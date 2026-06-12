Trump’tan İran’a sert suçlamalar: İyi niyetli müzakere yok, tamamen kabul edilemez

"İran’ın sahte haberlere sızdırdığı şartların, yazılı olarak üzerinde anlaşılan şartlarla hiçbir ilgisi yoktur. Bir anlaşma yaptıklarına dair yaptıkları zayıf ve acınası açıklama da dahil olmak üzere söyledikleri şeyler gerçeği yansıtmamaktadır." "İran’ın sahte haberlere sızdırdığı şartların, yazılı olarak üzerinde anlaşılan şartlarla hiçbir ilgisi yoktur. Bir anlaşma yaptıklarına dair yaptıkları zayıf ve acınası açıklama da dahil olmak üzere söyledikleri şeyler gerçeği yansıtmamaktadır."

"İş yapmak için son derece onursuz insanlardır. Onlarla iyi niyetli bir şekilde müzakere etmek diye bir şey yoktur. İnanılmaz!" "İş yapmak için son derece onursuz insanlardır. Onlarla iyi niyetli bir şekilde müzakere etmek diye bir şey yoktur. İnanılmaz!"