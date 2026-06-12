https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/irandan-abd-ile-anlasma-aciklamasi-ana-maddelerde-uzlasi-saglandi-1106444263.html
İran'dan ABD ile 'anlaşma' açıklaması: ‘Ana maddelerde uzlaşı sağlandı’
İran'dan ABD ile 'anlaşma' açıklaması: ‘Ana maddelerde uzlaşı sağlandı’
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile hazırlanan anlaşma metninin ana maddeleri üzerinde büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını duyurdu. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T07:56+0300
2026-06-12T07:56+0300
2026-06-12T07:54+0300
dünya
i̇ran
i̇ran dışişleri bakanlığı
abd
donald trump
mücteba hamaney
anlaşma
ortadoğu
hürmüz boğazı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ve ABD arasındaki anlaşma metninin temel noktalarında neredeyse tamamen uzlaşma sağlandığını doğruladı.İran televizyonuna konuşan Bekayi, diplomatik süreçteki en büyük engelin Washington'ın istikrarsız tutumu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:Nihai karar dini liderdeABD medyasının kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre, İran yönetimi üst düzeyde anlaşmaya yeşil ışık yaktı. Mutabakatın yürürlüğe girmesi için artık yalnızca İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in nihai onayı bekleniyor.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın “barış anlaşması imzalanmak üzere” yönündeki açıklamalarını “spekülatif” olarak nitelendiren Bekayi, Washington'ın son birkaç ay içinde pozisyonunu defalarca değiştirdiğini ve ateşkesi defalarca ihlal ettiğini hatırlatarak temkinli duruşunu korudu.Trump: ‘Bu hafta sonu Avrupa'da imzalanabilir’ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın önümüzdeki hafta sonu Başkan Yardımcısı JD Vance’in katılımıyla Avrupa'da imzalanabileceğini belirtti. Trump’ın açıklamalarına göre mutabakat zaptı şu kritik maddeleri içeriyor:Trump, İran ile görüşmelerin en üst düzeye taşınması ve Tahran yönetimi tarafından onaylanması nedeniyle, bu ülkeye yönelik planlanan askeri saldırıların iptal edildiğini duyurdu.Askeri tırmanıştan masayaHafta içinde iki ülke arasındaki gerilim savaşın eşiğine gelmişti. Beyaz Saray'ın Çarşamba günü İran'ı süreci uzatmakla suçlamasının ardından, Perşembe gecesi ABD güçleri İran'ın güneyine hava saldırıları düzenlemiş ve Trump, anlaşma sağlanmaması halinde ülkeyi “tamamen yok etmekle” tehdit etmişti.Tahran'ın misillemesi süreci hızlandırdıİran bu hamleye Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatarak ve füze/İHA'larla geniş çaplı bir taarruz operasyonu başlatarak yanıt vermişti. Devrim Muhafızları; Kuveyt, Bahreyn, Irak ve Ürdün'deki askeri üslerin yanı sıra ABD Donanması'nın 5. Filosu'na ait unsurları hedef aldığını duyurmuştu. Bölgedeki bu tehlikeli tırmanışın ardından tarafların uzlaşı metni üzerinde mutabık kalması, diplomatik bir çözüm kapısının aralandığı şeklinde yorumlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/iranin-yalanlamasina-ragmen-devam-ediyor-23-marttan-bu-yana-trump-ve-anlasmaya-cok-yakiniz-soylemi-1106442400.html
i̇ran
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i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, abd, donald trump, mücteba hamaney, anlaşma, ortadoğu, hürmüz boğazı
i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, abd, donald trump, mücteba hamaney, anlaşma, ortadoğu, hürmüz boğazı
İran'dan ABD ile 'anlaşma' açıklaması: ‘Ana maddelerde uzlaşı sağlandı’
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile hazırlanan anlaşma metninin ana maddeleri üzerinde büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ve ABD arasındaki anlaşma metninin temel noktalarında neredeyse tamamen uzlaşma sağlandığını doğruladı.
İran televizyonuna konuşan Bekayi, diplomatik süreçteki en büyük engelin Washington'ın istikrarsız tutumu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Metnin formülasyonu ve ana maddeleri üzerinde pratikte uzlaşmaya varıldı. Ancak buradaki temel sorun, ABD'nin çelişkili pozisyonunun bu süreçte her zaman aksamalara neden olması."
ABD medyasının kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre, İran yönetimi üst düzeyde anlaşmaya yeşil ışık yaktı. Mutabakatın yürürlüğe girmesi için artık yalnızca İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in nihai onayı bekleniyor.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın “barış anlaşması imzalanmak üzere” yönündeki açıklamalarını “spekülatif” olarak nitelendiren Bekayi, Washington'ın son birkaç ay içinde pozisyonunu defalarca değiştirdiğini ve ateşkesi defalarca ihlal ettiğini hatırlatarak temkinli duruşunu korudu.
Trump: ‘Bu hafta sonu Avrupa'da imzalanabilir’
ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın önümüzdeki hafta sonu Başkan Yardımcısı JD Vance’in katılımıyla Avrupa'da imzalanabileceğini belirtti. Trump’ın açıklamalarına göre mutabakat zaptı şu kritik maddeleri içeriyor:
Nükleer taahhüt:
İran, nükleer silahlara sahip olma arayışından vazgeçeceğine dair resmi taahhütte bulunacak.
Ablukanın kaldırılması:
Anlaşmanın bir parçası olarak İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kaldırılacak.
Trump, İran ile görüşmelerin en üst düzeye taşınması ve Tahran yönetimi tarafından onaylanması nedeniyle, bu ülkeye yönelik planlanan askeri saldırıların iptal edildiğini duyurdu.
Askeri tırmanıştan masaya
Hafta içinde iki ülke arasındaki gerilim savaşın eşiğine gelmişti. Beyaz Saray'ın Çarşamba günü İran'ı süreci uzatmakla suçlamasının ardından, Perşembe gecesi ABD güçleri İran'ın güneyine hava saldırıları düzenlemiş ve Trump, anlaşma sağlanmaması halinde ülkeyi “tamamen yok etmekle” tehdit etmişti.
Tahran'ın misillemesi süreci hızlandırdı
İran bu hamleye Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatarak ve füze/İHA'larla geniş çaplı bir taarruz operasyonu başlatarak yanıt vermişti. Devrim Muhafızları; Kuveyt, Bahreyn, Irak ve Ürdün'deki askeri üslerin yanı sıra ABD Donanması'nın 5. Filosu'na ait unsurları hedef aldığını duyurmuştu. Bölgedeki bu tehlikeli tırmanışın ardından tarafların uzlaşı metni üzerinde mutabık kalması, diplomatik bir çözüm kapısının aralandığı şeklinde yorumlanıyor.