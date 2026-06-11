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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/batida-rusofobiye-devam-almanyada-merzin-partisinden-ruslara-tam-vize-yasagi-talebi-1106431405.html
Batı’da Rusofobiye devam: Almanya’da Merz’in partisinden Ruslara tam vize yasağı talebi
Batı’da Rusofobiye devam: Almanya’da Merz’in partisinden Ruslara tam vize yasağı talebi
Sputnik Türkiye
Avrupa’da durmadan tırmanan Rusya karşıtı histeriye bir yenisi daha eklendi. Almanya’da iktidarda bulunan Başbakan Friedrich Merz’in partisi (CDU/CSU), Rusya... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T15:00+0300
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Avrupa Parlamentosu'ndaki CDU/CSU grubu bir bildiriyle açıklama yaptı. Açıklamada, Rus vatandaşlarının Avrupa’da tatil yapmasından duydukları rahatsızlığı açıkça itiraf ederek şu ifadelere yer verdi:Batılı ülkelerin paylaştığı verilere göre, 2025 yılında Rus vatandaşlarına turizm amacıyla 477 binden fazla Schengen vizesi verildi ve bunların önemli bir kısmı çoklu vizeydi.CDU/CSU milletvekilleri taleplerini Ukrayna'daki devam eden çatışmayla ilişkilendirdiler.Öte yandan, Avrupa’nın içinde Ruslara yönelik yasaklar konusunda çatlaklar büyüyor. Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Macaristan, Ruslara yönelik tam vize yasağına şiddetle karşı çıkıyor. Rus turistlerin ayaklarını kesmesi nedeniyle bu ülkelerin turizm sektörleri halihazırda milyarlarca euro kayba uğramış durumda.Euractiv’in verilerine göre, AB ülkeleri 2025 yılında Rusya vatandaşlarına, bir önceki yıla göre yüzde 10.2 artışla 620 binden fazla vize verdi. Bu rakam, 2022'den bu yana kırılan en büyük rekor olarak kayıtlara geçti.Rusya Dışişleri: ‘Açık bir milliyetçi ayrımcılık ve ikiyüzlülük’Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı’nın bu haksız vize kısıtlamalarına defalarca sert tepki gösterdi.Moskova'dan yapılan açıklamalarda, AB'nin Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını zorlaştırması, "ulusal kökene dayalı açık bir ayrımcılık" ve "Brüksel’in ikiyüzlülüğünün en net örneği" olarak nitelendirildi. Rus diplomatlar, Batı’nın kendi savunduğu insan hakları ve seyahat özgürlüğü ilkelerini, söz konusu Ruslar olduğunda nasıl kolayca ayaklar altına aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.AB, Rusya karşıtı yaptırımlar kapsamında daha önce vize kolaylığı anlaşmasını askıya almış ve Kasım 2025’te Rus vatandaşlarına çoklu vize verilmemesi yönünde tavsiye kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/rus-disisleri-ingiltere-fransa-ve-almanya-buyukelcilerine-ukrayna-catismasina-diplomatik-cozum-1106430613.html
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avrupa, almanya, friedrich merz, hristiyan demokrat birlik (cdu), hristiyan sosyal birlik partisi (csu), rusya, ukrayna, ruslar, ab, schengen, batı
avrupa, almanya, friedrich merz, hristiyan demokrat birlik (cdu), hristiyan sosyal birlik partisi (csu), rusya, ukrayna, ruslar, ab, schengen, batı

Batı’da Rusofobiye devam: Almanya’da Merz’in partisinden Ruslara tam vize yasağı talebi

15:00 11.06.2026
Avrupa Parlamentosu AB
Avrupa Parlamentosu AB - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
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Avrupa’da durmadan tırmanan Rusya karşıtı histeriye bir yenisi daha eklendi. Almanya’da iktidarda bulunan Başbakan Friedrich Merz’in partisi (CDU/CSU), Rusya vatandaşlarının Schengen vizeleriyle Avrupa Birliği’ne (AB) girişinin tamamen yasaklanması için geniş kapsamlı bir kampanya başlattı.
Avrupa Parlamentosu'ndaki CDU/CSU grubu bir bildiriyle açıklama yaptı. Açıklamada, Rus vatandaşlarının Avrupa’da tatil yapmasından duydukları rahatsızlığı açıkça itiraf ederek şu ifadelere yer verdi:
"Rus turistlerin Avrupa plajlarında ve tatil beldelerinde tatilin tadını çıkarması bizi derinden endişelendiriyor."
Batılı ülkelerin paylaştığı verilere göre, 2025 yılında Rus vatandaşlarına turizm amacıyla 477 binden fazla Schengen vizesi verildi ve bunların önemli bir kısmı çoklu vizeydi.
CDU/CSU milletvekilleri taleplerini Ukrayna'daki devam eden çatışmayla ilişkilendirdiler.
Öte yandan, Avrupa’nın içinde Ruslara yönelik yasaklar konusunda çatlaklar büyüyor. Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Macaristan, Ruslara yönelik tam vize yasağına şiddetle karşı çıkıyor. Rus turistlerin ayaklarını kesmesi nedeniyle bu ülkelerin turizm sektörleri halihazırda milyarlarca euro kayba uğramış durumda.
Euractiv’in verilerine göre, AB ülkeleri 2025 yılında Rusya vatandaşlarına, bir önceki yıla göre yüzde 10.2 artışla 620 binden fazla vize verdi. Bu rakam, 2022'den bu yana kırılan en büyük rekor olarak kayıtlara geçti.

Rusya Dışişleri: ‘Açık bir milliyetçi ayrımcılık ve ikiyüzlülük’

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı’nın bu haksız vize kısıtlamalarına defalarca sert tepki gösterdi.
Moskova'dan yapılan açıklamalarda, AB'nin Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını zorlaştırması, "ulusal kökene dayalı açık bir ayrımcılık" ve "Brüksel’in ikiyüzlülüğünün en net örneği" olarak nitelendirildi. Rus diplomatlar, Batı’nın kendi savunduğu insan hakları ve seyahat özgürlüğü ilkelerini, söz konusu Ruslar olduğunda nasıl kolayca ayaklar altına aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
AB, Rusya karşıtı yaptırımlar kapsamında daha önce vize kolaylığı anlaşmasını askıya almış ve Kasım 2025’te Rus vatandaşlarına çoklu vize verilmemesi yönünde tavsiye kararı almıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
DÜNYA
Rus Dışişleri: İngiltere, Fransa ve Almanya büyükelçilerine Ukrayna çatışmasına diplomatik çözüm yaklaşımı anlatıldı
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