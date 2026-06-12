https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/irandan-abd-ile-anlasma-aciklamasi-ana-maddelerde-uzlasi-saglandi-1106444263.html

İran'dan ABD ile 'anlaşma' açıklaması: ‘Ana maddelerde uzlaşı sağlandı’

İran'dan ABD ile 'anlaşma' açıklaması: ‘Ana maddelerde uzlaşı sağlandı’

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile hazırlanan anlaşma metninin ana maddeleri üzerinde büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını duyurdu. 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T07:56+0300

2026-06-12T07:56+0300

2026-06-12T07:54+0300

dünya

i̇ran

i̇ran dışişleri bakanlığı

abd

donald trump

mücteba hamaney

anlaşma

ortadoğu

hürmüz boğazı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ve ABD arasındaki anlaşma metninin temel noktalarında neredeyse tamamen uzlaşma sağlandığını doğruladı.İran televizyonuna konuşan Bekayi, diplomatik süreçteki en büyük engelin Washington'ın istikrarsız tutumu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:Nihai karar dini liderdeABD medyasının kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre, İran yönetimi üst düzeyde anlaşmaya yeşil ışık yaktı. Mutabakatın yürürlüğe girmesi için artık yalnızca İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in nihai onayı bekleniyor.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın “barış anlaşması imzalanmak üzere” yönündeki açıklamalarını “spekülatif” olarak nitelendiren Bekayi, Washington'ın son birkaç ay içinde pozisyonunu defalarca değiştirdiğini ve ateşkesi defalarca ihlal ettiğini hatırlatarak temkinli duruşunu korudu.Trump: ‘Bu hafta sonu Avrupa'da imzalanabilir’ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın önümüzdeki hafta sonu Başkan Yardımcısı JD Vance’in katılımıyla Avrupa'da imzalanabileceğini belirtti. Trump’ın açıklamalarına göre mutabakat zaptı şu kritik maddeleri içeriyor:Trump, İran ile görüşmelerin en üst düzeye taşınması ve Tahran yönetimi tarafından onaylanması nedeniyle, bu ülkeye yönelik planlanan askeri saldırıların iptal edildiğini duyurdu.Askeri tırmanıştan masayaHafta içinde iki ülke arasındaki gerilim savaşın eşiğine gelmişti. Beyaz Saray'ın Çarşamba günü İran'ı süreci uzatmakla suçlamasının ardından, Perşembe gecesi ABD güçleri İran'ın güneyine hava saldırıları düzenlemiş ve Trump, anlaşma sağlanmaması halinde ülkeyi “tamamen yok etmekle” tehdit etmişti.Tahran'ın misillemesi süreci hızlandırdıİran bu hamleye Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatarak ve füze/İHA'larla geniş çaplı bir taarruz operasyonu başlatarak yanıt vermişti. Devrim Muhafızları; Kuveyt, Bahreyn, Irak ve Ürdün'deki askeri üslerin yanı sıra ABD Donanması'nın 5. Filosu'na ait unsurları hedef aldığını duyurmuştu. Bölgedeki bu tehlikeli tırmanışın ardından tarafların uzlaşı metni üzerinde mutabık kalması, diplomatik bir çözüm kapısının aralandığı şeklinde yorumlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/iranin-yalanlamasina-ragmen-devam-ediyor-23-marttan-bu-yana-trump-ve-anlasmaya-cok-yakiniz-soylemi-1106442400.html

i̇ran

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i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, abd, donald trump, mücteba hamaney, anlaşma, ortadoğu, hürmüz boğazı