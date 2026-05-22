ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard istifa etti
© AP Photo / Charles Krupa
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eşinin rahatsızlığı sebebiyle istifa ettiğini bildirdi. Trump, Gabbard'ın yerine Ulusal İstihbarat Baş Direktör Yardımcısı Aaron Lukas'ın geçeceğini bildirdi.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere istifa edeceğini açıkladı.
Gabbard, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Başkan Trump'ın bana duyduğu güvene ve son bir buçuk yıldır Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nü yönetme fırsatına derin bir minnettarlık duyuyorum. Ne yazık ki, istifamı 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla sunmak zorundayım. Eşim Abraham'a yakın zamanda son derece nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi kondu. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda büyük zorluklarla karşı karşıya. Bu dönemde, kamu hizmetinden uzaklaşarak yanında olmalı ve bu mücadelede ona tam destek vermeliyim.
Gabbard, herhangi bir aksaklık yaşanmadan, sorunsuz ve kapsamlı bir liderlik geçişi sağlayacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump ise, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Ne yazık ki, harika bir iş çıkardıktan sonra, Tulsi Gabbard 30 Haziran'da yönetimden ayrılacak. Muhteşem eşi Abraham'a yakın zamanda nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi kondu ve haklı olarak, şu anda birlikte zorlu bir mücadele verdikleri bu süreçte onun yanında olmak ve sağlığına kavuşmasına yardımcı olmak istiyor. Hiç şüphem yok ki kısa süre içinde her zamankinden daha iyi olacak. Tulsi inanılmaz bir iş çıkardı ve onu özleyeceğiz. Çok saygı duyulan Ulusal İstihbarat Baş Direktör Yardımcısı Aaron Lukas, Ulusal İstihbarat Direktör Vekili olarak görev yapacak.
Gabbard, Şubat 2025'ten bu yana Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapmaktaydı.