Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ust-duzey-abdli-yetkili-acikladi-iran-abd-mutabakat-zapti-neleri-ongoruyor-1106468297.html
Üst düzey ABD'li yetkili açıkladı: İran-ABD mutabakat zaptı neleri öngörüyor?
Üst düzey ABD'li yetkili açıkladı: İran-ABD mutabakat zaptı neleri öngörüyor?
Sputnik Türkiye
ABD'li yetkili, Washington ile Tahran'ın anlaşmaya çok yakın olduğunu belirterek, ilk mutabakatın önümüzdeki günlerde imzalanmasının beklendiğini; anlaşmanın... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T22:10+0300
2026-06-12T22:10+0300
dünya
i̇ran
abd
washington
tahran
mutabakat zaptı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105885859_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_700157b768d5110a56ad96a0b3861bad.png
Üst düzey bir ABD yetkilisi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasındaki anlaşmaya dair bilgiler verdi. Açıklamada ABD ve İran'ın henüz kesin olarak anlaşmadığını ancak çatışmayı çözmek için bir anlaşmaya çok yakın olduklarını belirterek, Washington'un önümüzdeki günlerde ilk anlaşmayı imzalamayı beklediğini söyledi.ABD'li bir yetkili, isminin açıklanmaması şartıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, anlaşmaya yakın olduğu ifade edilen mutabakat zaptında şunların bulunduğunu iddia etti:Yaptığı açıklamada yetkili, İran'ın mutabakat zaptını imzalamasıyla bir şey elde etmeyeceğini, İran'ın anlaşmada belirtilenleri yerine getirdiği takdirde ekonomik rahatlama yaşayacağını söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/pakistan-basbakani-acikladi-abd-iran-baris-anlasmasinin-nihai-metninin-uzerinde-anlasildi-1106466909.html
i̇ran
abd
washington
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105885859_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_516d82d959c80b9c904d811e08319846.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, abd, washington, tahran, mutabakat zaptı
i̇ran, abd, washington, tahran, mutabakat zaptı

Üst düzey ABD'li yetkili açıkladı: İran-ABD mutabakat zaptı neleri öngörüyor?

22:10 12.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD bayrakları
İran-ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
ABD'li yetkili, Washington ile Tahran'ın anlaşmaya çok yakın olduğunu belirterek, ilk mutabakatın önümüzdeki günlerde imzalanmasının beklendiğini; anlaşmanın İran'ın nükleer programının tasfiyesi karşılığında yaptırımların hafifletilmesini öngördüğünü söyledi.
Üst düzey bir ABD yetkilisi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasındaki anlaşmaya dair bilgiler verdi. Açıklamada ABD ve İran'ın henüz kesin olarak anlaşmadığını ancak çatışmayı çözmek için bir anlaşmaya çok yakın olduklarını belirterek, Washington'un önümüzdeki günlerde ilk anlaşmayı imzalamayı beklediğini söyledi.
ABD'li bir yetkili, isminin açıklanmaması şartıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Müzakere ekibi bizi çok iyi bir noktaya getirdi, ancak bakalım, henüz bitiş çizgisine ulaşmadık, ama çok yaklaştık"
Yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, anlaşmaya yakın olduğu ifade edilen mutabakat zaptında şunların bulunduğunu iddia etti:
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması
ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın kaldırılması
İran'ın nükleer programının tasfiyesi
Tahran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu yerinde imha edilerek ülke dışına çıkarılacak
Uzun vadede uygulanabilirliğini sağlamak için bir denetim rejimi
İran'ın şartlara uyması halinde, varlıklarının dondurulmasının kaldırılması ve yaptırımların hafifletilmesi
Yaptığı açıklamada yetkili, İran'ın mutabakat zaptını imzalamasıyla bir şey elde etmeyeceğini, İran'ın anlaşmada belirtilenleri yerine getirdiği takdirde ekonomik rahatlama yaşayacağını söyledi:
"İranlılar mutabakat zaptının imzalanmasıyla ya da müzakerelerin kendisiyle hiçbir şey elde etmiyorlar. Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde ekonomik olarak ödüllendiriliyorlar. Dolayısıyla, söz verdikleri gibi nükleer malzemeyi teslim ederlerse bir şeyler alacaklar. Nükleer programlarını veya nükleer tesislerini sökerlerse de başka bir şey alacaklar
İran-ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
DÜNYA
Pakistan Başbakanı açıkladı: ABD-İran barış anlaşmasının nihai metninin üzerinde anlaşıldı
19:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала