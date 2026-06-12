https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/rubiodan-rusya-gunu-mesaji-bariscil-cozum-taahhudumuz-suruyor-1106466801.html
Rubio’dan 'Rusya Günü' mesajı: Barışçıl çözüm taahhüdümüz sürüyor
Rubio’dan 'Rusya Günü' mesajı: Barışçıl çözüm taahhüdümüz sürüyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ‘Rusya Günü’ dolayısıyla yayınladığı mesajda Rus halkını tebrik etti. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T19:28+0300
2026-06-12T19:28+0300
2026-06-12T19:28+0300
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Rubio mesajında, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin Rus halkı için daha müreffeh bir gelecek ve Moskova-Washington hattında daha yapıcı ilişkilerin önünü açacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/putin-rusya-gununu-kutladi-ulkemizin-bin-yillik-yolu-bolunmez-bir-butundur-1106460917.html
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abd, marco rubio, tebrik mesajı, rusya günü, rusya, ukrayna, moskova, washington
abd, marco rubio, tebrik mesajı, rusya günü, rusya, ukrayna, moskova, washington
Rubio’dan 'Rusya Günü' mesajı: Barışçıl çözüm taahhüdümüz sürüyor
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ‘Rusya Günü’ dolayısıyla yayınladığı mesajda Rus halkını tebrik etti.
Rubio mesajında, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin Rus halkı için daha müreffeh bir gelecek ve Moskova-Washington hattında daha yapıcı ilişkilerin önünü açacağını vurguladı.
Birleşik Devletler, Rusya-Ukrayna savaşına kalıcı ve barışçıl bir çözüm getirilmesi konusunda taahhüdüne bağlı kalmaya devam ediyor. Kalıcı bir barışın, Rus halkına daha müreffeh bir gelecek sunacağını ve iki ülke arasında daha yapıcı ilişkiler kurulmasını sağlayacağını umut ediyoruz.