Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın içinde bulunduğu araç başka bir araçla çarpıştı. Saran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 31.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-31T16:16+0300

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi. Saran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Stada giderken kaza geçirdiSaran'ın içinde olduğu araç Chobani Stadyumu'na giderken Ataşehir'de kaza yaptı. Kazada araçta hafif hasar oluşurken Saran’ın sağlık durumunun iyi olduğu, araç şoföründe ise hafif morluklar bulunduğu öğrenildi. Kazada karşı tarafta da herhangi bir yaralanma ya da ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.Başkan Saran'ın kazanın ardından bacağında, kolunda ve boynundan ağrı olmasına rağmen kulüp binasına gittiği, yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.

