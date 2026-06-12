Rubio’dan 'Rusya Günü' mesajı: Barışçıl çözüm taahhüdümüz sürüyor

Birleşik Devletler, Rusya-Ukrayna savaşına kalıcı ve barışçıl bir çözüm getirilmesi konusunda taahhüdüne bağlı kalmaya devam ediyor. Kalıcı bir barışın, Rus halkına daha müreffeh bir gelecek sunacağını ve iki ülke arasında daha yapıcı ilişkiler kurulmasını sağlayacağını umut ediyoruz.