleri-ongoruyor-1106468297.html

Üst düzey ABD'li yetkili açıkladı: İran-ABD mutabakat zaptı neleri öngörüyor?

Üst düzey ABD'li yetkili açıkladı: İran-ABD mutabakat zaptı neleri öngörüyor?

Sputnik Türkiye

ABD'li yetkili, Washington ile Tahran'ın anlaşmaya çok yakın olduğunu belirterek, ilk mutabakatın önümüzdeki günlerde imzalanmasının beklendiğini; anlaşmanın... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T22:10+0300

2026-06-12T22:10+0300

2026-06-12T22:10+0300

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mutabakat zaptı

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Üst düzey bir ABD yetkilisi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasındaki anlaşmaya dair bilgiler verdi. Açıklamada ABD ve İran'ın henüz kesin olarak anlaşmadığını ancak çatışmayı çözmek için bir anlaşmaya çok yakın olduklarını belirterek, Washington'un önümüzdeki günlerde ilk anlaşmayı imzalamayı beklediğini söyledi.ABD'li bir yetkili, isminin açıklanmaması şartıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, anlaşmaya yakın olduğu ifade edilen mutabakat zaptında şunların bulunduğunu iddia etti:Yaptığı açıklamada yetkili, İran'ın mutabakat zaptını imzalamasıyla bir şey elde etmeyeceğini, İran'ın anlaşmada belirtilenleri yerine getirdiği takdirde ekonomik rahatlama yaşayacağını söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/pakistan-basbakani-acikladi-abd-iran-baris-anlasmasinin-nihai-metninin-uzerinde-anlasildi-1106466909.html

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