https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/spacex-hisseleri-islem-gormeye-baslayarak-elon-muski-dunyanin-ilk-milyarderi-yapti-1106466351.html

SpaceX hisseleri işlem görmeye başlayarak Elon Musk’ı dünyanın ilk trilyoneri yaptı

SpaceX hisseleri işlem görmeye başlayarak Elon Musk’ı dünyanın ilk trilyoneri yaptı

Sputnik Türkiye

SpaceX hisseleri 150 doların biraz üzerinde açıldı. Hisse senedi, 135 dolarlık hedef fiyatının yüzde 13 üzerinde işlem gördü. Hisse senedinin yükselişi, CEO... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T19:10+0300

2026-06-12T19:10+0300

2026-06-12T19:11+0300

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Wall Street analistleri, işlem gününün ilk gününde yüksek volatilite bekliyor. Hisse senetleri, kısa bir süre içinde çok hızlı ve çok fazla yükselirse, birkaç dakika süreyle işlem görmeleri durdurulabilir.ABD merkezli Washington Post'un, SpaceX ve Tesla'nın resmi mali belgeleri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre Musk'ın iki şirketteki hisselerinin toplam değeri 1.1 trilyon doların üzerinde.Trilyoner statüsü bazı koşullara bağlıAncak Musk'ın trilyoner olarak anılması, onunla ilgili pek çok konuda olduğu gibi bazı açıklamalar gerektiriyor.SpaceX, Musk'a büyük miktarda hisse verdi. Ancak bu hisselerin önemli bölümü ancak şirketin değerini olağanüstü seviyelere çıkarması ve Mars'ta kalıcı insan kolonisi kurma hedefi gibi projeleri gerçekleştirmesi halinde kesin olarak kazanılabilecek.Bu hisseler hesaba katılmadığında Musk henüz trilyoner seviyesine ulaşmış değil.Buna rağmen, SpaceX'in açıkladığı hisse yapısına göre Musk'ın Tesla ve SpaceX'teki paylarının toplam değeri, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in servetinin 10 katından fazla.Dünyanın sonraki dört zengininin toplamına eşitMusk'ın serveti artık dünyanın en zengin dört insanının toplamına yakın seviyede bulunuyor.Bunlar:Musk'ın şirketlerinden aldığı ödüller de geleneksel maaş sistemiyle değil, performansa bağlı hisse paketleriyle şekilleniyor.Bu hedefler arasında Tesla'nın 1 milyon insansı robot teslim etmesi gibi oldukça iddialı projeler yer alıyor. Başarılması halinde bu ödüller, benzer şirket yöneticilerinin kazançlarının çok üzerine çıkabiliyor.Serveti nereden geliyor?ABD merkezli ekonomi yayınları Bloomberg ve Forbes'un milyarder listelerine göre Musk zaten dünyanın en zengin insanıydı. Ayrıca Tesla'da belirli hedeflere ulaşması halinde kendisine verilecek ve değeri 1 trilyon doları bulabilecek bir ücret paketine de hak kazanma yolunda ilerliyor.Ancak SpaceX'in halka arzı, Musk'ı servet hesabının nasıl yapıldığına bağlı olarak resmen trilyonerler kulübüne taşıdı.Servetinin büyük kısmı SpaceX hisselerinden geliyor.SpaceX'in açıkladığı verilere göre Musk, şirket hisselerinin yaklaşık yarısına sahip.Bu hisselerin bir kısmı ise ancak gelecekte belirli hedeflerin gerçekleştirilmesi halinde Musk'a geçecek. Bu hedefler arasında veri merkezlerini uzaya taşımak ve Mars'ta insan yerleşimi kurmak gibi projeler bulunuyor.Musk'ın SpaceX'teki hisselerinin değeri, halka arz fiyatı üzerinden yaklaşık 867 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

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