Trump, Beyaz Saray’da yapılması planlanan kafes dövüşünden bahsetti: 'Dünyanın en büyük şovu'
09:59 07.05.2026 (güncellendi: 10:03 07.05.2026)
© REUTERS Kylie CooperTrump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi'
© REUTERS Kylie Cooper
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Haziran’da Beyaz Saray bahçesinde düzenlenecek UFC Freedom 250 etkinliğinin görsellerini tanıttı. Organizasyona binlerce kişinin katılması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın güney bahçesinde düzenlenmesi planlanan UFC organizasyonunun ilk görsellerini kamuoyuyla paylaştı. “UFC Freedom 250” adı verilen etkinliğin, 14 Haziran 2026’da gerçekleştirileceği açıklandı.
© REUTERS Kylie CooperTrump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi'
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi'
© REUTERS Kylie Cooper
Trump, Oval Ofis’te UFC dövüşçüleri Alex Pereira, Ciryl Gane, Justin Gaethje ve Ilia Topuria ile bir araya geldi. Toplantıda, Beyaz Saray’ın önüne kurulacak oktagonun ve seyirci alanlarının yer aldığı tasarımlar gösterildi.
Paylaşılan görsellerde, Beyaz Saray’ın arka planda yer aldığı açık hava oktagonunun etrafına yaklaşık 4 bin kişilik tribün kurulacağı görüldü. Organizasyon alanında ayrıca büyük ekranlar ve ışıklı giriş yapıları planlandığı belirtildi.
© REUTERS Kylie CooperTrump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi'
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi'
© REUTERS Kylie Cooper
Dünyanın en büyük şovu
Trump, etkinliği “dünyanın en büyük şovu” olarak nitelendirirken, Washington genelinde kurulacak ekranlarla toplamda 100 bine yakın kişinin karşılaşmaları izleyebileceğini söyledi.
Oval Ofis’te konuşan Trump, “Sporda bu insanların arkasında duranlardan daha sert kimse yok. Hepsini tanıyorum” ifadelerini kullandı.
© REUTERS Kylie CooperTrump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi'
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi'
© REUTERS Kylie Cooper
Etkinliğin ana karşılaşmaları arasında Pereira-Gane ve Gaethje-Topuria mücadeleleri yer alacak. Organizasyonda ayrıca Michael Chandler, Mauricio Ruffy, Bo Nickal ve Sean O'Malley gibi isimlerin de yer alacağı açıklandı.
UFC Başkanı Dana White’ın destek verdiği organizasyon, ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nin imzalanmasının 250’nci yılı kapsamında düzenlenen “America250” etkinliklerinin bir parçası olacak. Etkinliğin tarihi aynı zamanda Trump’ın 80’inci doğum gününe ve ABD’de kutlanan Bayrak Günü’ne denk geliyor.