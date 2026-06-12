Üst düzey ABD'li yetkili açıkladı: İran-ABD mutabakat zaptı neleri öngörüyor?
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD bayrakları
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD'li yetkili, Washington ile Tahran'ın anlaşmaya çok yakın olduğunu belirterek, ilk mutabakatın önümüzdeki günlerde imzalanmasının beklendiğini; anlaşmanın İran'ın nükleer programının tasfiyesi karşılığında yaptırımların hafifletilmesini öngördüğünü söyledi.
Üst düzey bir ABD yetkilisi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasındaki anlaşmaya dair bilgiler verdi. Açıklamada ABD ve İran'ın henüz kesin olarak anlaşmadığını ancak çatışmayı çözmek için bir anlaşmaya çok yakın olduklarını belirterek, Washington'un önümüzdeki günlerde ilk anlaşmayı imzalamayı beklediğini söyledi.
ABD'li bir yetkili, isminin açıklanmaması şartıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Müzakere ekibi bizi çok iyi bir noktaya getirdi, ancak bakalım, henüz bitiş çizgisine ulaşmadık, ama çok yaklaştık"
Yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, anlaşmaya yakın olduğu ifade edilen mutabakat zaptında şunların bulunduğunu iddia etti:
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması
ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın kaldırılması
İran'ın nükleer programının tasfiyesi
Tahran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu yerinde imha edilerek ülke dışına çıkarılacak
Uzun vadede uygulanabilirliğini sağlamak için bir denetim rejimi
İran'ın şartlara uyması halinde, varlıklarının dondurulmasının kaldırılması ve yaptırımların hafifletilmesi
Yaptığı açıklamada yetkili, İran'ın mutabakat zaptını imzalamasıyla bir şey elde etmeyeceğini, İran'ın anlaşmada belirtilenleri yerine getirdiği takdirde ekonomik rahatlama yaşayacağını söyledi:
"İranlılar mutabakat zaptının imzalanmasıyla ya da müzakerelerin kendisiyle hiçbir şey elde etmiyorlar. Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde ekonomik olarak ödüllendiriliyorlar. Dolayısıyla, söz verdikleri gibi nükleer malzemeyi teslim ederlerse bir şeyler alacaklar. Nükleer programlarını veya nükleer tesislerini sökerlerse de başka bir şey alacaklar