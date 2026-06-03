https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/vize-randevusunda-7-sirket-icin-inceleme-baslatildi-1106210743.html
Vize randevusunda 7 şirket için inceleme başlatıldı
Vize randevusunda 7 şirket için inceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Vize şirketlerine Maliye baskını
2026-06-03T11:13+0300
2026-06-03T11:13+0300
2026-06-03T11:13+0300
türki̇ye
vize
ömer bolat
meclis
reklam kurulu
cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)
uygulama
schengen bilgi sistemi (sis)
dolandırıcılık
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Türkiye'de Schengen için özel aracı kurumlarla ilgili tartışmalar büyüdü.Vize konusu Meclis'teKonu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı. Milletvekilleri, bot yazılımlar aracılığıyla toplanan randevuların ticari amaçla satıldığı, bu durumun haksız ticari uygulama ve tüketici hakkı ihlali niteliği taşıdığına dair çıkışlarla ilgili yazılı soru önergeleri verdi.Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bunlar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yanıtlandı.Bolat, Reklam Kurulu tarafından yedi farklı şirket hakkında inceleme yapıldığını kaydetti.Beş yıllık dönemde vize başvuru aracılığı hizmetleriyle ilgili olarak 143 adet CİMER ve 10 adet de e-Devlet başvurusu yapıldığını, bu başvuruları hak arama yollarına yönlendirdiklerini belirten Bolat, "Diğer taraftan, bu işlemlerde IBAN bilgileri aracılığıyla şahsi hesaba ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddiaları içeren başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na da iletilmiştir." dedi.Şirketler için özel düzenleme yokTicaret Bakanı, vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kurumların sundukları hizmetlerin fiyatlandırılması, iade şartları ve bilgilendirme yükümlülükleri bakımından tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını hatırlattı; ilave düzenleyici tedbirler alınıp alınmaması hususunu ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de dikkate alarak değerlendirdiklerini söyledi.'Bin Euro isteyen var'Karaborsaya düşen vize randevuları 300 ila 500 euro fiyatlarla satılıyor. Bu rakam acil durumlarda bin euroya kadar yükseliyor. Son olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize randevusu nedeniyle yaşanan sıkıntıların birçok farklı sorunu da beraberinde getirdiğini belirterek şunları anlatmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/schengen-randevulari-karaborsaya-dustu-vize-araci-kuruluslari-icin-hukuki-surec-hazirligi-1106118877.html
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vize, ömer bolat, meclis, reklam kurulu, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), uygulama, schengen bilgi sistemi (sis), dolandırıcılık
vize, ömer bolat, meclis, reklam kurulu, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), uygulama, schengen bilgi sistemi (sis), dolandırıcılık
Vize randevusunda 7 şirket için inceleme başlatıldı
Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlar aracılığıyla randevuları kapatıp haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen firmalar Meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yedi şirketin incelemeye alındığını duyurdu.
Türkiye'de Schengen için özel aracı kurumlarla ilgili tartışmalar büyüdü.
Konu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı. Milletvekilleri, bot yazılımlar aracılığıyla toplanan randevuların ticari amaçla satıldığı, bu durumun haksız ticari uygulama ve tüketici hakkı ihlali niteliği taşıdığına dair çıkışlarla ilgili yazılı soru önergeleri verdi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bunlar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yanıtlandı.
Bolat, Reklam Kurulu tarafından yedi farklı şirket hakkında inceleme yapıldığını kaydetti.
Beş yıllık dönemde vize başvuru aracılığı hizmetleriyle ilgili olarak 143 adet CİMER ve 10 adet de e-Devlet başvurusu yapıldığını, bu başvuruları hak arama yollarına yönlendirdiklerini belirten Bolat, "Diğer taraftan, bu işlemlerde IBAN bilgileri aracılığıyla şahsi hesaba ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddiaları içeren başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na da iletilmiştir." dedi.
Şirketler için özel düzenleme yok
Ticaret Bakanı, vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kurumların sundukları hizmetlerin fiyatlandırılması, iade şartları ve bilgilendirme yükümlülükleri bakımından tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını hatırlattı; ilave düzenleyici tedbirler alınıp alınmaması hususunu ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de dikkate alarak değerlendirdiklerini söyledi.
Karaborsaya düşen vize randevuları 300 ila 500 euro fiyatlarla satılıyor. Bu rakam acil durumlarda bin euroya kadar yükseliyor. Son olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize randevusu nedeniyle yaşanan sıkıntıların birçok farklı sorunu da beraberinde getirdiğini belirterek şunları anlatmıştı:
Avrupa Komisyonu verileri bizi haklı çıkarttı. İtalya'ya vize başvurusu yapabilen vatandaşlarımızın sayısı yüzde 32,3 oranında geriledi. Fransa'ya başvuru sayısı da yüzde 6'ya yakın oranda azaldı. Bu düşüşler vatandaşlarımızın vize randevusu bulamadığının en açık göstergesi.
Mevcut uygulamalar nedeniyle vatandaşlarımız henüz vize başvurusuna dahi imkan bulamadan sistemin dışında kalıyorlar. Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevular da botlar aracılığıyla bloke ediliyor.
Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda bin avroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor. Bu duruma bir 'dur' denilmeli.