https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/abd-ve-iran-anlasmasinda-kritik-gelisme-iranin-fuze-programi-kapsam-disi-birakildi-1106455793.html

ABD ve İran anlaşmasında kritik gelişme: İran'ın füze programı kapsam dışı bırakıldı

ABD ve İran anlaşmasında kritik gelişme: İran'ın füze programı kapsam dışı bırakıldı

Sputnik Türkiye

ABD ve İran arasında yürütülen barış müzakerelerinde tarihi bir viraja girildi. Hazırlanan mutabakat zaptı taslağı doğrultusunda, İran'ın füze programı ve... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T13:23+0300

2026-06-12T13:23+0300

2026-06-12T13:23+0300

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ABD ile İran arasında Orta Doğu'daki çatışma sürecini sonlandırmaya yönelik yürütülen diplomatik temaslarda en kritik aşama geçildi. İran merkezli Mehr haber ajansı tarafından duyurulan ve iki ülke arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptı taslağı detaylarına göre, Washington yönetimi Tahran'ın en çok tartışılan askeri faaliyetlerinde geri adım attı. Resmi açıklamada, küresel kamuoyunun uzun süredir kilitlendiği İran'ın füze programı ve bölgedeki müttefikleri olan direniş gruplarına destek konularının müzakere gündeminden tamamen çıkarıldığı ve anlaşmaya dahil edilmeyeceği net bir dille ifade edildi.Kanlı çatışmalardan masadaki ateşkes sürecineOrta Doğu'yu sarsan askeri gerilim, geride bıraktığımız aylarda zirve noktasına ulaşmıştı. 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail ortaklığıyla, İran topraklarındaki stratejik hedeflere yönelik geniş çaplı askeri saldırılar başlatılmış ve bu bombardımanlarda 3.000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bölgeyi felaketin eşiğine getiren bu kanlı sürecin ardından diplomasi trafiği hızlanmış, 8 Nisan tarihinde Washington ve Tahran karşılıklı olarak ateşkes ilan etmişti. Atılan bu tarihi adımın ardından ilan edilen ateşkes halen yürürlükte kalmaya devam ediyor.Çerçeve mutabakatı i̇çin karşılıklı görüşmeler sürüyorAteşkesin ilanıyla birlikte iki ülke arasında kalıcı barışı sağlamak adına yoğun bir diplomatik müzakere süreci başlatıldı. Şu günlerde iki ülkenin diplomatik heyetleri, ilişkileri normalleştirecek resmi bir çerçeve mutabakat zaptı üzerinde uzlaşmaya varmak için yoğun mesai harcıyor. Ancak masadaki diplomatik çabalara ve yürürlükteki kararlı ateşkese rağmen, iki tarafın sahada periyodik olarak birbirlerine yönelik münferit ve kısmi askeri saldırılar düzenlemeye devam etmesi, sürecin hassasiyetini ve kırılganlığını gözler önüne seriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/abd-ve-iran-arasinda-tarihi-adim-geliyor-mu-onumuzdeki-hafta-mutabakat-zapti-imzalaniyor-1106455629.html

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