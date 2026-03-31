https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/fenerbahce-baskani-sadettin-saran-trafik-kazasi-gecirdi-1104652821.html
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın içinde bulunduğu araç başka bir araçla çarpıştı. Saran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2026-03-31T16:25+0300
yaşam
sadettin saran
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100198650_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_62ca54bf6f4e5d2bfa0748827cd154b2.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100198650_64:0:712:486_1920x0_80_0_0_75f6b483ff70137c65189983ed2f9c3f.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
16:16 31.03.2026 (güncellendi: 16:25 31.03.2026)
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi. Saran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Stada giderken kaza geçirdi
Saran'ın içinde olduğu araç Chobani Stadyumu'na giderken Ataşehir'de kaza yaptı. Kazada araçta hafif hasar oluşurken Saran’ın sağlık durumunun iyi olduğu, araç şoföründe ise hafif morluklar bulunduğu öğrenildi. Kazada karşı tarafta da herhangi bir yaralanma ya da ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Başkan Saran'ın kazanın ardından bacağında, kolunda ve boynundan ağrı olmasına rağmen kulüp binasına gittiği, yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.