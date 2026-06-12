https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/tayland-prensesi-3-yillik-komadan-sonra-hayatini-kaybetti-1106446713.html
Tayland Prensesi 3 yıllık komadan sonra hayatını kaybetti
Tayland Prensesi 3 yıllık komadan sonra hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tayland Veliaht Prensesi Bajrakitiyabha, 3 yılı aşkın süre komada kaldıktan sonra 47 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet Ailesi Ofisinden yapılan yazılı... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T11:17+0300
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Tayland Kraliyeti açıklamasında, Veliaht Prensesin 21 Mayıs'ta bağırsak iltihabına bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiği, ayrıca düşük tansiyon, düzensiz kalp ritmi ve kan pıhtılaşması bozukluklarıyla mücadele ettiğini vurguladı.Sağlık durumu giderek ağırlaşan Prenses Bajrakitiyabha'nın, dün yerel saatle 19.48'de 47 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.Prenses için kraliyet geleneklerine uygun cenaze törenleri düzenleneceği, naaşının ise başkent Bangkok'taki Büyük Saray Kompleksi'nde bulunan Piman Rattaya Taht Salonu'na nakledileceği belirtildi.Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yedi çocuğunun en büyüğü olan Bajrakitiyabha, 7 Aralık 1978'de kralın ilk eşi Prenses Soamsawali'den dünyaya geldi.Prenses, Aralık 2022'de köpeklerini eğitirken bilincini kaybetmiş, doktorlar olayın kalpteki ritim bozukluğundan kaynaklandığını açıklamıştı.O tarihten bu yana komada tedavi gören Bajrakitiyabha, Tayland monarşisinin en önemli isimleri arasında gösteriliyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/tayland-turistlere-vize-serbestisini-kisitladi-turistlerin-davranislari-karari-etkiledi-1105879707.html
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Tayland Prensesi 3 yıllık komadan sonra hayatını kaybetti
Tayland Veliaht Prensesi Bajrakitiyabha, 3 yılı aşkın süre komada kaldıktan sonra 47 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet Ailesi Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle bilincini yitiren ve o tarihten bu yana komada tedavi gören prensesin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Tayland Kraliyeti açıklamasında, Veliaht Prensesin 21 Mayıs'ta bağırsak iltihabına bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiği, ayrıca düşük tansiyon, düzensiz kalp ritmi ve kan pıhtılaşması bozukluklarıyla mücadele ettiğini vurguladı.
Sağlık durumu giderek ağırlaşan Prenses Bajrakitiyabha'nın, dün yerel saatle 19.48'de 47 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Prenses için kraliyet geleneklerine uygun cenaze törenleri düzenleneceği, naaşının ise başkent Bangkok'taki Büyük Saray Kompleksi'nde bulunan Piman Rattaya Taht Salonu'na nakledileceği belirtildi.
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yedi çocuğunun en büyüğü olan Bajrakitiyabha, 7 Aralık 1978'de kralın ilk eşi Prenses Soamsawali'den dünyaya geldi.
Prenses, Aralık 2022'de köpeklerini eğitirken bilincini kaybetmiş, doktorlar olayın kalpteki ritim bozukluğundan kaynaklandığını açıklamıştı.
O tarihten bu yana komada tedavi gören Bajrakitiyabha, Tayland monarşisinin en önemli isimleri arasında gösteriliyordu.