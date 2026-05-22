ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard istifa etti

Ne yazık ki, harika bir iş çıkardıktan sonra, Tulsi Gabbard 30 Haziran'da yönetimden ayrılacak. Muhteşem eşi Abraham'a yakın zamanda nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi kondu ve haklı olarak, şu anda birlikte zorlu bir mücadele verdikleri bu süreçte onun yanında olmak ve sağlığına kavuşmasına yardımcı olmak istiyor. Hiç şüphem yok ki kısa süre içinde her zamankinden daha iyi olacak. Tulsi inanılmaz bir iş çıkardı ve onu özleyeceğiz. Çok saygı duyulan Ulusal İstihbarat Baş Direktör Yardımcısı Aaron Lukas, Ulusal İstihbarat Direktör Vekili olarak görev yapacak.