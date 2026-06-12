https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/trump-iranla-savas-sona-erdi-nukleer-silah-konusunda-uzlasi-saglandi-1106445762.html

Trump: İran’la savaş sona erdi, nükleer silah konusunda uzlaşı sağlandı

Trump: İran’la savaş sona erdi, nükleer silah konusunda uzlaşı sağlandı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürerek iki ülke arasındaki gerilimin sona erdiğini söyleyerek, "İran ile... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T09:16+0300

2026-06-12T09:16+0300

2026-06-12T09:16+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Georgia valiliği için yarışan Burt Jones’ın telefonla düzenlenen seçim etkinliğinde yaptığı açıklamada, İran ile yaşanan gerilimin sona erdiğini söyledi.Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını savunarak, “Bugün İran ile savaşı bitirdik. Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamaya razı oldular. Bizim ısrarcı olduğumuz konu buydu. Tüm amacımız buydu” ifadelerini kullandı.İran’la yürütülen görüşmelere değinen Trump, anlaşmanın İran tarafından onaylanma aşamasına geldiğini ileri sürdü. ABD Başkanı ayrıca, 11 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan saldırıları iptal ettiğini açıkladı.İran Dışişleri'nden 'anlaşma' açıklamasıÖte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile hazırlanan anlaşma metninin ana maddeleri üzerinde büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/irandan-abd-ile-anlasma-aciklamasi-ana-maddelerde-uzlasi-saglandi-1106444263.html

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