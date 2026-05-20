Tayland turistlere vize serbestisini kısıtladı: 'Turistlerin davranışları kararı etkiledi'

Sputnik Türkiye

Tayland, ABD ve İngiltere dahil 93 ülke vatandaşları için uygulanan 60 günlük vizesiz giriş programını sona erdirerek süreyi 30 güne düşürme kararı aldı... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T10:20+0300

yaşam

asya & pasifik

tayland

vize

kısıtlama

Tayland hükümeti, ABD, İngiltere ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu 93 ülke ve bölge vatandaşlarına uygulanan 60 günlük vizesiz giriş programını sona erdirme kararı aldı. Yeni düzenlemeyle turistlerin vizesiz kalış süresi 30 güne indirilecek.'Turistlerin davranışları kararı etkiledi'Tayland Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın, güvenlik kaygıları ve mevcut sistemin kötüye kullanıldığı yönündeki endişeler nedeniyle alındığı belirtildi. Yetkililer, bazı yabancıların uzun süreli vizesiz giriş uygulamasını yasa dışı çalışma veya suç faaliyetleri için kullandığını savundu.Tayland, koronavirüs salgınının ardından turizm sektörünü yeniden canlandırmak amacıyla 2024 yılında vize kurallarını gevşetmişti. Ülke, beyaz kumsalları, tropikal adaları ve turistik merkezleri sayesinde dünyanın en çok ziyaret edilen destinasyonları arasında yer alıyor. Resmi verilere göre Tayland’ı 2025 yılında yaklaşık 33 milyon yabancı turist ziyaret etti.Ancak artan turist sayısıyla birlikte son dönemde sosyal medyada gündem olan olaylar da dikkat çekti. Bazı turistlerin tapınaklara zarar verdiği, alkollü kavgalara karıştığı ve yerel kuralları ihlal ettiği görüntüler kamuoyunda tartışma yarattı. Tayland polisi ayrıca uyuşturucu ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla çok sayıda yabancı turistin gözaltına alındığını açıkladı.Karar, Tayland’ın 2022 yılında esrar kullanımını yasallaştırmasının ardından yaşanan tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Ülke, Asya’da esrarı suç olmaktan çıkaran ilk devlet olmuştu. Ancak kontrolsüz kullanımın artması sonrası hükümet geçen yıl yeni sınırlamalar getirerek tıbbi olmayan kullanımı yeniden sıkı denetime almaya başlamıştı.

