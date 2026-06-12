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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/trump-iranla-savas-sona-erdi-nukleer-silah-konusunda-uzlasi-saglandi-1106445762.html
Trump: İran’la savaş sona erdi, nükleer silah konusunda uzlaşı sağlandı
Trump: İran’la savaş sona erdi, nükleer silah konusunda uzlaşı sağlandı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürerek iki ülke arasındaki gerilimin sona erdiğini söyleyerek, "İran ile... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T09:16+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Georgia valiliği için yarışan Burt Jones’ın telefonla düzenlenen seçim etkinliğinde yaptığı açıklamada, İran ile yaşanan gerilimin sona erdiğini söyledi.Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını savunarak, “Bugün İran ile savaşı bitirdik. Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamaya razı oldular. Bizim ısrarcı olduğumuz konu buydu. Tüm amacımız buydu” ifadelerini kullandı.İran’la yürütülen görüşmelere değinen Trump, anlaşmanın İran tarafından onaylanma aşamasına geldiğini ileri sürdü. ABD Başkanı ayrıca, 11 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan saldırıları iptal ettiğini açıkladı.İran Dışişleri'nden 'anlaşma' açıklamasıÖte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile hazırlanan anlaşma metninin ana maddeleri üzerinde büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/irandan-abd-ile-anlasma-aciklamasi-ana-maddelerde-uzlasi-saglandi-1106444263.html
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donald trump, i̇ran
donald trump, i̇ran

Trump: İran’la savaş sona erdi, nükleer silah konusunda uzlaşı sağlandı

09:16 12.06.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürerek iki ülke arasındaki gerilimin sona erdiğini söyleyerek, "İran ile bugün savaşı bitirdik" dedi. Trump, planlanan askeri operasyonları da iptal ettiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Georgia valiliği için yarışan Burt Jones’ın telefonla düzenlenen seçim etkinliğinde yaptığı açıklamada, İran ile yaşanan gerilimin sona erdiğini söyledi.
Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını savunarak, “Bugün İran ile savaşı bitirdik. Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamaya razı oldular. Bizim ısrarcı olduğumuz konu buydu. Tüm amacımız buydu” ifadelerini kullandı.
İran’la yürütülen görüşmelere değinen Trump, anlaşmanın İran tarafından onaylanma aşamasına geldiğini ileri sürdü. ABD Başkanı ayrıca, 11 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan saldırıları iptal ettiğini açıkladı.

İran Dışişleri'nden 'anlaşma' açıklaması

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile hazırlanan anlaşma metninin ana maddeleri üzerinde büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
DÜNYA
İran'dan ABD ile 'anlaşma' açıklaması: ‘Ana maddelerde uzlaşı sağlandı’
07:56
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