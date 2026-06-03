https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/vize-randevusunda-7-sirket-icin-inceleme-baslatildi-1106210743.html

Vize randevusunda 7 şirket için inceleme başlatıldı

Vize randevusunda 7 şirket için inceleme başlatıldı

Sputnik Türkiye

Vize şirketlerine Maliye baskını

2026-06-03T11:13+0300

2026-06-03T11:13+0300

2026-06-03T11:13+0300

türki̇ye

vize

ömer bolat

meclis

reklam kurulu

cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)

uygulama

schengen bilgi sistemi (sis)

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096578883_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_a06b66595936beec4b5388d70c80d486.png

Türkiye'de Schengen için özel aracı kurumlarla ilgili tartışmalar büyüdü.Vize konusu Meclis'teKonu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı. Milletvekilleri, bot yazılımlar aracılığıyla toplanan randevuların ticari amaçla satıldığı, bu durumun haksız ticari uygulama ve tüketici hakkı ihlali niteliği taşıdığına dair çıkışlarla ilgili yazılı soru önergeleri verdi.Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bunlar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yanıtlandı.Bolat, Reklam Kurulu tarafından yedi farklı şirket hakkında inceleme yapıldığını kaydetti.Beş yıllık dönemde vize başvuru aracılığı hizmetleriyle ilgili olarak 143 adet CİMER ve 10 adet de e-Devlet başvurusu yapıldığını, bu başvuruları hak arama yollarına yönlendirdiklerini belirten Bolat, "Diğer taraftan, bu işlemlerde IBAN bilgileri aracılığıyla şahsi hesaba ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddiaları içeren başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na da iletilmiştir." dedi.Şirketler için özel düzenleme yokTicaret Bakanı, vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kurumların sundukları hizmetlerin fiyatlandırılması, iade şartları ve bilgilendirme yükümlülükleri bakımından tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını hatırlattı; ilave düzenleyici tedbirler alınıp alınmaması hususunu ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de dikkate alarak değerlendirdiklerini söyledi.'Bin Euro isteyen var'Karaborsaya düşen vize randevuları 300 ila 500 euro fiyatlarla satılıyor. Bu rakam acil durumlarda bin euroya kadar yükseliyor. Son olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize randevusu nedeniyle yaşanan sıkıntıların birçok farklı sorunu da beraberinde getirdiğini belirterek şunları anlatmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/schengen-randevulari-karaborsaya-dustu-vize-araci-kuruluslari-icin-hukuki-surec-hazirligi-1106118877.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vize, ömer bolat, meclis, reklam kurulu, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), uygulama, schengen bilgi sistemi (sis), dolandırıcılık