Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/trump-beyaz-sarayda-yapilmasi-planlanan-kafes-dovusunden-bahsetti-dunyanin-en-buyuk-sovu-1105552572.html
Trump, Beyaz Saray’da yapılması planlanan kafes dövüşünden bahsetti: 'Dünyanın en büyük şovu'
Trump, Beyaz Saray’da yapılması planlanan kafes dövüşünden bahsetti: 'Dünyanın en büyük şovu'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Haziran’da Beyaz Saray bahçesinde düzenlenecek UFC Freedom 250 etkinliğinin görsellerini tanıttı. Organizasyona binlerce kişinin... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T09:59+0300
2026-05-07T10:03+0300
dünya
donald trump
ultimate fighting championship (ufc)
washington
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105551933_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ead334dd6950b8997e93444f038e8557.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın güney bahçesinde düzenlenmesi planlanan UFC organizasyonunun ilk görsellerini kamuoyuyla paylaştı. “UFC Freedom 250” adı verilen etkinliğin, 14 Haziran 2026’da gerçekleştirileceği açıklandı.Trump, Oval Ofis’te UFC dövüşçüleri Alex Pereira, Ciryl Gane, Justin Gaethje ve Ilia Topuria ile bir araya geldi. Toplantıda, Beyaz Saray’ın önüne kurulacak oktagonun ve seyirci alanlarının yer aldığı tasarımlar gösterildi.Paylaşılan görsellerde, Beyaz Saray’ın arka planda yer aldığı açık hava oktagonunun etrafına yaklaşık 4 bin kişilik tribün kurulacağı görüldü. Organizasyon alanında ayrıca büyük ekranlar ve ışıklı giriş yapıları planlandığı belirtildi.Dünyanın en büyük şovuTrump, etkinliği “dünyanın en büyük şovu” olarak nitelendirirken, Washington genelinde kurulacak ekranlarla toplamda 100 bine yakın kişinin karşılaşmaları izleyebileceğini söyledi.Oval Ofis’te konuşan Trump, “Sporda bu insanların arkasında duranlardan daha sert kimse yok. Hepsini tanıyorum” ifadelerini kullandı.Etkinliğin ana karşılaşmaları arasında Pereira-Gane ve Gaethje-Topuria mücadeleleri yer alacak. Organizasyonda ayrıca Michael Chandler, Mauricio Ruffy, Bo Nickal ve Sean O'Malley gibi isimlerin de yer alacağı açıklandı.UFC Başkanı Dana White’ın destek verdiği organizasyon, ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nin imzalanmasının 250’nci yılı kapsamında düzenlenen “America250” etkinliklerinin bir parçası olacak. Etkinliğin tarihi aynı zamanda Trump’ın 80’inci doğum gününe ve ABD’de kutlanan Bayrak Günü’ne denk geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/trump-eger-kabul-ederlerse-is-biter-kabul-etmezlerse-bombalariz-1105548260.html
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105551933_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c17dd056be3aff714729873010f66c26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, ultimate fighting championship (ufc), washington, beyaz saray
donald trump, ultimate fighting championship (ufc), washington, beyaz saray

Trump, Beyaz Saray’da yapılması planlanan kafes dövüşünden bahsetti: 'Dünyanın en büyük şovu'

09:59 07.05.2026 (güncellendi: 10:03 07.05.2026)
© REUTERS Kylie CooperTrump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi'
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
© REUTERS Kylie Cooper
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Haziran’da Beyaz Saray bahçesinde düzenlenecek UFC Freedom 250 etkinliğinin görsellerini tanıttı. Organizasyona binlerce kişinin katılması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın güney bahçesinde düzenlenmesi planlanan UFC organizasyonunun ilk görsellerini kamuoyuyla paylaştı. “UFC Freedom 250” adı verilen etkinliğin, 14 Haziran 2026’da gerçekleştirileceği açıklandı.
© REUTERS Kylie CooperTrump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi'
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi'
© REUTERS Kylie Cooper
Trump, Oval Ofis’te UFC dövüşçüleri Alex Pereira, Ciryl Gane, Justin Gaethje ve Ilia Topuria ile bir araya geldi. Toplantıda, Beyaz Saray’ın önüne kurulacak oktagonun ve seyirci alanlarının yer aldığı tasarımlar gösterildi.
Paylaşılan görsellerde, Beyaz Saray’ın arka planda yer aldığı açık hava oktagonunun etrafına yaklaşık 4 bin kişilik tribün kurulacağı görüldü. Organizasyon alanında ayrıca büyük ekranlar ve ışıklı giriş yapıları planlandığı belirtildi.
© REUTERS Kylie CooperTrump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi'
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi'
© REUTERS Kylie Cooper

Dünyanın en büyük şovu

Trump, etkinliği “dünyanın en büyük şovu” olarak nitelendirirken, Washington genelinde kurulacak ekranlarla toplamda 100 bine yakın kişinin karşılaşmaları izleyebileceğini söyledi.
Oval Ofis’te konuşan Trump, “Sporda bu insanların arkasında duranlardan daha sert kimse yok. Hepsini tanıyorum” ifadelerini kullandı.
© REUTERS Kylie CooperTrump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi'
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi'
© REUTERS Kylie Cooper
Etkinliğin ana karşılaşmaları arasında Pereira-Gane ve Gaethje-Topuria mücadeleleri yer alacak. Organizasyonda ayrıca Michael Chandler, Mauricio Ruffy, Bo Nickal ve Sean O'Malley gibi isimlerin de yer alacağı açıklandı.
UFC Başkanı Dana White’ın destek verdiği organizasyon, ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nin imzalanmasının 250’nci yılı kapsamında düzenlenen “America250” etkinliklerinin bir parçası olacak. Etkinliğin tarihi aynı zamanda Trump’ın 80’inci doğum gününe ve ABD’de kutlanan Bayrak Günü’ne denk geliyor.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
DÜNYA
Trump: Eğer kabul ederlerse iş biter, kabul etmezlerse bombalarız
Dün, 23:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала