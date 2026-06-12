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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/unlulere-uyusturucu-sorusturmasinda-9-kisi-tutuklama-1106448273.html
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturmasında 9 tutuklama: 14 isme adli kontrol
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturmasında 9 tutuklama: 14 isme adli kontrol
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı. Aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" ve "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.9 şüpheli tutuklandıHakimlik, şüpheliler Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia ve Rafet Eren Yorulmazer hakkında tutuklama kararı verdi.Böylece soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u cezaevine gönderildi.Ünlü isimler hakkında adli kontrol kararıMahkeme, aralarında sanat ve medya dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler arasında Ferhan Kaya, Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karcı, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci, Oğuzhan Beker, Ahmet Karoğlu, Berdan Mardini ve Ali Efe Bezci yer aldı.Savcılık 10 kişi için tutuklama talep etmiştiSoruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmişti.Savcılık, ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u hakkında tutuklama talebinde bulunurken, 13 şüpheli için adli kontrol uygulanmasını istemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yonelik-uyusturucu-operasyonu-23-isim-adliyede-1106437839.html
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ünlüler, uyuşturucu, beren saat, kenan doğulu, ayşe hatun önal
ünlüler, uyuşturucu, beren saat, kenan doğulu, ayşe hatun önal

Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturmasında 9 tutuklama: 14 isme adli kontrol

10:38 12.06.2026 (güncellendi: 10:50 12.06.2026)
Ünlülere yeni operasyon dalgasında 22 gözaltı: Aralarında Enis Arıkan, Kenan Doğulu ve Beren Saat de var
Ünlülere yeni operasyon dalgasında 22 gözaltı: Aralarında Enis Arıkan, Kenan Doğulu ve Beren Saat de var - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı. Aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker'in de bulunduğu isimler ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" ve "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

9 şüpheli tutuklandı

Hakimlik, şüpheliler Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia ve Rafet Eren Yorulmazer hakkında tutuklama kararı verdi.
Böylece soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u cezaevine gönderildi.

Ünlü isimler hakkında adli kontrol kararı

Mahkeme, aralarında sanat ve medya dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler arasında Ferhan Kaya, Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karcı, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci, Oğuzhan Beker, Ahmet Karoğlu, Berdan Mardini ve Ali Efe Bezci yer aldı.

Savcılık 10 kişi için tutuklama talep etmişti

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmişti.
Savcılık, ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u hakkında tutuklama talebinde bulunurken, 13 şüpheli için adli kontrol uygulanmasını istemişti.
Ünlülere yeni operasyon dalgasında 22 gözaltı: Aralarında Enis Arıkan, Kenan Doğulu ve Beren Saat de var - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
TÜRKİYE
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u için tutuklama talebi
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