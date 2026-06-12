https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/tekin-milli-ve-manevi-degerlerimizin-cocuklarimiz-tarafindan-icsellestirilmesi-icin-yepyeni-bir-1106467106.html

Tekin: Milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yepyeni bir süreç başlattık

Tekin: Milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yepyeni bir süreç başlattık

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bizi bir arada tutacak, milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımız tarafından... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T19:43+0300

2026-06-12T19:43+0300

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Bakan Tekin, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "muhalefetin kendisine yönelik eleştirilerini dinlemediğini" söyledi.CHP'lilerin, kendisinin her konuştuğunda çok kızdığını belirtenTekin, "Karşılaştığımızda da bana 'Seni heyecanla bekliyoruz, sana cevap verelim, seni dinliyoruz' diyorlar. Dinliyorlar sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ben de onlara 'Beni iyi dinleyin, sizinle ilgili güzel analizler yapacağım' dedim. Çünkü ben siyaset bilimciyim. Ne söyledikleriyle de ilgilenmeden Anadolu'yu il il geziyorum. Vatandaşlarımız, milletimiz bizden ne istiyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu yönde biz onu yapacağız" diye konuştu.Maarif Modeli açıklaması'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinen Bakan Tekin, şunları kaydetti:Ekrem İmamoğlu sözleriBakan Tekin, Ekrem İmamoğlu'na bundan 3 yıl önce şöyle bir soru sorduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/erdogandan-chp-ye-elestiri-siyasi-parti-degil-sanki-dovus-kulubu-ne-zamandan-beri-anarsi-1106462074.html

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