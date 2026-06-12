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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/tulsi-gabbard-istifasini-duyurmustu-trump-istihbaratin-basina-jay-claytoni-aday-gosterdi-1106448817.html
Tulsi Gabbard istifasını duyurmuştu: Trump, istihbaratın başına Jay Clayton'ı aday gösterdi
Tulsi Gabbard istifasını duyurmuştu: Trump, istihbaratın başına Jay Clayton'ı aday gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de tepki çeken önceki tercihinin ardından eski SEC Başkanı ve New York Güney Bölgesi Savcısı Jay Clayton'ı istifa eden Tulsi... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T10:37+0300
2026-06-12T10:37+0300
dünya
donald trump
jay clayton
tulsi gabbard
ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni)
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en üst düzey istihbarat makamı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) için New York Güney Bölgesi Başsavcısı Jay Clayton'ı aday gösterdi. Tulsi Gabbard'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle istifa etmesinin ardından alınan karar, Trump'ın daha önce bu görev için düşündüğü Bill Pulte'nin deneyim eksikliği nedeniyle Kongre'de eleştirilmesinin ardından geldi.Halen New York Güney Bölgesi Savcılığı görevini yürüten Clayton, Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) başkanlığını yapmıştı.Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Clayton'ın hukuk camiasındaki saygınlığına vurgu yaparak Senato'yu adaylığı mümkün olan en kısa sürede onaylamaya çağırdı.Görevden ayrılacak olan mevcut Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın son görev gününün 30 Haziran olduğu belirtilirken, Clayton'ın göreve başlayabilmesi için Senato onayı gerekiyor.ABD basınında yer alan haberlere göre Clayton'ın adaylığı, Cumhuriyetçi ve Demokrat bazı senatörlerden olumlu karşılık gördü. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, Clayton'ı "karmaşık yapıları yönetebilecek yetkin bir isim" olarak değerlendirirken, Senato İstihbarat Komitesi'nin önde gelen Demokrat üyelerinden Mark Warner da aday için "oldukça nitelikli" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/abd-ulusal-istihbarat-direktoru-tulsi-gabbard-istifa-etti-1105967619.html
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donald trump, jay clayton, tulsi gabbard, ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni)
donald trump, jay clayton, tulsi gabbard, ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni)

Tulsi Gabbard istifasını duyurmuştu: Trump, istihbaratın başına Jay Clayton'ı aday gösterdi

10:37 12.06.2026
© REUTERS Jeenah MoonJay Clayton
Jay Clayton - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© REUTERS Jeenah Moon
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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de tepki çeken önceki tercihinin ardından eski SEC Başkanı ve New York Güney Bölgesi Savcısı Jay Clayton'ı istifa eden Tulsi Gabbard'ın yerine Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine aday olarak gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en üst düzey istihbarat makamı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) için New York Güney Bölgesi Başsavcısı Jay Clayton'ı aday gösterdi. Tulsi Gabbard'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle istifa etmesinin ardından alınan karar, Trump'ın daha önce bu görev için düşündüğü Bill Pulte'nin deneyim eksikliği nedeniyle Kongre'de eleştirilmesinin ardından geldi.
Halen New York Güney Bölgesi Savcılığı görevini yürüten Clayton, Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) başkanlığını yapmıştı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Clayton'ın hukuk camiasındaki saygınlığına vurgu yaparak Senato'yu adaylığı mümkün olan en kısa sürede onaylamaya çağırdı.
Görevden ayrılacak olan mevcut Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın son görev gününün 30 Haziran olduğu belirtilirken, Clayton'ın göreve başlayabilmesi için Senato onayı gerekiyor.
© AP Photo / Charles KrupaDemocratic presidential candidate U.S. Rep. Tulsi Gabbard, D-Hawaii, listens to a question during a campaign stop in Londonderry, N.H., Tuesday, Oct. 1, 2019. (AP Photo/Charles Krupa)
Democratic presidential candidate U.S. Rep. Tulsi Gabbard, D-Hawaii, listens to a question during a campaign stop in Londonderry, N.H., Tuesday, Oct. 1, 2019. (AP Photo/Charles Krupa) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
Democratic presidential candidate U.S. Rep. Tulsi Gabbard, D-Hawaii, listens to a question during a campaign stop in Londonderry, N.H., Tuesday, Oct. 1, 2019. (AP Photo/Charles Krupa)
© AP Photo / Charles Krupa
ABD basınında yer alan haberlere göre Clayton'ın adaylığı, Cumhuriyetçi ve Demokrat bazı senatörlerden olumlu karşılık gördü. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, Clayton'ı "karmaşık yapıları yönetebilecek yetkin bir isim" olarak değerlendirirken, Senato İstihbarat Komitesi'nin önde gelen Demokrat üyelerinden Mark Warner da aday için "oldukça nitelikli" ifadesini kullandı.

📌 Clayton'ın yönettiği savcılık ofisi, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı davasıyla Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin incelemelerde de görev yapıyor.

Democratic presidential candidate U.S. Rep. Tulsi Gabbard, D-Hawaii, listens to a question during a campaign stop in Londonderry, N.H., Tuesday, Oct. 1, 2019. (AP Photo/Charles Krupa) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
DÜNYA
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard istifa etti
22 Mayıs, 22:17
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