https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/rus-baskonsolos-paris-rus-temsilciliklerini-korumak-icin-adim-atmadi-1106441987.html

Rus Başkonsolos: Paris, Rus temsilciliklerini korumak için adım atmadı

Rus Başkonsolos: Paris, Rus temsilciliklerini korumak için adım atmadı

Sputnik Türkiye

Marsilya’daki Rusya Başkonsolosu Stanislav Oranskiy, 2025 yılında konsolosluğa düzenlenen patlayıcılı saldırının ardından Fransız makamlarının hiçbir güvenlik... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T01:25+0300

2026-06-12T01:25+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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Sputnik’e konuşan Başkonsolos Oranskiy, Fransa'nın Rus diplomatik misyonlarının güvenliğini sağlama konusunda yetersiz kaldığını ve kasıtlı bir eylemsizlik içinde olduğunu belirtti..Şubat 2025’te Marsilya’daki Rusya Başkonsolosluğu yerleşkesine el yapımı patlayıcı içeren üç plastik şişe atılmış, ikisinin infilak etmesi sonucu büyük panik yaşanmıştı. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı saldırının ardından polis, olay yeri yakınlarındaki Ukrayna yanlısı bir gösteride iki şüpheliyi gözaltına almıştı.‘Sanıkları suçlamak yerine adeta ödüllendirdiler’Fransız makamlarının olaya yaklaşımını sert bir dille eleştiren Oranskiy, "Paris yönetimi saldırıyı kınamadığı gibi tesislerimizi korumak için de hiçbir adım atmadı. Aksine, başkonsolosluğa saldıran sanıklar fiilen mazur görüldü" ifadelerini kullandı.Fransız yargısının saldırıyı bir terör eylemi yerine "basit bir kabahat" olarak değerlendirdiğine dikkat çeken Başkonsolos, ilk duruşmada mahkeme heyetinin sanıkları suçlamaktan ziyade adeta ödüllendirmeye niyetli olduğu izlenimi verdiğini vurguladı.Yargılama sonucunda Marsilya Ceza Mahkemesi, sanıklara elektronik kelepçeli ev hapsi şartıyla sadece sekiz ay ceza vermiş; Temyiz Mahkemesi ise sanıklardan birinin cezasını tamamen ertelemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu zafiyetin ardından Fransa'ya acil bir çağrıda bulunarak diplomatik personelin ve temsilciliklerin güvenliğinin derhal sağlanmasını talep etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/batida-rusofobiye-devam-almanyada-merzin-partisinden-ruslara-tam-vize-yasagi-talebi-1106431405.html

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fransa, paris, rusya başkonsolosluğu, ukrayna, saldırı, temyiz mahkemesi, rusya dışişleri bakanlığı