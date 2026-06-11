https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yonelik-uyusturucu-operasyonu-23-isim-adliyede-1106437839.html

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 23 isim adliyede

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 23 isim adliyede

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan'ın da bulunduğu... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T19:55+0300

2026-06-11T19:55+0300

2026-06-11T19:55+0300

türki̇ye

kenan doğulu

beren saat

enis arıkan

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' ve 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde 22 kişi gözaltına alındı. Daha sonra Oğuzhan Beker'in de gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 23'e çıktı. Sevk edildikleri Adli Tıp Kurumunda kan ve saç örneği veren şüphelilerin, işlemleri sonrası yeniden emniyete getirildikleri öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen isimler şöyle:Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Berdan Mardini, Mehmet Cem Karcı, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci, Selin Ciğerci ile Oğuzhan Beker.

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kenan doğulu, beren saat, enis arıkan, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı