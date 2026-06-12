https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/tulsi-gabbard-istifasini-duyurmustu-trump-istihbaratin-basina-jay-claytoni-aday-gosterdi-1106448817.html

Tulsi Gabbard istifasını duyurmuştu: Trump, istihbaratın başına Jay Clayton'ı aday gösterdi

Tulsi Gabbard istifasını duyurmuştu: Trump, istihbaratın başına Jay Clayton'ı aday gösterdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de tepki çeken önceki tercihinin ardından eski SEC Başkanı ve New York Güney Bölgesi Savcısı Jay Clayton'ı istifa eden Tulsi... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T10:37+0300

2026-06-12T10:37+0300

2026-06-12T10:37+0300

dünya

donald trump

jay clayton

tulsi gabbard

ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106447117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_542d14476583ad211a891484c2a29565.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en üst düzey istihbarat makamı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) için New York Güney Bölgesi Başsavcısı Jay Clayton'ı aday gösterdi. Tulsi Gabbard'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle istifa etmesinin ardından alınan karar, Trump'ın daha önce bu görev için düşündüğü Bill Pulte'nin deneyim eksikliği nedeniyle Kongre'de eleştirilmesinin ardından geldi.Halen New York Güney Bölgesi Savcılığı görevini yürüten Clayton, Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) başkanlığını yapmıştı.Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Clayton'ın hukuk camiasındaki saygınlığına vurgu yaparak Senato'yu adaylığı mümkün olan en kısa sürede onaylamaya çağırdı.Görevden ayrılacak olan mevcut Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın son görev gününün 30 Haziran olduğu belirtilirken, Clayton'ın göreve başlayabilmesi için Senato onayı gerekiyor.ABD basınında yer alan haberlere göre Clayton'ın adaylığı, Cumhuriyetçi ve Demokrat bazı senatörlerden olumlu karşılık gördü. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, Clayton'ı "karmaşık yapıları yönetebilecek yetkin bir isim" olarak değerlendirirken, Senato İstihbarat Komitesi'nin önde gelen Demokrat üyelerinden Mark Warner da aday için "oldukça nitelikli" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/abd-ulusal-istihbarat-direktoru-tulsi-gabbard-istifa-etti-1105967619.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, jay clayton, tulsi gabbard, ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni)