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Silivri Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 gözaltı
Silivri Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 gözaltı
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İstanbul merkezli yeni dalga operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı. Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonda 18 kişinin... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
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Silivri Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda belediye binasında aramalar yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yeni-operasyon-dalgasi-enis-arikan-gozaltina-alindi-1106413898.html
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silivri, bora balcıoğlu
silivri, bora balcıoğlu

Silivri Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 gözaltı

08:23 12.06.2026
© FotoğrafSilivri Belediyesi
Silivri Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© Fotoğraf
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İstanbul merkezli yeni dalga operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı. Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonda 18 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Silivri Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 kişi gözaltına alındı.
© FotoğrafSilivri Belediyesi
Silivri Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
Silivri Belediyesi
© Fotoğraf
Sabah saatlerinde yapılan operasyonda belediye binasında aramalar yapıldı.
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