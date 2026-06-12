https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/rusyadan-ab-diplomatlarina-sinir-bildirimi-zorunlulugu-1106467948.html

Rusya'dan AB diplomatlarına 'sınır bildirimi' zorunluluğu

Rusya'dan AB diplomatlarına 'sınır bildirimi' zorunluluğu

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 15 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği (AB) diplomatlarının sınır geçişlerinde Moskova’ya önceden bildirim yapmasını zorunlu hale... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T20:59+0300

2026-06-12T20:59+0300

2026-06-12T20:59+0300

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bildirim

sergey ryabkov

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Rusya, AB ülkelerinin temsilcilerine yönelik sınır geçiş kurallarını sıkılaştırma kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokol Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran’dan itibaren Avrupalı diplomatlar ve ilgili personel, Rusya sınırını kara veya hava yoluyla geçerken bakanlığa önceden bilgi vermek zorunda kalacak.Yayınlanan bilgi notuna göre yeni düzenleme şu kişileri kapsıyor:Nasıl bir istisna uygulanacak?Düzenlemede bazı esneklikler de sağlandı. Diplomatın, Rusya ile doğrudan vatandaşı olduğu ülke arasında aktarmasız bir uçuş yapması ve biletinin başlangıçtan varış noktasına kadar tek parça halinde düzenlenmiş olması durumunda bu bildirim zorunluluğu aranmayacak.AB'nin yaptırımına "mütekabiliyet" yanıtıAvrupa Birliği, kabul ettiği 19. yaptırım paketi kapsamında, üye ülkelerde görev yapan Rus diplomat ve konsolosluk çalışanlarına benzer bir şart koşmuştu. Kararla birlikte Rus diplomatların, transit geçişler de dahil olmak üzere Schengen bölgesi sınırlarını kullanmadan önce ilgili makamlara haber vermesi yasal zorunluluk haline getirilmişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, söz konusu yaptırımlar yürürlüğe girmeden önce yaptığı açıklamada, Moskova’nın karşılıklılık (mütekabiliyet) ilkesi gereği benzer kısıtlamaları devreye sokacağı uyarısında bulunmuştu.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ab, avrupa birliği, moskova, diplomatik temsilcilik, bildirim, sergey ryabkov, schengen