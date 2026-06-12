https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/silivri-belediyesine-operasyon-belediye-baskani-bora-balcioglu-dahil-18-gozalti--1106444814.html
Silivri Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 gözaltı
Silivri Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 gözaltı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli yeni dalga operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı. Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonda 18 kişinin... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T08:23+0300
2026-06-12T08:23+0300
2026-06-12T08:23+0300
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bora balcıoğlu
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Silivri Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda belediye binasında aramalar yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yeni-operasyon-dalgasi-enis-arikan-gozaltina-alindi-1106413898.html
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silivri, bora balcıoğlu
Silivri Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 gözaltı
Ayrıntılar geliyor
İstanbul merkezli yeni dalga operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı. Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonda 18 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Silivri Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 kişi gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde yapılan operasyonda belediye binasında aramalar yapıldı.