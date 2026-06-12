https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hazine-ve-maliye-bakanligindan-emekli-maasi-iddialarina-yalanlama-1106445343.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan emekli maaşı iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan emekli maaşı iddialarına yalanlama

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfedilen emekli maaşlarına ilişkin ifadelerin gerçeği... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T09:04+0300

2026-06-12T09:04+0300

2026-06-12T09:04+0300

ekonomi̇

emekli

mehmet şimşek

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bazı gazetelerde yer alan emekli maaşı düzenlemelerine ilişkin haberler üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı.Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfedilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek nitelikte olduğunu bildirdi.'Bu ifadeler sayın bakanımıza ait değildir'Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında emekli maaşlarına ilişkin Bakan Şimşek'e atfen haberler yayımlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir. Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır."Açıklamada, özellikle milyonlarca emekliyi ilgilendiren hassas konularda kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları dikkate almasının önem taşıdığı vurgulandı.Bakanlık, emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların esas alınması gerektiğini belirtti.Ne olmuştu?Bazı haberlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in milletvekilleriyle yaptığı görüşmede emekli maaşlarına ilişkin, "Emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Meclis karar alırsa biz uygularız. Biz ne yapıyorsak Meclis'in aldığı kararlara göre yapıyoruz" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/emekli-maas-zamminda-masadaki-rakamlar-1106387522.html

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Sputnik Türkiye

emekli, mehmet şimşek