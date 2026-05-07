ABD'de bir eyalet, lisanslı doktor gibi davranan sohbet robotuna dava açtı

ABD'de bir eyalet, yapay zeka sohbet robotunun kullanıcılarının lisanslı doktordan tavsiye aldıklarına inandırdığı gerekçesiyle şirkete dava açtı. Pensilvanya... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

ABD’nin Pensilvanya eyaleti yönetimi, bir yapay zeka sohbet robotunun kendisini lisanslı doktor gibi tanıttığı ve kullanıcılara tıbbi tavsiye verdiği iddiasıyla şirkete dava açtı. Pensilvanya yönetiminin açtığı davada, 'Character.AI' adlı sohbet robotunun sahibi şirketi hedef alındı. Yetkililer, platformdaki bazı yapay zeka karakterlerinin kendilerini “doktor” ya da “psikiyatri doktoru” olarak tanıttığını ve bunun kullanıcıları gerçek bir sağlık uzmanıyla görüştükleri düşüncesine sürüklediğini savundu.Dava dosyasına göre, eyaletin profesyonel lisanslama kurumunda görevli bir müfettiş platformda hesap açarak “psikiyatri” ifadesini arattı. Arama sonucunda, kendisini “psikiyatri doktoru” olarak tanımlayan çeşitli yapay zeka karakterleriyle karşılaşıldığı belirtildi.Yetkililer, bu karakterlerden birinin araştırmacıya kendisini Pensilvanya’da lisanslı bir doktor olarak değerlendirebileceği şekilde tanıttığını öne sürdü.Eyalet yönetimi harekete geçtiPensilvanya yönetimi mahkemeden, yapay zeka platformundaki sohbet robotlarının “tıp ve cerrahi işlemlerle ilgili tavsiye vermesinin durdurulmasını” talep etti.Pensilvanya Valisi Josh Shapiro ise konuyla ilgili açıklamasında, vatandaşların çevrim içi ortamda kimle ya da neyle iletişim kurduklarını bilme hakkı olduğunu söyledi.Shapiro, “Pensilvanyalılar, özellikle sağlıkları söz konusu olduğunda, çevrim içi olarak kiminle veya neyle etkileşim kurduklarını bilmeyi hak ediyorlar. Şirketlerin, insanları lisanslı bir tıp uzmanından tavsiye aldıklarına inandıracak şekilde yanıltıcı yapay zeka araçları kullanmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

