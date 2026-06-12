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Tekin: Milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yepyeni bir süreç başlattık
Tekin: Milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yepyeni bir süreç başlattık
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bizi bir arada tutacak, milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımız tarafından... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
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Bakan Tekin, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "muhalefetin kendisine yönelik eleştirilerini dinlemediğini" söyledi.CHP'lilerin, kendisinin her konuştuğunda çok kızdığını belirtenTekin, "Karşılaştığımızda da bana 'Seni heyecanla bekliyoruz, sana cevap verelim, seni dinliyoruz' diyorlar. Dinliyorlar sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ben de onlara 'Beni iyi dinleyin, sizinle ilgili güzel analizler yapacağım' dedim. Çünkü ben siyaset bilimciyim. Ne söyledikleriyle de ilgilenmeden Anadolu'yu il il geziyorum. Vatandaşlarımız, milletimiz bizden ne istiyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu yönde biz onu yapacağız" diye konuştu.Maarif Modeli açıklaması'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinen Bakan Tekin, şunları kaydetti:Ekrem İmamoğlu sözleriBakan Tekin, Ekrem İmamoğlu'na bundan 3 yıl önce şöyle bir soru sorduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
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yusuf tekin, türkiye, haberler
yusuf tekin, türkiye, haberler

Tekin: Milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yepyeni bir süreç başlattık

19:43 12.06.2026
© AA / Hakan Burak AltunözMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bizi bir arada tutacak, milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yepyeni bir süreç başlattık. Bir avuç muhalefetin ne dediği belli olmayan eleştirilerinden asla korkmadım." dedi.
Bakan Tekin, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "muhalefetin kendisine yönelik eleştirilerini dinlemediğini" söyledi.
CHP'lilerin, kendisinin her konuştuğunda çok kızdığını belirtenTekin, "Karşılaştığımızda da bana 'Seni heyecanla bekliyoruz, sana cevap verelim, seni dinliyoruz' diyorlar. Dinliyorlar sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ben de onlara 'Beni iyi dinleyin, sizinle ilgili güzel analizler yapacağım' dedim. Çünkü ben siyaset bilimciyim. Ne söyledikleriyle de ilgilenmeden Anadolu'yu il il geziyorum. Vatandaşlarımız, milletimiz bizden ne istiyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu yönde biz onu yapacağız" diye konuştu.

Maarif Modeli açıklaması

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinen Bakan Tekin, şunları kaydetti:

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bizi bir arada tutacak, milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yepyeni bir süreç başlattık. Bir avuç muhalefetin ne dediği belli olmayan eleştirilerinden asla korkmadım. Çünkü Anadolu sahada yaptığımız şeylere sahip çıkıyor. Ramazan ayında bunu gördük. Türkiye'de çocukluğumdan beri ilk defa bu kadar canlı bir ramazan ayı yaşadık. Bu ramazan ayını bize yaşatan öğretmenlerimize, idarecilerimize, sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyorum.

Ekrem İmamoğlu sözleri

Bakan Tekin, Ekrem İmamoğlu'na bundan 3 yıl önce şöyle bir soru sorduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

Demiştim ki 1980'li yılların sonunda, Türkiye henüz darbe ortamından yeni çıkmışken ve özel okullaşmanın yaygın olmadığı bir dönemde, Trabzon'da bir özel okul açılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam şirketin adı İmamoğlu AŞ. Kurucuları arasında hem Ekrem İmamoğlu hem de Hasan İmamoğlu var. Bu şirket ne yapıyor? Dikkat edin, 1980'li yılların sonunda kurulan bir şirketten bahsediyorum. Bu şirket, Türkiye'deki ilk FETÖ özel okullarından biri olduğu belirtilen Gülbahar Hatun Koleji'ni açıyor. Ben bunu söyledim ve buna cevap verin dedim. Aradan 3 yıl geçtikten sonra bana bunun bir yalan olduğu yönünde cevap vermiş. Benim de aklıma Temel'in fıkrası geldi.

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