https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ticaret-bakanligi-vize-aracilik-firmalarina-dur-dedi-1106445108.html
Ticaret Bakanlığı, vize aracılık firmalarına 'dur' dedi
Ticaret Bakanlığı, vize aracılık firmalarına 'dur' dedi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan altı vize aracılık firmasının reklamları hakkında, tedbiren durdurma... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T08:55+0300
2026-06-12T08:55+0300
2026-06-12T08:55+0300
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Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, internet üzerinden vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.Bu kapsamda, vize başvuru ve randevu süreçlerine ilişkin reklam ve tanıtımları incelemeye alınan altı firma hakkında re'sen inceleme başlatıldı.'Vize garantisi' ve 'yüzde 100 onay' ifadeleri mercek altında11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370 sayılı Reklam Kurulu toplantısında, söz konusu firmalara ait dosyalar değerlendirildi.İnceleme kapsamında firmaların tüketicilere yönelik olarak;gibi taahhütler içeren reklamları ele alındı.Reklamlara tedbiren durdurma kararıYapılan değerlendirmeler sonucunda, tüketicileri yanıltabileceği değerlendirilen söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.Kararın, inceleme süreci tamamlanıncaya kadar geçerli olacağı belirtildi.Nihai karar inceleme sonrasında verilecekReklam Kurulu'nun, devam eden inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili dosyalar hakkında nihai kararını vereceği bildirildi.Söz konusu süreçte firmalarla ilgili değerlendirmelerin sürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/vize-randevusunda-7-sirket-icin-inceleme-baslatildi-1106210743.html
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vize, reklam kurulu, ticaret bakanlığı
vize, reklam kurulu, ticaret bakanlığı
Ticaret Bakanlığı, vize aracılık firmalarına 'dur' dedi
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan altı vize aracılık firmasının reklamları hakkında, tedbiren durdurma kararı aldı.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, internet üzerinden vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda, vize başvuru ve randevu süreçlerine ilişkin reklam ve tanıtımları incelemeye alınan altı firma hakkında re'sen inceleme başlatıldı.
'Vize garantisi' ve 'yüzde 100 onay' ifadeleri mercek altında
11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370 sayılı Reklam Kurulu toplantısında, söz konusu firmalara ait dosyalar değerlendirildi.
İnceleme kapsamında firmaların tüketicilere yönelik olarak;
"yüzde 100 onay garantisi"
gibi taahhütler içeren reklamları ele alındı.
Reklamlara tedbiren durdurma kararı
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, tüketicileri yanıltabileceği değerlendirilen söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.
Kararın, inceleme süreci tamamlanıncaya kadar geçerli olacağı belirtildi.
Nihai karar inceleme sonrasında verilecek
Reklam Kurulu'nun, devam eden inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili dosyalar hakkında nihai kararını vereceği bildirildi.
Söz konusu süreçte firmalarla ilgili değerlendirmelerin sürdüğü kaydedildi.