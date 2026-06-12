https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ticaret-bakanligi-vize-aracilik-firmalarina-dur-dedi-1106445108.html

Ticaret Bakanlığı, vize aracılık firmalarına 'dur' dedi

Ticaret Bakanlığı, vize aracılık firmalarına 'dur' dedi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan altı vize aracılık firmasının reklamları hakkında, tedbiren durdurma... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T08:55+0300

2026-06-12T08:55+0300

2026-06-12T08:55+0300

türki̇ye

vize

reklam kurulu

ticaret bakanlığı

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Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, internet üzerinden vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.Bu kapsamda, vize başvuru ve randevu süreçlerine ilişkin reklam ve tanıtımları incelemeye alınan altı firma hakkında re'sen inceleme başlatıldı.'Vize garantisi' ve 'yüzde 100 onay' ifadeleri mercek altında11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370 sayılı Reklam Kurulu toplantısında, söz konusu firmalara ait dosyalar değerlendirildi.İnceleme kapsamında firmaların tüketicilere yönelik olarak;gibi taahhütler içeren reklamları ele alındı.Reklamlara tedbiren durdurma kararıYapılan değerlendirmeler sonucunda, tüketicileri yanıltabileceği değerlendirilen söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.Kararın, inceleme süreci tamamlanıncaya kadar geçerli olacağı belirtildi.Nihai karar inceleme sonrasında verilecekReklam Kurulu'nun, devam eden inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili dosyalar hakkında nihai kararını vereceği bildirildi.Söz konusu süreçte firmalarla ilgili değerlendirmelerin sürdüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/vize-randevusunda-7-sirket-icin-inceleme-baslatildi-1106210743.html

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