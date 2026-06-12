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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/trumptan-irana-sert-suclamalar-iyi-niyetli-muzakere-yok-tamamen-kabul-edilemez-1106464889.html
Trump’tan İran’a sert suçlamalar: İyi niyetli müzakere yok, tamamen kabul edilemez
Trump’tan İran’a sert suçlamalar: İyi niyetli müzakere yok, tamamen kabul edilemez
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran’ı hedef alarak, yürütülen temaslara ve son gelişmelere ilişkin sert ifadeler... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T17:03+0300
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Trump, İran medyasına yansıyan anlaşma şartlarının, yazılı olarak üzerinde uzlaşılan maddelerle hiçbir ilgisi olmadığını savundu. ABD Başkanı, Truth Social'dan yaptığı açıklamada şu sert ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/abd-ve-iran-anlasmasinda-kritik-gelisme-iranin-fuze-programi-kapsam-disi-birakildi-1106455793.html
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haberler, donald trump
haberler, donald trump

Trump’tan İran’a sert suçlamalar: İyi niyetli müzakere yok, tamamen kabul edilemez

17:03 12.06.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran’ı hedef alarak, yürütülen temaslara ve son gelişmelere ilişkin sert ifadeler kullandı.
Trump, İran medyasına yansıyan anlaşma şartlarının, yazılı olarak üzerinde uzlaşılan maddelerle hiçbir ilgisi olmadığını savundu.
ABD Başkanı, Truth Social'dan yaptığı açıklamada şu sert ifadeleri kullandı:
"İran’ın sahte haberlere sızdırdığı şartların, yazılı olarak üzerinde anlaşılan şartlarla hiçbir ilgisi yoktur. Bir anlaşma yaptıklarına dair yaptıkları zayıf ve acınası açıklama da dahil olmak üzere söyledikleri şeyler gerçeği yansıtmamaktadır."
"İş yapmak için son derece onursuz insanlardır. Onlarla iyi niyetli bir şekilde müzakere etmek diye bir şey yoktur. İnanılmaz!"
"Ayrıca, dün gece Hürmüz Boğazı’ndan ayrılan Hindistan gemilerine yönelik tamamen başarısız bırakılan İHA saldırısı kabul edilemez. Kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor ve hem de çok hızlı!"
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
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